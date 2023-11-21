Ромарио: «Аргентина взяла ЧМ, играя на Месси. Бразилия обязана делать то же самое с Неймаром»
Ромарио считает, что Бразилии нужно брать пример с Аргентины и играть на Неймара.
«Аргентина в прошлом году стала чемпионом мира по простой причине: все игроки решили играть на Месси. На предыдущих чемпионатах мира такого не было. С этого момента Бразилия просто обязана делать то же самое с Неймаром.
Диниз говорил, что уровень Неймара – выше среднего. Это лучший тренер Бразилии. Абсолютно уверен, что он сделает так, чтобы Бразилия играла на Неймара, потому что наша сборная по-прежнему зависит от него и нуждается в нем.
Статистика [Неймара] впечатляет. Это один из лучших игроков, которых я видел в нашей сборной. Но когда речь идет о по-настоящему высоком уровне, то Неймару еще нужно сделать шаг вперед. Но у него есть все, чтобы на него выйти», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
Напомним, Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Из-за травмы он пропустит около 10 месяцев.
Завтра Бразилия на «Маракане» примет Аргентину в рамках квалификации ЧМ-2026. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 03:30 по московскому времени.
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Это даже безотносительно сравнения Месси/Неймар (про это промолчу)
Хотя...он это сделал еще в 2017-ом на 99%.
Сабелья ограничился хорошей обороной(после клоуна Марадоны это выглядело уже космосом, впрочем), а в атаке чисто как придется и авось Месси в соло проедется. Ну в целом почти взяли золото так хех. Но смотреть это было мягко гря проблемно для глаз.
До Скалони объективно никто вокруг Месси игру и не выстраивал там никто.
Ну может быть на молодежном ЧМ-2005 было дело последний раз.
А подсунуть мяч Месси и всей командой стоять на месте ждать - это не тактика, а треш. Именно этим Аргентина 10 с лишним лет и занималась со времен тренерства наркомана одного поехавшего.
Благо при Сабелье и Мартино хоть умели автобус в защите ставить и даже так доползать до финалов.
Но Месси там и 50% не показывал в итоге, ибо это тупо невозможно было объективно.