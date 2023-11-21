Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования

Теги ООН Париж-2024 Легкая атлетика

Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр в Париже.

За принятие документа проголосовали более половины членов Генеральной ассамблеи. Россия и Сирия воздержались от голосования.

Начиная с 1993 года Генассамблея ООН каждые два года – за год до проведения Олимпийских игр – принимает резолюцию «За построение более мирной и счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов».
 
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийское перемирие – главная традиция Игр. Как его придумали и как возродили в 90-е?

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24 комментария

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muslim1978
Грузия тоже в 2008 голосовала за?
+14
-12
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Владимир Романов
Ответ Витольд Бубеный
Перемирие возможно только на условиях России, либо так либо никак!
А кто такое "россия" , чтобы кому-то диктовать "условия"?
+11
-9
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Аврал
Ответ Nick Crosier
Наплевать на все эти двуличные организации.Особенно на МОК.
Лучше на всех сразу,как сейчас...
+1
0
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Георгий Большаков
Как Израиль проголосовал?
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-9
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Ебздрогыч
Да у нас во время олимпиад самая активность идет: что в 2008, что в 2014, что в 2022
+2
-2
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Варлампий Варлампий
Что с Россией не так ?
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Виктор Войнов
Ответ Мистер Уайт
Ну хоть здесь лицемерить не стали, это во-первых. А во-вторых, из этого следует, что до Олимпиады замес не закончится.
который ?
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imaxim
Ответ Витольд Бубеный
Это страна которая сделала мир многополярным!
Меньше вести смотрите
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Георгий Большаков
Ответ Виктор Войнов
а Израиль не ведёт войну, они меняют партийную систему в Газе
Ну так и Россия не ведёт войну, а меняет систему власти на Украине
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Воздушный Змей
Ответ Виктор Войнов
а Израиль не ведёт войну, они меняют партийную систему в Газе
И не оккупирует территорию, а "устанавливает контроль безопасности на неопределённый период".

Это другое, понимать надо.
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