CAS дисквалифицировал российскую лыжницу Марию Гущину на год. Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА вынес ей предупреждение

CAS вынес решение о годичной дисквалификации российской лыжницы Марии Гущиной.

Спортсменке вменяли использование запрещенного метода – манипуляции с кровью и ее компонентами. Она проходила процедуру плазмафереза из-за аутоиммунного заболевания.

Изучив обстоятельства дела, дисциплинарный комитет РУСАДА в июне 2022 года вынес спортсменке предупреждение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично отменил ранее вынесенное решение ДАК РУСАДА и дисквалифицировал Гущину на 12 месяцев. Срок ее отстранения отсчитывается с 27 октября 2023 года.

Гущина в составе женской сборной России – обладательница бронзовой медали ЧМ-2013 в эстафете. Сейчас лыжнице 34 года.

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