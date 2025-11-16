Олег Кононов: «Удивлен увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Игроки его слушали и уважали»
Кононов: удивлен увольнением Станковича из «Спартака», нравилась его работа.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов удивлен увольнением Деяна Станковича из московского клуба.
«Я удивлен увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Да, он человек импульсивный. Возможно, непростой и с характером. Но, как мне виделось, игроки его слушали и уважали.
То, что происходит внутри, трудно знать. Дальше это детали клубного руководства», – сказал Кононов, возглавляющий «Торпедо».
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4834 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
