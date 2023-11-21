CAS дисквалифицировал российскую лыжницу Марию Гущину на год. Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА вынес ей предупреждение
CAS вынес решение о годичной дисквалификации российской лыжницы Марии Гущиной.
Спортсменке вменяли использование запрещенного метода – манипуляции с кровью и ее компонентами. Она проходила процедуру плазмафереза из-за аутоиммунного заболевания.
Изучив обстоятельства дела, дисциплинарный комитет РУСАДА в июне 2022 года вынес спортсменке предупреждение.
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично отменил ранее вынесенное решение ДАК РУСАДА и дисквалифицировал Гущину на 12 месяцев. Срок ее отстранения отсчитывается с 27 октября 2023 года.
Гущина в составе женской сборной России – обладательница бронзовой медали ЧМ-2013 в эстафете. Сейчас лыжнице 34 года.
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