30991 человек – средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025-м. Больше всего собрала игра с Нигерией, меньше всего – с Гренадой
Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025-м – 30991 человек.
30991 человек составила средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025-м.
Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых в России.
Самую большую аудиторию собрала игра с Нигерией в «Лужниках» (45638), самую скромную – мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283).
Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков.
Матч Россия – Замбия собрал 20864 человек, Россия – Гренада -15283; Россия – Нигерия - 45638, Россия – Иран - 42387; Россия – Иордания – 24915; Россия – Боливия – 20533; Россия – Перу – 45536; Россия – Чили – 32779.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?4823 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости