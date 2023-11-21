«Холанд реализует 3 момента из 30, я бы забивал 10-20. Я эффективнее». Экс-форвард Бразилии Фабиано об Эрлинге

Теги Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Луис Фабиано Ла Лига Эрлинг Холанд Футбол

Луис Фабиано считает себя более эффективным форвардом, чем Эрлинг Холанд.

«Я бы побил все рекорды Холанда. Посмотрите, какая у него команда, сколько у него моментов. Я эффективнее.

Я тоже забивал благодаря партнерам по команде. Но оцените качество действий перед воротами. Холанд реализует 3 момента из 30. Если бы у меня было 30 моментов, я забивал бы 10-20 из них. Вот и вся разница», – сказал экс-форвард «Севильи», «Сан-Паулу» и сборной Бразилии.

У Фабиано 229 голов в 489 матчах на клубном уровне. Еще 28 мячей он забил в 45 играх за Бразилию.

Холанд забил 204 гола в 254 играх за «Манчестер Сити», «Боруссию», «Ред Булл» и «Мольде». За сборную Норвегии у него 27 мячей в 29 матчах.

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35 комментариев

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sema mixajlov
То есть по его логике у него было бы +- 100 голов за сезон в АПЛ?
+36
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+35
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Tallos
Я ожидал, что это Мостовой сказал.
+24
-1
+23
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charly_54
Ответ sema mixajlov
То есть по его логике у него было бы +- 100 голов за сезон в АПЛ?
Да очередной сказочник
+12
-1
+11
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Локоть Артеста
Фредерик Кануте и Луис Фабиано были одним из главных дуэтов в Европе второй половины 2000-х. Кержакову не повезло оказаться в Севилье, когда эти двое божили.
+8
0
+8
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Жоржиньо Не Вейналдум
А как он в Боруссии рекорды бил?
+7
-2
+5
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Andrej Ermolenko
Стоит уточнить мнение мудрого Фабиано, отчего в предыдущих командах Эрлинга, откуда он ушёл, никто и близко не подбирается к его статистике с теми же партнёрами. А также, отчего в "Сити" с теми же партнёрами никто столько не забивал :-)
+5
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+5
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Mukunku 64
Я в молодости на коробке забивал из 10 - 8 , правда в атаке меня поддерживали Рыжий и Сеня с Сокольников
Фабиано - слабак !
+5
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+5
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Иван Прошкин
Да уж в памяти ЛЧ 2009/10 "Севилья"–ЦСКА, когда он в пустые ворота гостей не забил.
+3
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+3
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prosto D.
Что-то статистика пока не за Фабиано..
+2
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Proper Chels
Так у Фабиано была возможность стать элитным игроком, но выше уровня покорителя Кубка УЕФА он так и не поднялся.
Холанд забивал столько же и в Зальцбурге, и в Боруссии, и в сборной.

Так что это все сказки от забытого бразильского игрочишки. Ничего экстраординарного у Фабиано не было, приличный форвард европейского уровня, не более.
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Черный Дворник
Ответ Иван Прошкин
Да уж в памяти ЛЧ 2009/10 "Севилья"–ЦСКА, когда он в пустые ворота гостей не забил.
Там Акинфеев рядом был... вот и дрогнул....
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Sorpos
Ответ KMR
Посмотрите стату Агуэро,который 10 лет в среднем забивал по 20 в АПЛ и при разных тренерах,будучи травмированным по половине сезона
ну Агуэро так-то один самых сильных нападающих в современной АПЛ, так что сравнение скорее в плюс Холанду) но факт остаётся фактом - чего вместо него не забивают столько в предыдущих клубах и сборной?
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KMR
Ответ Andrej Ermolenko
Стоит уточнить мнение мудрого Фабиано, отчего в предыдущих командах Эрлинга, откуда он ушёл, никто и близко не подбирается к его статистике с теми же партнёрами. А также, отчего в "Сити" с теми же партнёрами никто столько не забивал :-)
Посмотрите стату Агуэро,который 10 лет в среднем забивал по 20 в АПЛ и при разных тренерах,будучи травмированным по половине сезона
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В сердце только Челси
Ответ Локоть Артеста
Фредерик Кануте и Луис Фабиано были одним из главных дуэтов в Европе второй половины 2000-х. Кержакову не повезло оказаться в Севилье, когда эти двое божили.
Да Керж еще более менее играл при них , Кануте да был прям основным , а керж с фабиано конкурировал
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Сергей Лимонников
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
А как он в Боруссии рекорды бил?
это все КДБ
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Черный Дворник
Ответ Tallos
Я ожидал, что это Мостовой сказал.
Мостовой в футбол играл, а эти так, мячик пинают....
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Кефтеме
Ответ Великий Алонсо
С такими партнёрами как у Холанда Роналду и сейчас бы в 38 по 60-70 голов за сезон клал бы, все верно сказано.
Чё так мало?
Не менее 150 голов забил бы , чего уж там , но он не бабушка (если бы , да кабы)
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eftomolgy
Забивал бы, но не забивал. Но забивал бы
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Peter Parker
Старина, при всем уважении, какой Холланд? Ты в Ла Лиге забил меньше, чем Серхио Рамос. Да, у испанца больше матчей, 500 против 150, но так и он был защитник.

Опять же, лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге ты тоже не становился. В твой лучший сезон тебя обошел Гуиса из Мальорки.
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Marcus-light
Фабиано был хорош в реализации, но в остальном он довольно средний. Холанд именно в планк отрываний и чтения игры получает 30 моментов там где Фабиано получал 3.
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Иван Прошкин
А где сейчас Жардел?
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