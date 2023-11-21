Дзагоев завершил карьеру в 33 года

Алан Дзагоев завершил карьеру профессионального игрока.

Греческая « », к которой Дзагоев присоединился в конце сентября на правах свободного агента, объявила о расторжении контракта с футболистом в связи с тем, что он решил завершить карьеру. Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

В своем заявлении «Ламия» отметила, что Алан решил уйти из футбола в связи с травмами последних лет. «С уважением относимся к решению этого отличного игрока, благодарим его за сотрудничество и желаем всего наилучшего в жизни!» – сказано в сообщении клуба.

Дзагоев дебютировал за «Ламию» 20 октября. В общей сложности он сыграл за греческий клуб 14 минут, выйдя на замену в двух матчах греческой Суперлиги.

Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.

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