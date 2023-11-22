Сане получил красную, толкнув ладонями в лицо защитника сборной Австрии Мвене. Это 1-е удаление Лероя в карьере – в 402-м матче

Теги Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу дисквалификации судьи товарищеские матчи (сборные) Славко Винчич Лерой Сане Филипп Мвене Футбол

Лерой Сане удален в матче Германии с Австрией.

В начале второго тайма вингер, пытаясь сзади отобрать мяч у защитника Филиппа Мвене, зацепил его ногу, и оба игрока упали на газон.

29-летний футболист, недовольный фолом, подошел к нарушителю и, выражая недовольство, легко толкнул Сане рукой в область левого уха.

Лерой, поднявшись с газона, двумя руками толкнул Мвене в лицо, и тот упал.

Главный судья Славко Винчич, находившийся рядом с эпизодом, показал австрийцу желтую карточку, немцу – красную.

Удаление стало первым для Сане в карьере – в 402-м матче: 59 – за сборную Германию, 151 – за «Баварию», 135 за «Манчестер Сити» и 57 – за «Шальке».

Изображения: кадры из трансляции SuperSport

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7 комментариев

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Ненавидящий2.0
Мвене созвучно с Мане просто
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sema mixajlov
Сейчас бы в товарняке драться
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Vadia
Каземиро вселился.
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фк кабинет
Сане толкнул Мвене вспомнив о конфликте с Мане.
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ОттоДракула
Ответ sema mixajlov
Сейчас бы в товарняке драться
Да какая это драка. Вот в женском футболе драки так драки) Сане бы там сразу насмерть забили.
+2
-2
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