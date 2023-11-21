CAS дисквалифицировал российскую лыжницу Марию Гущину на год. Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА вынес ей предупреждение

Теги допинг лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) дисквалификации CAS Мария Гущина ДАК РУСАДА Лыжи

CAS вынес решение о годичной дисквалификации российской лыжницы Марии Гущиной.

Спортсменке вменяли использование запрещенного метода – манипуляции с кровью и ее компонентами. Она проходила процедуру плазмафереза из-за аутоиммунного заболевания.

Изучив обстоятельства дела, дисциплинарный комитет РУСАДА в июне 2022 года вынес спортсменке предупреждение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично отменил ранее вынесенное решение ДАК РУСАДА и дисквалифицировал Гущину на 12 месяцев. Срок ее отстранения отсчитывается с 27 октября 2023 года. 

Гущина в составе женской сборной России – обладательница бронзовой медали ЧМ-2013 в эстафете. Сейчас лыжнице 34 года. 

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2 комментария

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Alex1104
Ну это полный беспредел. Всё было оформлено официально, речь шла уже о жизни человека.
"Все животные равны, но..."
Это же не помада гигиеническая и не астма мифическая.
+5
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+5
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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