На «Олд Траффорд» небольшие куски бетона упали на болельщиков. Ранее на стадионе, построенном в 1910-м, замечали протечки крыши, крыс и проблемы с канализацией

Небольшие куски бетона упали на болельщиков, посетивших «Олд Траффорд».

Женские команды « » и «Манчестер Сити» (1:3) недавно сыграли на «Олд Траффорд».

Один из болельщиков, посетивших игру, написал в твиттере: «Если вам нужно еще одно доказательство тому, что «Олд Траффорд» разрушается... Куски потолка упали на двух болельщиков, пришедших на сектор 2401, чтобы посмотреть матч женских команд. Абсолютно дерьмовое шоу».

Стадион построили почти 114 лет назад, в 1910 году. В последний раз его реконструировали в 2006-м.

Уже несколько лет на «Олд Траффорд» протекает крыша. С 2006-го на стадионе есть проблемы, связанные с нашествием крыс, и их до сих пор не могут решить. В этом году появилась новая проблема – туалеты заполнились отходами из канализации.

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