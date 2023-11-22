Италия будет в 4-й корзине при жеребьевке финальной части Евро-2024, Нидерланды и Хорватия – в 3-й, Португалия, Франция, Испания, Англия – в 1-й

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Определился состав корзин для жеребьевки финальной стадии Евро-2024.

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.

Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, Победитель пути А, Победитель пути B, Победитель пути C.

Жеребьевка состоится 2 декабря.

Польша сыграет с Эстонией в плей-офф отбора на Евро-2024, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией. Определились все участники стыков

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7 комментариев

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stalkers111
какой сюрприз, вторая корзина слабее третьей. Причуды УЕФА
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Человек1991
Италия , Голландия , Турция , Португалия. )
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Промкиборг
Германия, Турция, Хорватия, Украина - и немцы играют все матчи в гостях)))
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Владимир Владимирович
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Италия в 4й корзине, Албания во 2й!
Притом итальянцы действующие чемпионы Европы
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