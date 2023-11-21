Дзагоев завершил карьеру в 33 года
Алан Дзагоев завершил карьеру профессионального игрока.
Греческая «Ламия», к которой Дзагоев присоединился в конце сентября на правах свободного агента, объявила о расторжении контракта с футболистом в связи с тем, что он решил завершить карьеру. Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.
В своем заявлении «Ламия» отметила, что Алан решил уйти из футбола в связи с травмами последних лет. «С уважением относимся к решению этого отличного игрока, благодарим его за сотрудничество и желаем всего наилучшего в жизни!» – сказано в сообщении клуба.
Дзагоев дебютировал за «Ламию» 20 октября. В общей сложности он сыграл за греческий клуб 14 минут, выйдя на замену в двух матчах греческой Суперлиги.
Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.
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В Аланию хоть на матч бы вернулся. Хотя... Стадиона все равно нет...
Ты сделал, что мог) травмы доконали, ого-го. Когда ты был в своей лучшей форме, не знаю как и кто тут - я видел тебя в центре, где-нибудь в Роме или ВестХэме. На Европе 2012 - вообще главным на поле, не повезло.
Короче) благодарю за игру! Отличных выходных и найти себя в футболе в ином качестве. Ты был хорош! Реально! Но травмы! Но хорош) все обнял, приподнял, наберёшь!
Связки с Вагнером, а потом с Думбия были волшебны.
Спасибо за счастливую юность и молодость, когда ты творил на поле и разрывал соперников!
Спасибо за то, что никогда не отбывал номер и всегда играл с огромным желанием и отдавал всего себя на поле!
Алан полностью заслужил граффити на ВЭБ - Арене.
Ждем в ЦСКА в любой новой роли. ❤️💙
Сильнейший отбор у нас на ЧМ-2010 был при Хиддинке, вот там с немцами наравных были
Благодарю за игру, спасибо за золотой гол!
ЦВБП
Каждый помнит свое - вы нелепый гол Баженова, а мы успехи в ЕК
Игрок недюжинного таланта, но ощущение, что способен был на гораздо большее. Впрочем, хотя бы толком в футбол поиграл. И хуже бывало...
Спасибо за игру, Алан!
Если травма на травме у игрока то возраст здесь не при чем и раньше заканчивпют.