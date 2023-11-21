«Интер» Месси, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома сыграют на одном турнире в феврале. Мероприятие называют «последним танцем футбольного величия»

Лионель Месси может сыграть против Криштиану Роналду в феврале 2024 года.

« » Майами дал согласие на участие в турнире Riyadh Season Cup вместе с « » и « », за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Малком.

Матчи будут организованы в формате лиги. Соревнование назначено на первую неделю февраля и пройдет в Эр-Рияде.

В пресс-релизе мероприятие называется «последним танцем». Так же его охарактеризовал руководитель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх: «Это последний танец футбольного величия!»

Скриншот: twitter.com/Turki_alalshikh/

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