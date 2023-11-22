«Интер» Месси опроверг участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду: «Не соответствует действительности»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

«Интер» Майами опроверг информацию об участии в турнире с саудовскими клубами.

Сообщалось, что команда, за которую играет Лионель Месси, в феврале встретится с «Аль-Насром» и «Аль-Хилалем».

«Сегодня было опубликовано сообщение о том, что «Интер» Майами примет участие в Riyadh Season Cup. Это сообщение не соответствует действительности.

В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура.

С первого дня своего существования «Интер Майами» поставил перед собой цель стать глобальным брендом. С этой целью мы ведем переговоры по определению расписания предсезонных туров на 2024 год.

Мы с нетерпением ждем возможности показать наших игроков в первом международном турне «Интер Майами», о котором будет объявлено в ближайшие недели», – отмечается в заявлении на сайте клуба.

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19 комментариев

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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Человек1991
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Вроде взрослый человек,а ведешь себя как 7ми классник,кринж
+15
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Vlad Chmul
А что на это ответила «Аталанта»Миранчука?
+6
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BVB 09
Ответ Vlad Chmul
А что на это ответила «Аталанта»Миранчука?
Запросила вопрос для согласования у Гавра Кузяева👌
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Фут.Боль
Ответ Vlad Chmul
А что на это ответила «Аталанта»Миранчука?
Ответила, что нужно посоветоваться с Монако Головина и Гавром Кузяева.
+2
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fbd
Месси согласен играть только с Аль-Хилалем Малкома
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Homelender_666
Домиан, подай знак, если тебя кто-то заставляет писать комментарии и оставлять заготовленные ссылки на Твиттер во всех новостях о Месси. И не забудь принять💊 и передать Олегу:)
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Вальдано
Верблюды решили навести тень на плетень.. В Феврале в Америке уже сезон начинается, а они про товарняки. Пусть сами с собой и играют в конце сезона..
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Дороф
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Вроде взрослый человек,а ведешь себя как 7ми классник,кринж
Я не знаю, кто с него постоянно снимает снимает смирительную рубашку🤷‍♂️
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Заяцволк
Я не пойму, почему всё, что связано с Роналду, является фейком ? Фейковое лицо с инъекциями, фейковый половой орган с инъекциями, фейковый брак, фейковые трофеи имени Кашшаи, фейковые трофеи Глобал Авардс и Бест Плеер оф Сенчури Мендеша, теперь вот фейковые афиши фейковых турниров, что с ним не так ?
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Света Володько
аллилуйя 😘
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Sanya Kruus
лол
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Арыч Фаворитик
После выходок Рона и в соцсетях тоже с золотым мячом последним, Лео позвонил Бэксу и сказал что он с Роном на одном поле... не сыграет. И правильно
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Homelender_666
Ответ Дороф
Я не знаю, кто с него постоянно снимает снимает смирительную рубашку🤷‍♂️
А её никто и не надевал) Она бы очень пригодилась домиану и Олегу:)
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Штаны Габора Кирая
Ответ Vlad Chmul
А что на это ответила «Аталанта»Миранчука?
Ждут ответ от Монако Головина.
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