Польша сыграет с Эстонией в плей-офф отбора на Евро-2024, Украина – с Уэльсом, Израилем или Боснией. Определились все участники стыков

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Стали известны все участники плей-офф отбора на Евро-2024.

Путь А гарантированно представят Польша, Эстония и Уэльс, Путь В – Израиль, Босния и Герцеговина, Путь С – Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

Судьбу еще трех сборных – Финляндии, Украины и Исландии – определит жеребьевка 23 ноября. Две из этих команд пойдут по Пути В, одна – по пути А.

На данный момент полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль – Украина/Исландия

Босния и Герцеговина – Финляндия/Украина

Путь С

Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

Главное о стыках на Евро. Там до сих пор не все понятно, понадобится жеребьевка

У Эстонии одно очко в отборе, но она сыграет в плей-офф за Евро. Как?

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47 комментариев

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deadjoker
Украина - Израиль будет отличная битва :)) победителю 2 млн. Снарядов
+40
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Насекомое
Ответ Thomas Thomas
Литва обыгрывает Болгарию в гостях и играет вничью с Венгрией и не в плей-офф зато Эстония с одним баллом тут Что за бред
Эстония выиграла дивизион D в лиге наций, а Литва со свистом вылетела из дивизиона C
+18
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Illia Gray
Украина хавает любую, должны выходить вне зависимости от группы и соперника
+23
-9
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Remy Cabella
Ответ Thomas Thomas
Литва обыгрывает Болгарию в гостях и играет вничью с Венгрией и не в плей-офф зато Эстония с одним баллом тут Что за бред
И кто этот бред плюсует? Побеждай в группе лиги наций и будешь в плей-офф, всё просто
+13
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+13
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Illia Gray
Ответ Lol Ko
Украина никому ничего не должна. Это ей все должны.
Очередняра порвался
+10
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ta-tosha
Ответ deadjoker
Украина - Израиль будет отличная битва :)) победителю 2 млн. Снарядов
Ну хоть так, это лучше, чем клянчить у Северной Корее, а потом половину из них выбрасывать в мусор, так как они еще Сталина помнят
+34
-26
+8
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Всеволод Бобров
24 команды конечно многовато на Евро стало. 16 было лучше как по мне.
+7
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ta-tosha
Ответ Great ManUtd
Это кто клянчит?! Не тот ли товарищ в спортиках, который ездит по всему миру и просит, просит, просит.
Спроси у Соловьева с Марданом- они с гордостью тебе расскажут :)))
+7
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Фёдор Кузнецов
Удивительно как полякам везёт со стыками на крупных турнирах
+5
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Иван Новиков
Опять валлийцы не пустят на турнир.
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vova123456
Ответ Гасан Шамхалов
Вообще, непонятную систему внесли (24 команды) в саму евро. Либо сделали-бы 32 страны, либо оставили-бы 16.
Так наоборот же, всем понравилось на Евро 2021 третий тур группового этапа, когда практически у всех был ещё шанс выйти в плэй офф. Почему все эти замечательные моменты остались там в прошлом и сейчас опять многие принялись хейтить формат с 24 командами?
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ledenec
Через пару циклов, если бойкотируешь отбор на Евро, то все равно попадешь в стыки...
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Авл Агерий
Идеальный исход - проход Польши, Украины и Грузии.
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liverpoolart
Таблица противоречит себе . Если Украина попадет в путь А, то Финляндия и исландия попадут в Б, а такого быть не может , судя по таблице
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Максим Заворин
Проход Боснии и группа на Евро Сербия-албания-хорватия-босния))
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Thomas Thomas
Литва обыгрывает Болгарию в гостях и играет вничью с Венгрией и не в плей-офф зато Эстония с одним баллом тут
Что за бред
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Илья Сутурин
почему Польше эстонцы достались может кто-нибудь объяснить?
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Ответ Unclemeat
Как там Эстония вообще оказалась? И почему нет Норвегии?
Норвегия могла попасть, если бы из лиги наций Б вышла еще одна сборная, подвела Польша Норвегию.
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OldRedWhite
Ответ Всеволод Бобров
24 команды конечно многовато на Евро стало. 16 было лучше как по мне.
Вы не одиноки )
Но это ещё не предел !
В следующий раз включат Гибралтар и пару африканских стран , как жертвы колониализма !
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Unclemeat
Ответ Unclemeat
Как там Эстония вообще оказалась? И почему нет Норвегии?
Ладно, смог выяснить сам, ну и правила, конечно. Лучше бы просто лучшие команды, занявшие 3-и места между собой сыграли. Но да ладно.
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Гасан Шамхалов
Ответ vova123456
Так наоборот же, всем понравилось на Евро 2021 третий тур группового этапа, когда практически у всех был ещё шанс выйти в плэй офф. Почему все эти замечательные моменты остались там в прошлом и сейчас опять многие принялись хейтить формат с 24 командами?
Мне эта система не понравилась изначально. не знаю, может от привычки с прошлого остались, что должны выходить и выбывать по 2 команды. Но 32 команды, думаю вообще было-бы здорово. Хотя было-бы много слабеньких команд, но всё же, набирали бы постепенно опыт, развивали бы в своей стране футбол. А так, я смотрю его с 1998-го года, а фавориты турниров остались те же, что и были-по сегодняшний день.
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Всеволод Бобров
Ответ OldRedWhite
Вы не одиноки ) Но это ещё не предел ! В следующий раз включат Гибралтар и пару африканских стран , как жертвы колониализма !
ну это да, можно так довести до абсурда.
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Богдан Хабриев
Ответ Любезный Коссутий
в идеале - Украина, Казахстан и Грузия на Евро.
Идеал релоканта!
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Александр Суряев
Ответ liverpoolart
Таблица противоречит себе . Если Украина попадет в путь А, то Финляндия и исландия попадут в Б, а такого быть не может , судя по таблице
Почему не может? Тогда будет Израиль — Исландия, Босния — Финляндия.
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OldRedWhite
Ответ Максим Заворин
Проход Боснии и группа на Евро Сербия-албания-хорватия-босния))
Кошмарный сон УЕФА )
Хотя этим упырям все по барабану )
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OldRedWhite
Ответ Guardsman
Путь А - путь смерти.
А кто там смерть ?
Поляки и Уэльс у которого сегодня судья украл победу ?
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OldRedWhite
Ответ Авл Агерий
Идеальный исход - проход Польши, Украины и Грузии.
А казахи как же ?
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евГений
Ответ Насекомое
Эстония выиграла дивизион D в лиге наций, а Литва со свистом вылетела из дивизиона C
Эстония выиграла группу карликов, Литве хотя бы +- средний состав участников попался. Так что все равно не равные условия
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Mr@k
Удивительная система отбора нынче
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Madyavchik
Ответ ta-tosha
Ну хоть так, это лучше, чем клянчить у Северной Корее, а потом половину из них выбрасывать в мусор, так как они еще Сталина помнят
Да да, а у ядерки срок годности истек, а остальные ракеты це мультики, помним помним
А кндр прям такая отсталая страна в плане оружия, вообще в ракеты не умеют, точно точно
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Промкиборг
Ответ ta-tosha
Ну хоть так, это лучше, чем клянчить у Северной Корее, а потом половину из них выбрасывать в мусор, так как они еще Сталина помнят
Куда выбрасывать))? Неплохо вы описали захисников украины
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Дорох
Ответ deadjoker
Украина - Израиль будет отличная битва :)) победителю 2 млн. Снарядов
Победителю транши и вооружение от США.
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Great ManUtd
Ответ ta-tosha
Ну хоть так, это лучше, чем клянчить у Северной Корее, а потом половину из них выбрасывать в мусор, так как они еще Сталина помнят
Это кто клянчит?! Не тот ли товарищ в спортиках, который ездит по всему миру и просит, просит, просит.
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Гасан Шамхалов
получается только Португалия одержала все победы на отборочном цикле.
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Павел Павленко
Эстония опаздает на игру с Польшей))
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Дорох
Обалденный отбор на Евро, можно уже 3м из 5ти быть и попасть:)) А раньше 2е место только стыки давало:) Надо до 50ти команд расширять:))🤣🤣🤣
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Guardsman
Путь А - путь смерти.
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Unclemeat
Как там Эстония вообще оказалась? И почему нет Норвегии?
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