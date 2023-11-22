Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже из-за столкновений фанатов гостей с полицией
Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже.
Игра проходит в Рио-де-Жанейро.
Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт.
Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.
Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.
Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.
Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения.
В итоге гости вернулись на поле. Игра началась в 21:57 по местному времени (3:57 по московскому).
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