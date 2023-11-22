Италия будет в 4-й корзине при жеребьевке финальной части Евро-2024, Нидерланды и Хорватия – в 3-й, Португалия, Франция, Испания, Англия – в 1-й
Определился состав корзин для жеребьевки финальной стадии Евро-2024.
Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.
Корзина 2: Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, Победитель пути А, Победитель пути B, Победитель пути C.
Жеребьевка состоится 2 декабря.
Польша сыграет с Эстонией в плей-офф отбора на Евро-2024, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией. Определились все участники стыков
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
7 комментариев