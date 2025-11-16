  • Спортс
Вольтемаде о словах Румменигге: «Заголовки гласили: «идиоты». Я прочитал все заявление – оно несколько неудачное, но не настолько драматичное»

Форвард «Ньюкасла» Ник Вольтемаде ответил на вопрос о высказывании Карла-Хайнца Румменигге по поводу его трансфера летом.

Член наблюдательного совета «Баварии» в контексте перехода немецкого нападающего к «сорокам» за 85 миллионов евро заявил: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег».

«Мои партнеры по команде прокомментировали это, а я – нет. Думаю, я поступил правильно.

Летом много говорили обо мне, о «Баварии» и о трансферной сумме, это история минувшего лета.

Отвечая на ваш вопрос: заголовки везде гласили: «идиоты». Но я прочитал все заявление господина Румменигге – оно, конечно, несколько неудачное, но не настолько драматичное», – сказал Вольтемаде.

