Сане получил красную, толкнув ладонями в лицо защитника сборной Австрии Мвене. Это 1-е удаление Лероя в карьере – в 402-м матче

Лерой Сане удален в матче Германии с Австрией.

В начале второго тайма вингер, пытаясь сзади отобрать мяч у защитника Филиппа Мвене, зацепил его ногу, и оба игрока упали на газон.

29-летний футболист, недовольный фолом, подошел к нарушителю и, выражая недовольство, легко толкнул Сане рукой в область левого уха.

Лерой, поднявшись с газона, двумя руками толкнул Мвене в лицо, и тот упал.

Главный судья Славко Винчич, находившийся рядом с эпизодом, показал австрийцу желтую карточку, немцу – красную.

Удаление стало первым для Сане в карьере – в 402-м матче: 59 – за сборную Германию, 151 – за «Баварию», 135 за «Манчестер Сити» и 57 – за «Шальке».

Изображения: кадры из трансляции SuperSport

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?