«Холанд реализует 3 момента из 30, я бы забивал 10-20. Я эффективнее». Экс-форвард Бразилии Фабиано об Эрлинге

Луис Фабиано считает себя более эффективным форвардом, чем Эрлинг Холанд.

«Я бы побил все рекорды Холанда. Посмотрите, какая у него команда, сколько у него моментов. Я эффективнее.

Я тоже забивал благодаря партнерам по команде. Но оцените качество действий перед воротами. Холанд реализует 3 момента из 30. Если бы у меня было 30 моментов, я забивал бы 10-20 из них. Вот и вся разница», – сказал экс-форвард «Севильи», «Сан-Паулу» и сборной .

У Фабиано 229 голов в 489 матчах на клубном уровне. Еще 28 мячей он забил в 45 играх за Бразилию.

Холанд забил 204 гола в 254 играх за « », «Боруссию», «Ред Булл» и «Мольде». За сборную Норвегии у него 27 мячей в 29 матчах.

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