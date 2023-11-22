Лукаку с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024. Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й

Лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024 стал Ромелу Лукаку.

Нападающий сборной отметился 14 забитыми мячами за 8 игр и установил рекорд этапа.

Вторым стал португалец – у него 10 голов за 9 игр. Третий – из сборной Франции (9 голов за 8 матчей).

За ними идут (Англия, 8 голов), Расмус Хейлунд ( , 7) и Скотт Мактоминей (Шотландия, 7).

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