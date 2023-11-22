Польша сыграет с Эстонией в плей-офф отбора на Евро-2024, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией. Определились все участники стыков
Стали известны все участники плей-офф отбора на Евро-2024.
Путь А гарантированно представят Польша, Эстония и Уэльс, Путь В – Израиль, Босния и Герцеговина, Путь С – Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.
Судьбу еще трех сборных – Финляндии, Украины и Исландии – определит жеребьевка 23 ноября. Две из этих команд пойдут по Пути В, одна – по пути А.
На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Путь А
Польша – Эстония
Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия
Путь В
Израиль – Украина/Исландия
Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина
Путь С
Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
Главное о стыках на Евро. Там до сих пор не все понятно, понадобится жеребьевка
У Эстонии одно очко в отборе, но она сыграет в плей-офф за Евро. Как?
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Что за бред
Но это ещё не предел !
В следующий раз включат Гибралтар и пару африканских стран , как жертвы колониализма !
Хотя этим упырям все по барабану )
Поляки и Уэльс у которого сегодня судья украл победу ?
А кндр прям такая отсталая страна в плане оружия, вообще в ракеты не умеют, точно точно