Ромарио: «Аргентина взяла ЧМ, играя на Месси. Бразилия обязана делать то же самое с Неймаром»

Ромарио считает, что Бразилии нужно брать пример с Аргентины и играть на Неймара.

« в прошлом году стала чемпионом мира по простой причине: все игроки решили играть на . На предыдущих чемпионатах мира такого не было. С этого момента Бразилия просто обязана делать то же самое с .

Диниз говорил, что уровень Неймара – выше среднего. Это лучший тренер Бразилии. Абсолютно уверен, что он сделает так, чтобы Бразилия играла на Неймара, потому что наша сборная по-прежнему зависит от него и нуждается в нем.

Статистика [Неймара] впечатляет. Это один из лучших игроков, которых я видел в нашей сборной. Но когда речь идет о по-настоящему высоком уровне, то Неймару еще нужно сделать шаг вперед. Но у него есть все, чтобы на него выйти», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.

Напомним, Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Из-за травмы он пропустит около 10 месяцев.

Завтра Бразилия на «Маракане» примет Аргентину в рамках квалификации ЧМ-2026. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 03:30 по московскому времени.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?