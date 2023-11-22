Хорватия вышла на Евро в 6-й раз подряд. Она стала второй в группе – после Турции
Сборная Хорватии напрямую вышла на чемпионат Европы 2024 года.
Сегодня команда Златко Далича одолела Армению (1:0) и обеспечила себе второе место в группе D.
Хорватия финишировала с 16 очками, пропустив вперед только Турцию (17). Уэльс занял третье место (12), Армения – четвертое (8), Латвия – пятое (3).
Хорваты выступят на Евро в шестой раз подряд. Последний пропущенный ими чемпионат Европы был в 2000 году.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А минус то хоть за что??? 🤣