На «Олд Траффорд» небольшие куски бетона упали на болельщиков. Ранее на стадионе, построенном в 1910-м, замечали протечки крыши, крыс и проблемы с канализацией

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия женский футбол болельщики стадионы Футбол

Небольшие куски бетона упали на болельщиков, посетивших «Олд Траффорд».

Женские команды «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (1:3) недавно сыграли на «Олд Траффорд».

Один из болельщиков, посетивших игру, написал в твиттере: «Если вам нужно еще одно доказательство тому, что «Олд Траффорд» разрушается... Куски потолка упали на двух болельщиков, пришедших на сектор 2401, чтобы посмотреть матч женских команд. Абсолютно дерьмовое шоу».

Стадион построили почти 114 лет назад, в 1910 году. В последний раз его реконструировали в 2006-м.

Уже несколько лет на «Олд Траффорд» протекает крыша. С 2006-го на стадионе есть проблемы, связанные с нашествием крыс, и их до сих пор не могут решить. В этом году появилась новая проблема – туалеты заполнились отходами из канализации.

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61 комментарий

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Morning Again
Состояние стадиона, как и состояние дел в самом клубе
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АРТУР АЛИЕВ
Пирс, ваш выход
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Всеволод Бобров
случись это в России, то либералы уже писали как все плохо в России и как все украли))
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Экспертное мнение
Все ясно к чему эта новость вылезла сейчас. Мендеш вручит Globe Soccer Awards Криштиу со словами - как же он был прав, лучшая проверка джакузи, рекордная проверка бассейна.
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Артём Алиев
Никому так в жизни не желал зла, как этим еврейским крысам. Просто пользуют клуб, как дойную корову, а она уже вся изгажена без ухода. Только красивая надпись на коровнике осталась.
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Андрей Лубянков
Ответ Всеволод Бобров
случись это в России, то либералы уже писали как все плохо в России и как все украли))
Вот это у тебя комплексы конечно, раз даже в этой новости умудрился приплести)
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QWertY
Ответ Филипп Петров
Но вы продолжайте критиковать Роналду за то, что сказал правду
Почему Кришти ничего не говорил, когда был игроком старта? или тогда все в клубе было хорошо, а смесители стали ржаветь, когда Хаг его засунул в глубокий запас?
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efremovms@gmail.com
Крысы там по фамилии Глейзеры.
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Всеволод Бобров
Ответ Любезный Коссутий
в России стадионы на балансе государства, в отличие от..
и что?
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Bergkamp007
Какой клуб, такой и стадион. Жаль конечно, что происходит с клубом, но МЮ сам виноват в своих бедах
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Dexter Morgan
Ответ Любезный Коссутий
я никого виноватым не назначал. бредишь, что ли?
Не ты конкретно. А либералы. Я обобщённо высказался.
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Аврал
Олд это не только название.)
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Олег Поддубный
Ответ Эксперт Спортс
Течет крыша? Как это понять?
ну не буквально же) есть другие постройки на территории. коммент огонь 🔥
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a2wai
Ответ Всеволод Бобров
а вы думаете почему все так "любят" евреев?
Один австрийский художник сейчас явно с удовольствием вертится на вертеле в аду, когда читает такие комментарии)
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Всеволод Бобров
Ответ Андрей Лубянков
Вот это у тебя комплексы конечно, раз даже в этой новости умудрился приплести)
уж по комплексам либералов мне не перебить, которые везде ищут плохое и приплетают Россию везде.
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Dexter Morgan
Ответ Любезный Коссутий
в России стадионы на балансе государства, в отличие от..
Зато в России многие организации частные, но виноватаых вы уже нашли. Коммунальные услуги, ТСЖ и прочие. Но виноват у вас кто?
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Всеволод Бобров
Ответ Любезный Коссутий
а то, что в России можно пилить бюджеты, выделенные на стадионы. а Глейзеры могут отпилить только сами у себя, а не у государства.
так они выделят, а пилят их уже другие.
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Далот лучший ЛЗ
Глейзеры конечно гении в извлечении прибыли- купить клуб на пике спортивных достижений, ничего в него не вкладывать, не развивать, а тупо высасывать все соки на протяжении десятка лет. Ну вот, собственно и настал тот момент, когда все всё поняли, что с этим руководством ничего путного не выйдет, пора и продавать актив. И на самом деле, их не жалко, что они войдут в историю как самые жадные и никчемные хозяева, будут примером для всех остальных как делать не нужно. Да и их внешний вид ( всего семейства) идеален для карикатур.
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Howard Norfolk
Рушатся Мечты.
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Alexander S
Мастика "технониколь" - и не будет ничего течь!
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SopTecret
Глейзеры красавцы, что сказать
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Le Tallec
И холодильник уже не тот что прежде
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Павел Мельников
Олд бат голд ))))
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I_Am_Kroni!
Ах
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Олег Жуков
Называется "Олд", значит всё сгнило. 😁
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Евгений Есиков
Ждём New Trafford
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Александр Выдрин
Жаль Старый Траффорд 😥
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ApXuMaHqPuT
Welcome to the Theatre of Dreads!🤕
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