Россия может сыграть с Буркина-Фасо в марте 2024-го – либо дома, либо в гостях. Переговоры идут

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Буркина-Фасо товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может сыграть против Буркина-Фасо в марте 2024 года.

«На данный момент мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года.

Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», – сказал глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре.

Ранее появлялась информация о том, что РФС предлагал сборной Буркина-Фасо сыграть в сентябре 2023-го. Тогда матч не состоялся – в ходе сентябрьской паузы Россия провела два матча против Египта U23, а также сыграла с Катаром.

Зачем нам сейчас нужна сборная России

8:0! Россия феерично размолола Кубу, которая купила бутсы в волгоградском ТЦ

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саня Беляков
Ответ Максим Табаран
Комментарий скрыт
Это серьёзная сборная.
Впрочем , тебе это вряд ли известно )
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ kastetyshka
Впервые слышу о такой стране, если честно
На географии ещё страны не проходили?
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Буркина-Фасо в рейтинге ФИФА выше Албании (вышедшей на Евро), Саудовской Аравии (которые Месси и Ко обыграли на ЧМ), а так же Ирландии, Боснии, Финляндии, Израиля
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
на самом деле, классно быть игроком сборной сейчас. катаешься по миру, смотришь экзотические страны, куда сам бы не доехал да в футбольчик гоняешь)
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitaljans
Давайте только с Фасо... боюсь Буркина мы не одолеем
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С утра пораньше
56 место в рейтинге ФИФА - встаем с колен ))))
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ Eridan
Комментарий скрыт
А что смешного-то? РФС пытается выкручиваться в сложившейся ситуации, иногда получается находить хороших соперников: Катар, Камерун, Иран. Буркина-Фасо - тоже неплохая сборная, лучше с ней сыграть, в идеале где-нибудь в России, чем ни с кем.
Это грустно, но что имеем. РФС может максимум в Азиатскую конференцию перейти, но там соперники лучше не будут.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
56-е место в рейтинге на октябрь 2023,для сравнения :Парагвай 53-е,Кот-д’Вуар-52-е,Гана-60-е,Греция-51...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автомобилист Зажопинск
Ответ Максим Табаран
Комментарий скрыт
Посмотри хотя бы клубы, в которых ее игроки играют
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автомобилист Зажопинск
Ответ Максим Табаран
Комментарий скрыт
А ничего, что Буркина-Фасо на три порядка Кубы сильнее? И не думаю, что слабее условной Словении, например
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Сильная команда. Конате из "Терека", Бертран Траоре тот самый поигравший в "Челси".

Если договоримся о матче, нужно с января садиться на двухмесячные сборы в Новогорске, можно организовать несколько товарняков с Россией U-16, U-18, U-21.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
На уровне Камеруна, участник Кубка Африки.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Berlin Alexanderplatz
Тут будет интересно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ответ kastetyshka
Впервые слышу о такой стране, если честно
Прикалываешься? А фамилии Пушкин, Ломоносов, Медведев тебе ни о чём не говорят?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Ответ Геннадий Томилин
Невиданный прорыв
Какая оригинальность
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Хорошо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Саня Беляков
Это серьёзная сборная. Впрочем , тебе это вряд ли известно )
Так о чём и речь - сборная шестого десятка для нас уже серьёзная.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АланСмити
Очередная геополитическая победа.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В поисках смысла
Достойный соперник
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denk
А чем будут заняты в марте беларусы? С ними не получается договориться?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Ответ Заяцволк
Наша добродушная оппозиция зря смеётся, ведь их лидер играет за сборную Бутыркина-Фасо, и будет это делать ещё много лет, бгг
Эта оппозиция сейчас с вами в одной комнате?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пацаваца
Можно с Буркина в Москве сыграть,а с Фасо где-нибудь в провинции чтобы всех порадовать
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Дэлькин
Было бы круто в таких матчах устраивать челленджи. Например, чтобы Карпин собрал сборную ветеранов РПЛ. Глушакова, Низамутдинова, Набабкина, Беленова, Олега Иванова и так далее. Мы бы все с удовольствием посмотрели. Многие из ребят наконец-то полноценно доберутся до сборной!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Borodaruda
Ответ bellyashe
на самом деле, классно быть игроком сборной сейчас. катаешься по миру, смотришь экзотические страны, куда сам бы не доехал да в футбольчик гоняешь)
Главное, чтоб в какой-то из этих стран тебя ненароком не съели
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitaljans
Ответ Trash Talking
Потому что на счету Буркина хет-трик в финале турнира "Кожаный мяч"?
Буркин Лев Геннадьевич?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kastetyshka
Ответ Саня Беляков
Это серьёзная сборная. Впрочем , тебе это вряд ли известно )
Тебе самому об этом стало известно недавно) нашлись в комментах знатоки географии и футбола Африки )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pe Pe
Западенские холуи из комментариев как обычно не могут придумать ничего пооригинальнее

РЯЯЯЯ НУ КУДА ХУЖИ?????7?7?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Unshpengler
Если кому-то не нравится, не смотрите. Проведите матч в Волгограде, если будет апрель/май, то и более 40 тыс болельщиков будет
а футболисты гостей снова поедут за бутсами в ближайший ТЦ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ Саня Беляков
Это серьёзная сборная. Впрочем , тебе это вряд ли известно )
Тапсоба по уровню как 5 Джикий или Осипенок) и да, они были вторыми, третьими и четвертыми за последние 11 лет на Кубках Африки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ Overkiller
Так о чём и речь - сборная шестого десятка для нас уже серьёзная.
там защитник основы Байера, пара вингеров с не последним опытом АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ С утра пораньше
56 место в рейтинге ФИФА - встаем с колен ))))
а када не вставали ежжи?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tankist231
Ответ kastetyshka
Впервые слышу о такой стране, если честно
Мохамед Конате из Ахмата знаешь? Вот он из Буркина-Фасо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kastetyshka
Ответ tankist231
Мохамед Конате из Ахмата знаешь? Вот он из Буркина-Фасо
Погуглил, там есть и поинтереснее футболисты. Но про саму страну слышу впервые, эт правда) как-то не интересовался африканскими сборными
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Играя с такими маленькими странами мы расширяем географию и даем понять что мы не в изоляции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beriya
Когда же Сомали в гостях? жду не дождусь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wasilij Petrow
Т.е. в этом году буркинцы играть с нами не стали, продолжаем уговаривать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бешеный Уругваец
Дерби Верхних Вольт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Удачи нашим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Бертрана Траоре я даже знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aza_inso
Ожидаю, что скоро Россию можно будет полноценно включить в Кубок Африканских наций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DebunkerOfMyths
А футбольная жизнь то налаживается!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unshpengler
Если кому-то не нравится, не смотрите.
Проведите матч в Волгограде, если будет апрель/май, то и более 40 тыс болельщиков будет
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
ДА ЕСТЬ ЖЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hustler420
Держим кулачки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.G
этих запчастями от Жигулей не подкупишь, придется подготовиться
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DancePunk
Как показал матч с Кубой - неважно, какой у соперника уровень, главное играть дома и желательно в разных городах, тогда будет и аншлаг, и у ребят мотивация.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Томилин
Невиданный прорыв
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий