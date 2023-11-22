Хорватия вышла на Евро в 6-й раз подряд. Она стала второй в группе – после Турции

Теги сборная Турции по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Латвии по футболу сборная Армении по футболу сборная Уэльса по футболу квалификация Евро-2024 Златко Далич Евро-2024 Футбол

Сборная Хорватии напрямую вышла на чемпионат Европы 2024 года.

Сегодня команда Златко Далича одолела Армению (1:0) и обеспечила себе второе место в группе D.

Хорватия финишировала с 16 очками, пропустив вперед только Турцию (17). Уэльс занял третье место (12), Армения – четвертое (8), Латвия – пятое (3).

Хорваты выступят на Евро в шестой раз подряд. Последний пропущенный ими чемпионат Европы был в 2000 году.

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5 комментариев

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Alimoff84
Так турки еще играют 🤦🏻 новость прочитал, когда в матче турков 1:1 на 90ой минуте при 4ех добавленных…
А минус то хоть за что??? 🤣
+3
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+1
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mpFreeman
При нынешней схеме такой команде, как Хорватия, тяжело не выйти в финальную стадию. Даже Польша как не старалась облажаться, все равно вышла на Эстонию, и наверняка пройдут.
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Zahur Arslan
Ещё же не всё? А если Турция проиграет?
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-1
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Writer 1
Удивительная сборная, и судя по всему смогут удачно провести смену поколений. Линия защиты уже готова, Полузащита на евро будет топовой, потом конечно нужны будут замены, но думаю появится, а вот с атакой уже беда, но небольшая доля оптимизма есть - как это часто бывает, 2,3 года и из условного аутсайдера откуда не возьмись появится добротный игрок на годы вперёд. Жду 1/4, но не удивлюсь, если допрут и до полуфинала, сотворя сенсацию
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Алексей Курылев
Уэльс-Турция. судья матч словенский испортил. Судит просто ужасно. Не дал пенальти чистый Уэльсу, и дал левый Турции)
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