  • 30991 человек – средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025-м. Больше всего собрала игра с Нигерией, меньше всего – с Гренадой
Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых в России.

Самую большую аудиторию собрала игра с Нигерией в «Лужниках» (45638), самую скромную – мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283).

Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков.

Матч Россия – Замбия собрал 20864 человек, Россия – Гренада -15283; Россия – Нигерия - 45638, Россия – Иран - 42387; Россия – Иордания – 24915; Россия – Боливия – 20533; Россия – Перу – 45536; Россия – Чили – 32779.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
