Польша сыграет с Эстонией в плей-офф отбора на Евро-2024, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией. Определились все участники стыков

Стали известны все участники плей-офф отбора на Евро-2024.

Путь А гарантированно представят Польша, Эстония и , Путь В – Израиль, Босния и Герцеговина, Путь С – Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

Судьбу еще трех сборных – Финляндии, и – определит жеребьевка 23 ноября. Две из этих команд пойдут по Пути В, одна – по пути А.

На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

– Эстония

Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль – Украина/Исландия

Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

Главное о стыках на Евро. Там до сих пор не все понятно, понадобится жеребьевка

У Эстонии одно очко в отборе, но она сыграет в плей-офф за Евро. Как?

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?