Корнеев про 0:2 России с Чили: «Как только попали под хороший прессинг — все, у нас футбол закончился»

Игорь Корнеев: сборная России проиграла Чили из-за ее прессинга.

Игорь Корнеев оценил поражение сборной России от Чили (0:2) в товарищеском матче.

«Это, по сути, 0:4. Я не знаю, чем эта игра была лучше [чем с Перу – 1:1]. Самый главный урок для ребят был — себя нужно готовить к следующим матчам и думать намного быстрее, чтобы вскрывать такую оборону. У нас игроки умеют это делать, но они вышли, не думая об этом. Они думали, что это будет прогулка.

Я до матча предполагал, что они должны забить кучу голов, но как только попали под хороший прессинг — все, у нас футбол закончился», — сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной России.