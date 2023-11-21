Россия может сыграть с Китаем в 2024-м. Об этом сообщил Дюков

Александр Дюков сказал, что Россия может сыграть с Китаем.

«Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой . Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», – заявил президент РФС.

Ранее стало известно, что ведет переговоры о матче между сборными России и Буркина-Фасо. Игра может состояться в марте 2024 года.

Зачем нам сейчас нужна сборная России

8:0! Россия феерично размолола Кубу, которая купила бутсы в волгоградском ТЦ

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?