Олег Кононов: «Удивлен увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Игроки его слушали и уважали»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов удивлен увольнением Деяна Станковича из московского клуба.

«Я удивлен увольнением Станковича из «Спартака». Мне нравилась его работа. Да, он человек импульсивный. Возможно, непростой и с характером. Но, как мне виделось, игроки его слушали и уважали.

То, что происходит внутри, трудно знать. Дальше это детали клубного руководства», – сказал Кононов, возглавляющий «Торпедо».

