Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже из-за столкновений фанатов гостей с полицией

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия Маракана квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Матч Бразилия – Аргентина начался на 27 минут позже.

Игра проходит в Рио-де-Жанейро.

Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт.

Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения.

В итоге гости вернулись на поле. Игра началась в 21:57 по местному времени (3:57 по московскому).

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2 комментария

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Максим Глазков
давно по телевизору в прямом эфире разборки на трибунах не показывали...главное чтобы в матче не перебили друг друга,а поиграли в футбол,к этой минуте футбола нет
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Он саМый
Костоломы против симулянтов
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