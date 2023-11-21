Россия может сыграть с Китаем в 2024-м. Об этом сообщил Дюков
Александр Дюков сказал, что Россия может сыграть с Китаем.
«Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», – заявил президент РФС.
Ранее стало известно, что РФС ведет переговоры о матче между сборными России и Буркина-Фасо. Игра может состояться в марте 2024 года.
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