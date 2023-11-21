«Интер» Месси, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома сыграют на одном турнире в феврале. Мероприятие называют «последним танцем футбольного величия»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси может сыграть против Криштиану Роналду в феврале 2024 года.

«Интер» Майами дал согласие на участие в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем», за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Малком.

Матчи будут организованы в формате лиги. Соревнование назначено на первую неделю февраля и пройдет в Эр-Рияде.

В пресс-релизе мероприятие называется «последним танцем». Так же его охарактеризовал руководитель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх: «Это последний танец футбольного величия!»

Скриншот: twitter.com/Turki_alalshikh/

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74 комментария

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Любезный Коссутий
и «Аль-Хилаль» Малкома 😂
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Bayern Munich
Походу последняя встреча Роналду и Месси, надеюсь оба сыграют в этом матче
+49
-5
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Дядя ТУРА
а судить их будет Мигель с ТНТ?
+23
-4
+19
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Любезный Коссутий
наконец-то хоть кто-то догадался организовать турнир, где 2 старпера в последний раз сыграют друг против друга.
+19
-4
+15
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Кефтеме
Ответ John_Kramer
38 летний португальская мегазвезда Криштиану Роналду на данный момент считается воистине лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии! 36 летний звезда Интер Маями Лионель Месси с треском проваливается в национальном Медиа-Лиге Соединенного Штата Америки
Чел только 5-6 игр сыграл , а уже провал. Вот что значит Величие , если ты должен задачи клуба выполнить за 6 матчей
+13
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Александр Кораблев
последний танец для обоих был в том году на ЧМ, а это чушь собачья
+15
-5
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Промкиборг
Если бы из количества комментов можно было бы извлекать энергию, то от ветки матча Майами - Аль Наср смогли бы запитать всю планету
+8
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Domian
Ответ Александр Кораблев
последний танец для обоих был в том году на ЧМ, а это чушь собачья
Вот именно.
Что за последний танец на непонятном товарищеском турнире?
Последний танец был в декабре 2022 в Катаре.
Один выиграл вершину футбольной истории, другой потерпел крах.
+5
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Птюч, Ёж.
Ответ Bayern Munich
Походу последняя встреча Роналду и Месси, надеюсь оба сыграют в этом матче
должны, ради этого и устраивают.
+3
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Domian
Ответ Leon Petov
Лидер Майами опять "травму" себе придумает. Не захочет позориться
Последний танец у них был в декабре 2022.
Кто там опозорился думаю напоминать не надо.
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Aristokrat_13
Месси, Роналду и Малком в фильме "Что здесь делает Роналду?" 😄
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Кефтеме
Ответ Птюч, Ёж.
должны, ради этого и устраивают.
Ответ адресован Роману , через тебя)
У тебя что , пиар кукла есть?
Непотребностями не занимайся , только спортом , Кефтеме плохого не посоветует
+5
-3
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WaldemarZen
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Если это мало кому интересно, почему назвали "Last dance"?
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Любезный Коссутий
и «Аль-Хилаль» Малкома 😂
Неймара
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БроИзБенфики
Ответ Любезный Коссутий
и «Аль-Хилаль» Малкома 😂
и «Сосьедад» Захаряна 😂
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Александр Кораблев
ну тогда куда логичние было позвать четвёртую команду например Аль Иттихад Бенземы.
устроили бы финал четырёх.
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Ты же старше их
с чего ты взял, дед, мне же 18 😎
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Дороф
Ответ для КлимКлимыча: Месси(ну или Роналду) должен выиграть ещё один ####### трофей.
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Кефтеме
Ответ GuruFutbola
Кринжа ждет подлива как с Сельтой и Бенфикой)
Вкусно было тебе?
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Игорь Васильев
Бабки, сука, бабки!
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mootoo
Ответ Промкиборг
Если бы из количества комментов можно было бы извлекать энергию, то от ветки матча Майами - Аль Наср смогли бы запитать всю планету
зайди в раздел фигурки и напиши что Загитова красивее Медведевой
или наоборот
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Cearvm
Аль-Хилаль Неймара все-таки, давайте не путать.
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benjamin92
Футбольное величие - это потому что Малком играл за Зенит
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John_Kramer
38 летний португальская мегазвезда Криштиану Роналду на данный момент считается воистине лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии!
36 летний звезда Интер Маями Лионель Месси с треском проваливается в национальном Медиа-Лиге Соединенного Штата Америки
+17
-16
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Илья Мурашов
Ответ Роман
Есть ежегодная товарищеская Копа. Стату там нормально фармит.
С 1995 года, когда ЗМ мог получить любой, а не только европеец, за "товарищескую Копу" троя получили ЗМ. Роналдо в 1997, Ривалдо в 1999, Месси в 2021. Тогда, как за супер-пупер Евро только один. КА > Евро
+2
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VERBLYUD
Для Интер Майами это будет просто предсезонный товарняк.
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AnMe
Лол, делают бабки на фанатах, как и всю жизнь.
Скорее всего, матч чисто символический будет, как было против ПСЖ. Отыграют пол тайма и дадут обоим забить.
Тут и ежу понятно, что Майами дно, учитывая, что худшая команда лиги. С приходом стариков стало лучше конечно, но не настолько, чтобы тягаться с теми же топами МЛС, ибо опять трансферы делают и продают игроков. + сейчас 1,5 месяца без игр и вообще без тренировок будут, я представляю форму того же Месси. Без хейта, я сам его фанат, но вещи тоже надо назвать своими именами.
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mootoo
Ответ Любезный Коссутий
наконец-то хоть кто-то догадался организовать турнир, где 2 старпера в последний раз сыграют друг против друга.
да еще на Лигу Легендд будут приезжать против Гацкана и Милевского
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Любезный Коссутий
и «Аль-Хилаль» Малкома 😂
мем с Шреком, Фионой, родителями Фионы и ослом
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GuruFutbola
Ответ Любезный Коссутий
с чего ты взял, дед, мне же 18 😎
Ты зарегался в 7?
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alex6181
Ответ John_Kramer
38 летний португальская мегазвезда Криштиану Роналду на данный момент считается воистине лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии! 36 летний звезда Интер Маями Лионель Месси с треском проваливается в национальном Медиа-Лиге Соединенного Штата Америки
Величайший за всю историю футбола сыграет с роналдо, который где только не фаршманулся, хоть нашли всё таки турнир где он тянет, хоть убогие арабы пропускают для статистики его, Италию и Англию не потянул
+4
-4
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Vinnipukh Vinni
Ответ almagrosp
Этот матч и расставит все по своим местам
По каким местам и чего он расставит? )))
Всё уже давно расставлено.
+3
-3
0
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Седесим Куиндесимов
Из-за мерзкой Майорги мы так и не увидим Месси и Роналду в одной команде. Спасибо, б####.
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Michael Kazmin
Я почти угадал, агитируя за суперкубок Интер - Наср. Однако, если будет ещё и Хиляль, что значит "в формате лиги"? Допустим, в первых двух матчах Хиляль обыгрывает Наср и Интер. Тогда "финал" Интер-Наср становится унылой игрой за второе место. Аяяяй.
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Алексѣй Пестовъ
Аль-классико
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Гаврила Ардалионович
Чисто бабла срубить.
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mootoo
Ради Малколма затевалось небось
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ZND
Шинник Низамутдинова, Кубань Чуперки и Тюмень Кобялко сыграют на одном турнире в феврале. Мероприятие называют «последним танцем футбольного величия»
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ЭлектроВеник
громкая вывеска, для рекламы
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Master Slova
после этого футбол можно закрывать
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Leon Petov
Лидер Майами опять "травму" себе придумает. Не захочет позориться
+11
-11
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Leon Petov
Комментарий удален пользователем
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shurkevich
Афишу явно не согласовали с Криштиану, такую свою неудачною фотографию он бы не одобрил.
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Илья Мурашов
Роналду надо как-то догонять Месси по количеству трофеев. Официальные турниры выиграть не может, поэтому товарищескими будет догонять. Сначала Арабская ЛЧ, теперь вот эта ерунда.
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error505
Завершение противостояния
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Этот Райола хочет денег
А Малком что делает в этом "танце футбольного величия"?
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alex savca
Они что купили клубы где играют?
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