Хорватия вышла на Евро в 6-й раз подряд. Она стала второй в группе – после Турции

Сборная Хорватии напрямую вышла на чемпионат Европы 2024 года.

Сегодня команда одолела Армению (1:0) и обеспечила себе второе место в группе D.

финишировала с 16 очками, пропустив вперед только Турцию (17). Уэльс занял третье место (12), – четвертое (8), – пятое (3).

Хорваты выступят на Евро в шестой раз подряд. Последний пропущенный ими чемпионат Европы был в 2000 году.

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