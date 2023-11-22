Лукаку с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024. Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й
Лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024 стал Ромелу Лукаку.
Нападающий сборной Бельгии отметился 14 забитыми мячами за 8 игр и установил рекорд этапа.
Вторым стал португалец Криштиану Роналду – у него 10 голов за 9 игр. Третий – Килиан Мбаппе из сборной Франции (9 голов за 8 матчей).
За ними идут Харри Кейн (Англия, 8 голов), Расмус Хейлунд (Дания, 7) и Скотт Мактоминей (Шотландия, 7).
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Ну и Лукаку в свои 30 логично что лучший бомбардир
26 марта 2023 Люксембург - Португалия (0-6)
11 сентября 2023 Португалия - Люксембург (9-0)
По сумме двух матчей 15-0. Ага, мальчики не для битья, 100%.
У Мбаппе в группе из слабых сборных только Гибралтар был. Та группа была одной из самых сильных среди всех остальных, 2 топа и 2 около топа.
И наврядли Гибралтар проиграл бы с таким огромным счётом, если не красная ещё в начале матча. Думаю, что минимум было бы в 2 раза меньше голов.
Позорьтесь дальше.
Возможно, молодой Лео свои 40 голов в Лиге 1 забил бы, но скорее всего там его сломали бы.
как итог: 6 голов в 35 матчах в лиге 1 🤣
Но пенальтист у нас Месси, у которого 3+3 с игры))