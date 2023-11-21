«Интер» Месси, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома сыграют на одном турнире в феврале. Мероприятие называют «последним танцем футбольного величия»
Лионель Месси может сыграть против Криштиану Роналду в феврале 2024 года.
«Интер» Майами дал согласие на участие в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем», за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Малком.
Матчи будут организованы в формате лиги. Соревнование назначено на первую неделю февраля и пройдет в Эр-Рияде.
В пресс-релизе мероприятие называется «последним танцем». Так же его охарактеризовал руководитель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх: «Это последний танец футбольного величия!»
Скриншот: twitter.com/Turki_alalshikh/
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Что за последний танец на непонятном товарищеском турнире?
Последний танец был в декабре 2022 в Катаре.
Один выиграл вершину футбольной истории, другой потерпел крах.
Кто там опозорился думаю напоминать не надо.
У тебя что , пиар кукла есть?
Непотребностями не занимайся , только спортом , Кефтеме плохого не посоветует
устроили бы финал четырёх.
или наоборот
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Скорее всего, матч чисто символический будет, как было против ПСЖ. Отыграют пол тайма и дадут обоим забить.
Тут и ежу понятно, что Майами дно, учитывая, что худшая команда лиги. С приходом стариков стало лучше конечно, но не настолько, чтобы тягаться с теми же топами МЛС, ибо опять трансферы делают и продают игроков. + сейчас 1,5 месяца без игр и вообще без тренировок будут, я представляю форму того же Месси. Без хейта, я сам его фанат, но вещи тоже надо назвать своими именами.
Всё уже давно расставлено.