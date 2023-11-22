Лукаку с рекордными 14 голами стал лучшим бомбардиром отбора на Евро-2024. Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й

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Лучшим бомбардиром квалификации Евро-2024 стал Ромелу Лукаку.

Нападающий сборной Бельгии отметился 14 забитыми мячами за 8 игр и установил рекорд этапа.

Вторым стал португалец Криштиану Роналду – у него 10 голов за 9 игр. Третий – Килиан Мбаппе из сборной Франции (9 голов за 8 матчей).

За ними идут Харри Кейн (Англия, 8 голов), Расмус Хейлунд (Дания, 7) и Скотт Мактоминей (Шотландия, 7).

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34 комментария

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Владимир Владимирович
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Зато в Европе есть такие команды как Англия Германия Италия Франция Бельгия Испания Нидерланды Португалия Хорватия намного сильнее твоих Перу Боливия Венесуэла Парагвай Эквадор, не говоря уже о добротных середняках как Дания Турция Сербия Венгрия Польша Украина Швейцария Чехия, где тебе просто три очка никто не подарит
+15
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Artem Piatkov
10+2 в 38 лет конечно мощно

Ну и Лукаку в свои 30 логично что лучший бомбардир
+11
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
ты хотя бы раз в жизни напишешь не фейк инфу?)
+6
-2
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Гномович!
и без пакета пенальти в каждом матче как у некоторых аргентинцев.
+17
-14
+3
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razoblachitel
Ответ Вальдано
Португалия не сильнее даже Марокко.. Какое Перу. 😄🤭
а Аргентина не сильнее Саудовской Аравии
+5
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Greg Jackson
Ответ S H A R K
Особенно когда в группе есть европейские гегомоны, вроде Лихтенштейна и Люксембурга. Это наверное самая сильная группа из всех возможных)))
Люксембург пробился в стыки. Это уже ни те мальчики для битья. Вон Мбаппе и Франция Гибралтару 14 забивали и то идёт за Роналду.
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S H A R K
Ответ Greg Jackson
Люксембург пробился в стыки. Это уже ни те мальчики для битья. Вон Мбаппе и Франция Гибралтару 14 забивали и то идёт за Роналду.
"Это уже не те мальчики для битья"
26 марта 2023 Люксембург - Португалия (0-6)
11 сентября 2023 Португалия - Люксембург (9-0)
По сумме двух матчей 15-0. Ага, мальчики не для битья, 100%.

У Мбаппе в группе из слабых сборных только Гибралтар был. Та группа была одной из самых сильных среди всех остальных, 2 топа и 2 около топа.
И наврядли Гибралтар проиграл бы с таким огромным счётом, если не красная ещё в начале матча. Думаю, что минимум было бы в 2 раза меньше голов.
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Eden Hazard
Ответ Человек1991
Эффект Еврпейского отбора ) За сборные: у Месси, Холланда , Кейна , Левандовски , Мбаппе , Лукаку, Неймара , Суареса, лучше процент гола в среднем за матч чем у Роналду . )) хотя Месси , Неймар, Суарес в южноамериканском отборе, который намного сильнее европейского, все сборные топ 50, а в европе 20 сборных ниже топ100.
не надоело про эти топы писать? Посмотри хоть как рейтинги составляются. Бельгия 2 года на первом месте была, не выиграв ни одного трофея.
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JURAVLI
Ответ Гномович!
и без пакета пенальти в каждом матче как у некоторых аргентинцев.
Каждый раз, когда гляжу на твой аватар, я радуюсь) Потому что понимаю, что именно такое лицо у тебя было, когда Месси взял ЧМ и ЗМ))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Владимир Владимирович
Зато в Европе есть такие команды как Англия Германия Италия Франция Бельгия Испания Нидерланды Португалия Хорватия намного сильнее твоих Перу Боливия Венесуэла Парагвай Эквадор, не говоря уже о добротных середняках как Дания Турция Сербия Венгрия Польша Украина Швейцария Чехия, где тебе просто три очка никто не подарит
У них заело. Там из 10 команд 7 едут на ЧМ, а они все трещат про великий южноамериканский отборочный цикл.
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S H A R K
Ответ Гномович!
не 4 гола с 5 пенальти, но тоже нормально.
Сейчас бы сравнить ЧМ мира с квалификацией на евро, где в группе всякие Лихтенштейны и Люксембурги))
Позорьтесь дальше.
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S H A R K
Ответ Веселый денек
от создателей «если б месси играл в єтой вашей лиге фермеров, оформил б 200 голов за сезон» как итог: 6 голов в 35 матчах в лиге 1 🤣
Лига 1 недооценена. Возможно там и защитники не самого высокого уровня, но техничным игрока против них играть очень сложно, ибо каждый раз бьют по ногам, травмируют игрока. Неймар по этой же причине не смог показать ту результативность, которая была в Барсе.

Возможно, молодой Лео свои 40 голов в Лиге 1 забил бы, но скорее всего там его сломали бы.
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Веселый денек
Ответ Человек1991
Если бы Месси 20 лет играл бы в европейских отборах против слабейших непрофессиональных сборных по футболу, то у него было бы 200 голов .
от создателей «если б месси играл в єтой вашей лиге фермеров, оформил б 200 голов за сезон»
как итог: 6 голов в 35 матчах в лиге 1 🤣
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Фут.Боль
Ответ Человек1991
Если бы Месси 20 лет играл бы в европейских отборах против слабейших непрофессиональных сборных по футболу, то у него было бы 200 голов .
А может и 1000 было бы..... В европейских-то отборах. Если бы...
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Экспертное мнение
Ответ Eden Hazard
не надоело про эти топы писать? Посмотри хоть как рейтинги составляются. Бельгия 2 года на первом месте была, не выиграв ни одного трофея.
То есть мы не должны смотреть на рейтинг, и должны считать что Лихтенштейн и Бразилия одного уровня команды? Умник, рейтинг не обязан быть на 100% точным по каждому месту, но явно определяет уровень в целом, так например первая десятка точно сильнее пятой десятки.
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funnynerd21
Ответ Гномович!
не 4 гола с 5 пенальти, но тоже нормально.
Чувак, ты кроме нелепого хейтерства в сторону Месси и Барселоны ещё чем нибудь занимаешься?) Открою тебе секрет, в жизни кроме этого есть ещё куча интересных вещей)
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Птюч, Ёж.
Ответ Владимир Владимирович
Зато в Европе есть такие команды как Англия Германия Италия Франция Бельгия Испания Нидерланды Португалия Хорватия намного сильнее твоих Перу Боливия Венесуэла Парагвай Эквадор, не говоря уже о добротных середняках как Дания Турция Сербия Венгрия Польша Украина Швейцария Чехия, где тебе просто три очка никто не подарит
Владимир Владимирович херни не скажет)
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Экспертное мнение
Ответ Гномович!
и без пакета пенальти в каждом матче как у некоторых аргентинцев.
Роналду все свои голы на ЧМ-22 забил с пенальти.
Но пенальтист у нас Месси, у которого 3+3 с игры))
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Дорох
достойны что забили больше чем такие монстры как Кейн,Мбаппе и Холанд
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che kaif
Голеадор Холанд забил меньше Мактоминея
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Valery Kor
Рекорд гонялся за фруктовым королем, но так и не догнал...
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Пошлю любого, кто против футбола!
А теперь у кого сколько с пенальти?
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Человек1991
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