Россия может сыграть с Китаем в 2024-м. Об этом сообщил Дюков

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Китая по футболу Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Александр Дюков сказал, что Россия может сыграть с Китаем.

«Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», – заявил президент РФС.

Ранее стало известно, что РФС ведет переговоры о матче между сборными России и Буркина-Фасо. Игра может состояться в марте 2024 года.

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24 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Макс Фет
странно что за всё это время не сыграли ни одного матча с Беларусью
Белорусы чихнуть и пукнуть бояться, их каким-то чудом не отстранили от еврокубков и игр сборных. Лишние провокации в виде товарок с Россией им не нужны.
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Саня Беляков
Первый тайм во Владивостоке, второй в Пекине
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Макс Фет
странно что за всё это время не сыграли ни одного матча с Беларусью
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IgroMan18
Ответ Макс Фет
странно что за всё это время не сыграли ни одного матча с Беларусью
Так одна страна то
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Valentin Kaltygin
Ответ Фарид Харисов
Белорусы чихнуть и пукнуть бояться, их каким-то чудом не отстранили от еврокубков и игр сборных. Лишние провокации в виде товарок с Россией им не нужны.
они с нами не играли потому что у них отбор на Евро. у белоруссов просто свободных окон для игры с Россией нет
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Иксджии это смешно
Ответ Фарид Харисов
Белорусы чихнуть и пукнуть бояться, их каким-то чудом не отстранили от еврокубков и игр сборных. Лишние провокации в виде товарок с Россией им не нужны.
Надо им потом черниговскую область подарить за помощь
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Человек1991
Россия уже давно играет с Китаем )
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ПавелАвер
Ответ Макс Фет
странно что за всё это время не сыграли ни одного матча с Беларусью
Белоруссия ещё не полностью под санкциями и они не хотят терять связь с Европой, хотят на двух стульях усидеть 😀
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Atsuktuvas
Кубок Мира по товарищеским играм от России уже никуда не денется !
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Макс Фет
Ответ IgroMan18
Так одна страна то
в хоккее это не мешает
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Варлампий Варлампий
Ответ Андрей Белоусов
Нас нет ни в каких турнирах. Вопрос-зачем сборная нужна? Пока политики договорятся до чего-то уже Пиняев с Пруцевым тренерами станут! Но руководитель будет, по ходу, всё тот же...
Валера вам всем будет плести что угодно в пользу сборной, лишь бы ее не расформировали и его не отлучили от сладкой зэпки главного тренера
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Заборостроитель
Сомневаюсь, что китайцам понравится качество древесины
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Owen_the_Simple
Ответ Artem Piatkov
"Аргентина не присоедится к БРИКС 1 января 2024 года" Зрада? Зря что-ли Месси облизывали?
Ну всё, БРИКС можно закрывать. Без Аргентины эта организация теряет смысл и вес.
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Artem Piatkov
Ответ Саня Беляков
Первый тайм во Владивостоке, второй в Пекине
А третий в Улан-Баторе?
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Bombur35
Ответ Valentin Kaltygin
они с нами не играли потому что у них отбор на Евро. у белоруссов просто свободных окон для игры с Россией нет
В прошлом году в ноябре с Сирией и Оманом товарняки были
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Макс Фет
Ответ Фарид Харисов
Белорусы чихнуть и пукнуть бояться, их каким-то чудом не отстранили от еврокубков и игр сборных. Лишние провокации в виде товарок с Россией им не нужны.
вот наверное ты прав
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Roaltar
Они скидку сделают, за то что мы с ними играем, потому что мы им нефть подешевке продаем?)
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Mukunku 64
Может сыграть , а может не сыграть...что воля , что неволя все равно ..
А вот дадут или не дадут на работе 13-ю’зарплату , совсем не все равно , а архиважно !
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ygor
Возможно.... Если будет возможность..... не исключена...
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Гаврила Ардалионович
В Спортмастер пойдут?
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andrey kaluga
Тут бутсами не задобришь....
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Борис Борисов
С Китаем можно статистику испортить, тогда уже лучше Вьетнам...
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