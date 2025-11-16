Александр Шикунов: «Пиво на стадионах – это нормально, оно приносит прибыль. Не надо говорить, что кто-то нажрется. Поколение выросло, культура поменялась»
Шикунов: пиво на стадионах – это нормально, никто не нажрется.
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
«Пиво на стадионах – это нормально. Оно приносит прибыль, весь мир на этом живет. Непонятно, почему мы не так. Это нормально: кто-то пришел и пьет пиво, кто-то – колу. Это дело вкуса.
Не надо говорить, что кто-то нажрется. Нет уже тех времен, когда люди глушат пиво и все остальное с утра до ночи от скуки. Поколение уже выросло. Культура поменялась. Если клубам и стадионам будет прибыль от продажи пива, это хорошо», – сказал Шикунов.
