16

Александр Шикунов: «Пиво на стадионах – это нормально, оно приносит прибыль. Не надо говорить, что кто-то нажрется. Поколение выросло, культура поменялась»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«Пиво на стадионах – это нормально. Оно приносит прибыль, весь мир на этом живет. Непонятно, почему мы не так. Это нормально: кто-то пришел и пьет пиво, кто-то – колу. Это дело вкуса.

Не надо говорить, что кто-то нажрется. Нет уже тех времен, когда люди глушат пиво и все остальное с утра до ночи от скуки. Поколение уже выросло. Культура поменялась. Если клубам и стадионам будет прибыль от продажи пива, это хорошо», – сказал Шикунов.

алкоголь и спорт
премьер-лига Россия
Александр Шикунов
