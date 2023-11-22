«Интер» Месси опроверг участие в турнире с «Аль-Насром» Роналду: «Не соответствует действительности»

«Интер» Майами опроверг информацию об участии в турнире с саудовскими клубами.

Сообщалось, что команда, за которую играет , в феврале встретится с « » и « ».

«Сегодня было опубликовано сообщение о том, что «Интер» Майами примет участие в Riyadh Season Cup. Это сообщение не соответствует действительности.

В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных, по поводу предсезонного тура.

С первого дня своего существования «Интер Майами» поставил перед собой цель стать глобальным брендом. С этой целью мы ведем переговоры по определению расписания предсезонных туров на 2024 год.

Мы с нетерпением ждем возможности показать наших игроков в первом международном турне « », о котором будет объявлено в ближайшие недели», – отмечается в заявлении на сайте клуба.

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