Ромарио: «Аргентина взяла ЧМ, играя на Месси. Бразилия обязана делать то же самое с Неймаром»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Ромарио Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Ромарио считает, что Бразилии нужно брать пример с Аргентины и играть на Неймара.

«Аргентина в прошлом году стала чемпионом мира по простой причине: все игроки решили играть на Месси. На предыдущих чемпионатах мира такого не было. С этого момента Бразилия просто обязана делать то же самое с Неймаром.

Диниз говорил, что уровень Неймара – выше среднего. Это лучший тренер Бразилии. Абсолютно уверен, что он сделает так, чтобы Бразилия играла на Неймара, потому что наша сборная по-прежнему зависит от него и нуждается в нем.

Статистика [Неймара] впечатляет. Это один из лучших игроков, которых я видел в нашей сборной. Но когда речь идет о по-настоящему высоком уровне, то Неймару еще нужно сделать шаг вперед. Но у него есть все, чтобы на него выйти», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.

Напомним, Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Из-за травмы он пропустит около 10 месяцев.

Завтра Бразилия на «Маракане» примет Аргентину в рамках квалификации ЧМ-2026. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 03:30 по московскому времени.

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47 комментариев

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Илья Мурашов
Как играть на Неймара, если он не играет?
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marshalericsson1357
Там вроде вся сборная вгрызалась в каждый участок поля. Месси просто уровнем выше, чем партнёры. Никто на него играл, стату ему не набивали, Лео включался в нужный момент и тащил.
+15
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+12
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ipolyakov16
Ответ QWertY
Португалия взяла Евро без Кришти. Может Бразилии это больше подойдет
Эм, он травмировался в середине последнего матча)
+17
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Stanislav Cherchesov
Неймар уже свой пик прошел. К следующему ЧМ ему будет 33-34 года, плюс травма тяжёлая. Бразилии нужно наигрывать состав без него и искать новых лидеров. Не удивлюсь если Неймара даже не будет в заявке на следующий мундиаль.
+5
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+5
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Уся Ваткин
Бей вперёд - игра придёт!
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fbd
Офигенный план, что может пойти не так?
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Ya Tolik
Ну слишком упростил) команда была научена играть в атаке на Месси, а в защите без Месси.
Энцо, Альварес, Макалистер, Де Поль отпахали каждый за двоих.
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ArtemEgs
Ответ Stanislav Cherchesov
Неймар уже свой пик прошел. К следующему ЧМ ему будет 33-34 года, плюс травма тяжёлая. Бразилии нужно наигрывать состав без него и искать новых лидеров. Не удивлюсь если Неймара даже не будет в заявке на следующий мундиаль.
Копу в 2019 без него выиграли (хотя он был в заявке, но вылетел из-за травмы прямо перед турниром)
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savik-A.M.
Ответ ipolyakov16
Эм, он травмировался в середине последнего матча)
это когда в полуфинале он поучаствовал в обоих голах (1+1) и в группе было 2+1 и того поучаствовал в 5 из 9 голов португальцев на чемпионате ? это чуваку к сверху , который запретил ответы в комннтариях
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Poloskin
В 30+ после крестов вернуться на топ-уровень почти нереально, к сожалению.
Это даже безотносительно сравнения Месси/Неймар (про это промолчу)
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Universal1000
Так Неймар уже закончил карьеру.

Хотя...он это сделал еще в 2017-ом на 99%.
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Гриша Лесов
Играть на Неймара, чтобы Аргентина ещё раз взяла ЧМ
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Rossonerri
Если Бразилия будет играть на Неймара, то каждую атаку мяч будет уходить в аут...
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Птюч, Ёж.
Ответ Руслан Арапханов
Неймар отлично играл на ЧМ, голешник какой хорватам забил. Партнёры подвели, к сожалению. На следующем мундиале, увы, Неймар вряд ли сможет играть на таком уровне.
я кстати ждал именно Бразилия - Аргентина полуфинал. Не думал, что хорваты отыграются тогда.
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marshalericsson1357
Ответ Иксджии это смешно
Включался в нужный момент, когда мяч на 11 метрах стоял
Особенно с Гвардиолом)
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R Popov
Ответ ipolyakov16
Эм, он травмировался в середине последнего матча)
Ну не в середине, матч шел 120+.
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Руслан Арапханов
Неймар отлично играл на ЧМ, голешник какой хорватам забил. Партнёры подвели, к сожалению. На следующем мундиале, увы, Неймар вряд ли сможет играть на таком уровне.
+1
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Cruel Snake
Ответ Peter Parker
Неймар, действительно, лидер на поле в сборной. Без него они играют не так уверенно, каждый крупный турнир так: Бразилия - фаворит, вылетает Неймар, а за ним и бразильцы
Что-то я такого не видел. Куда он на этом ЧМ выпал? Такие надежды на них были, в итоге...
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Krauvec Cool
Ответ Ya Tolik
Ну слишком упростил) команда была научена играть в атаке на Месси, а в защите без Месси. Энцо, Альварес, Макалистер, Де Поль отпахали каждый за двоих.
Вот это по факту.
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marshalericsson1357
Ответ Krauvec Cool
Ну расскажи сказки про белого бычка. Никто на него не играл и он сам тащил) Месси ходил возле центрального круга без мяча, включился и выиграл ЧМ в одиночку ахаха ухахахахахп
Полностью прочти мой коммент! или у тебя триггер на Месси чисто срабатывает? жаль тебя ...
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Universal1000
Ответ KMR
В 14-м дошли до финала и не знали,что делать кроме как пасовать Месси
У них в принципе не было в те года игры созидательной никакой.
Сабелья ограничился хорошей обороной(после клоуна Марадоны это выглядело уже космосом, впрочем), а в атаке чисто как придется и авось Месси в соло проедется. Ну в целом почти взяли золото так хех. Но смотреть это было мягко гря проблемно для глаз.
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KMR
Ответ Universal1000
Не верно. До Скалони объективно никто вокруг Месси игру и не выстраивал там никто. Ну может быть на молодежном ЧМ-2005 было дело последний раз. А подсунуть мяч Месси и всей командой стоять на месте ждать - это не тактика, а треш. Именно этим Аргентина 10 с лишним лет и занималась со времен тренерства наркомана одного поехавшего. Благо при Сабелье и Мартино хоть умели автобус в защите ставить и даже так доползать до финалов. Но Месси там и 50% не показывал в итоге, ибо это тупо невозможно было объективно.
В 14-м дошли до финала и не знали,что делать кроме как пасовать Месси
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Universal1000
Ответ KMR
Но до этого ЧМ эта тактика не очень работала. Наоборот Аргентина проваливалась из-за этой тактики.
Не верно.
До Скалони объективно никто вокруг Месси игру и не выстраивал там никто.
Ну может быть на молодежном ЧМ-2005 было дело последний раз.

А подсунуть мяч Месси и всей командой стоять на месте ждать - это не тактика, а треш. Именно этим Аргентина 10 с лишним лет и занималась со времен тренерства наркомана одного поехавшего.
Благо при Сабелье и Мартино хоть умели автобус в защите ставить и даже так доползать до финалов.
Но Месси там и 50% не показывал в итоге, ибо это тупо невозможно было объективно.
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Александр Кораблев
Ответ Вальдано
Ромарио явно не смотрел ЧМ.. Аргентина выиграла потому, что она была командой, а не сборищем эгоистов.. И потом это Месси играет на других больше, чем на него.. Поэтому он и стал лучшим.. Не только на ЧМ, но и в истории.. Если Бразилия будет играть постоянно на Неймара, то он порвёт не только кресты.. Он не умеет вовремя расставаться с мячом.. Да и слаб он ментально.. Пусть лечится..
снял с языка.
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Greatest Of All Time
Ответ Peter Parker
Неймар, действительно, лидер на поле в сборной. Без него они играют не так уверенно, каждый крупный турнир так: Бразилия - фаворит, вылетает Неймар, а за ним и бразильцы
2019 КА выиграли вообще без Неймара.
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Universal1000
Ответ ipolyakov16
Легко говорить, открыв статистику. Я говорю по памяти. Только тогда смотрел матч)
Ну лучше тогда уж молчать наверное, чем лгать.
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ipolyakov16
Ответ Universal1000
8-ая минута это середина матча? Или Пайет по глупости вьехал в баласт на 7-ой? Нет, все же на восьмой вижу. И он был не последним, а по существу единственным матчем Португалии на том турнире. То что им по пути до финала подогнали Польши с Уэльсами, Австрии, Венрии и прочие Исландии то такое, на футбол серьезный мало было похоже, вылетать было почти негде.
Легко говорить, открыв статистику. Я говорю по памяти. Только тогда смотрел матч)
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Peter Parker
Неймар, действительно, лидер на поле в сборной. Без него они играют не так уверенно, каждый крупный турнир так: Бразилия - фаворит, вылетает Неймар, а за ним и бразильцы
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Alex1104
Мне кажется, что Неймару просто не хватает лидерских качеств. И это его главная проблема. Да, он игрок высочайшего уровня, может из ничего сделать гол. Но он не "потащит" команду.
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Вальдано
Ромарио явно не смотрел ЧМ.. Аргентина выиграла потому, что она была командой, а не сборищем эгоистов.. И потом это Месси играет на других больше, чем на него.. Поэтому он и стал лучшим.. Не только на ЧМ, но и в истории.. Если Бразилия будет играть постоянно на Неймара, то он порвёт не только кресты.. Он не умеет вовремя расставаться с мячом.. Да и слаб он ментально.. Пусть лечится..
+1
-1
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А Неймар способен отдать такой пас, как Месси на Молину против голландцев?) Чтобы играть по модели аргов вокруг Месси, нужно иметь этого самого Месси.
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snegoviq
Раньше надо было, Неймар уже закончил с футболом. А раньше он травмировался постоянно. Се ля ви, бразильцы
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