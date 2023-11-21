Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования
Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр в Париже.
За принятие документа проголосовали более половины членов Генеральной ассамблеи. Россия и Сирия воздержались от голосования.
Начиная с 1993 года Генассамблея ООН каждые два года – за год до проведения Олимпийских игр – принимает резолюцию «За построение более мирной и счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов».
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Олимпийское перемирие – главная традиция Игр. Как его придумали и как возродили в 90-е?
Это другое, понимать надо.