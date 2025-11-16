Кьер о Леау: «Рафа может быть на уровне Дембеле, выигравшего «Золотой мяч». Ему нужно прибавлять по 1% в день – тренер и клуб должны помочь»
Симон Кьер: Леау способен быть на уровне Дембеле, выигравшего «Золотой мяч».
Бывший защитник «Милана» Симон Кьер считает, что вингер «россонери» Рафаэл Леау способен на выдающиеся результаты, если обретет стабильность.
– Имеет ли смысл спрашивать с Леау больше в плане стабильности?
– Да, это имеет смысл, я тоже спрашиваю. Рафа может быть одним из лучших в мире. Если бы ему только немного поучиться у Габбии...
Дембеле выиграл «Золотой мяч», и Рафа может быть на том же уровне. Ему нужно прибавлять по 1% в день. Не думаю, что он справится в одиночку, мало кто может. Ему нужны тренер и клуб, которые ему помогут.
Ему 26, а в 29 будет слишком поздно: либо сейчас, либо он не дойдет до этого. На него смотрит столько людей, и это непросто, – сказал Кьер.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4852 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости