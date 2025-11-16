Кафанов об Агкацеве и 0:2 с Чили: «Претензий нет по пропущенным голам. Где нужно было начинать атаку, находил правильные решения»

Витапий Кафанов: к Агкацеву нет претензий за 0:2 с Чили.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера Станислава Агкацева в товарищеском матче с Чили (0:2).

«Соперник не создал у наших ворот много моментов. Была равная игра. У соперника была стопроцентная реализация.

Где нужно было начинать атаку, Агкацев находил правильные решения — сделал одну острую передачу за спину защитникам. К нему претензий нет по пропущенным голам», — сказал Кафанов.