Дзагоев завершил карьеру в 33 года

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Алан Дзагоев завершил карьеру профессионального игрока.

Греческая «Ламия», к которой Дзагоев присоединился в конце сентября на правах свободного агента, объявила о расторжении контракта с футболистом в связи с тем, что он решил завершить карьеру. Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

В своем заявлении «Ламия» отметила, что Алан решил уйти из футбола в связи с травмами последних лет. «С уважением относимся к решению этого отличного игрока, благодарим его за сотрудничество и желаем всего наилучшего в жизни!» – сказано в сообщении клуба.

Дзагоев дебютировал за «Ламию» 20 октября. В общей сложности он сыграл за греческий клуб 14 минут, выйдя на замену в двух матчах греческой Суперлиги.

Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.

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113 комментариев

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Makeav
Конечно когда он так ярко начинал в 18 лет не такой карьеры ожидали. Но все равно лучше чем почти у всех российских футболистов вышло.
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Makeav
Ответ Артём Ребров
а чего ожидали? отыграл на высоком уровне много лет
Ну с учетом как он разрывал, то было ощущение, что это будущая европейская звезда. А так просто хорошая карьера, которая по факту ещё раньше закончилась.
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JuicyEgorik
Ну что ж... хорошая карьера. высокий уровень демонстрировал
+57
-3
+54
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Eden Hazard
Очень жаль что травмы сломали все что могли. Крутой паренёк был. Успехов ему в дальнейшем.
В Аланию хоть на матч бы вернулся. Хотя... Стадиона все равно нет...
+43
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+41
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Axelrock
Легенда! Спасибо за пас на Фернандеса на ЧМ! (Фан Спартака)
+29
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Всеволод Бобров
один из лучших полузащитников в новейшей истории России, жалко, что так все получилось с травмами.
+28
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Алексей Ненахов
Короные раз , два , три …. - навсегда за Дзагой
+24
-8
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Bill Zapulil
Алан, если будешь читать - то вот:

Ты сделал, что мог) травмы доконали, ого-го. Когда ты был в своей лучшей форме, не знаю как и кто тут - я видел тебя в центре, где-нибудь в Роме или ВестХэме. На Европе 2012 - вообще главным на поле, не повезло.

Короче) благодарю за игру! Отличных выходных и найти себя в футболе в ином качестве. Ты был хорош! Реально! Но травмы! Но хорош) все обнял, приподнял, наберёшь!
+16
-1
+15
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Axelrock
Ответ Nerazzurri-88
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Это жест уважения от болельщика другой команды.
+17
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Серега Вакалюк
Спасибо за 1:5 в дерби, осень 2008, ЛЧ 2009-2010 2011-2012, Евро - 2012, три чемпионства, последний наш на данный момент «золотой» гол и голевой пас в 1/4 ЧМ с хорватами.
Связки с Вагнером, а потом с Думбия были волшебны.

Спасибо за счастливую юность и молодость, когда ты творил на поле и разрывал соперников!

Спасибо за то, что никогда не отбывал номер и всегда играл с огромным желанием и отдавал всего себя на поле!

Алан полностью заслужил граффити на ВЭБ - Арене.

Ждем в ЦСКА в любой новой роли. ❤️💙
+15
-2
+13
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Alex Smith
Ответ Артём Ребров
а чего ожидали? отыграл на высоком уровне много лет
Году в 2012, ожидали что, как минимум ,пройдёт путь Головина.
+9
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Всеволод Бобров
Ответ Роберт Абрамян
да не режимил он вообще,поэтому организм стал довать сбо.Но все равно на пике был класный полузащитник
да не всегда только от этого зависит. Тот же Ройс тоже травматик, но он режимил всегда , генетика такая.
+10
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Птюч, Ёж.
Ответ MigraTjk
Единственный игрок у которого за все это время я не заметил хейтеров!! Правильный человек.
да ладно, ту кричалку про Зенит еще помнят))
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Ovsyankin
Ответ Makeav
Конечно когда он так ярко начинал в 18 лет не такой карьеры ожидали. Но все равно лучше чем почти у всех российских футболистов вышло.
Евро2012 и тот матч с Чехией, казалось можем и турнир тот забирать, мощнейший отборочный цикл.
+7
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Nasim Kaliev
помню, впечатлило, как он в один из первых своих сезонов практически в одну каску закошмарил "Депортиво" в матче КУЕФА
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Артём Ребров
Ответ Makeav
Конечно когда он так ярко начинал в 18 лет не такой карьеры ожидали. Но все равно лучше чем почти у всех российских футболистов вышло.
а чего ожидали? отыграл на высоком уровне много лет
+11
-4
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Борнео
Чрезвычайно талантливый игрок. Никогда не забуду его фееричную игру против Германии, когда он, 18-летний пацан рвал немцев.
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MigraTjk
Единственный игрок у которого за все это время я не заметил хейтеров!! Правильный человек.
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Dmitrii Serebrennikov
Футболист с божьей искрой, но здоровье подвело к сожалению
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Роберт Абрамян
Ответ Всеволод Бобров
один из лучших полузащитников в новейшей истории России, жалко, что так все получилось с травмами.
да не режимил он вообще,поэтому организм стал довать сбо.Но все равно на пике был класный полузащитник
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-2
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circassian*
Ответ Ovsyankin
Евро2012 и тот матч с Чехией, казалось можем и турнир тот забирать, мощнейший отборочный цикл.
А я помню, что в том отборе Россию не ругал только ленивый. И Адвокаата ругали за прагматичность, а Аршавина вообще поносили.
Сильнейший отбор у нас на ЧМ-2010 был при Хиддинке, вот там с немцами наравных были
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paratruper17
Славный конь. С уважением
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Никул
Да без разницы уехал не уехал. Отличная карьера, человек играл мозгами, это самое красивое что есть в футболе таких у нас единицы. И количество голов неважно. Голы пусть считают Павлюченко, Погреб, Кержаков итд и тп. А для таких людей как Алан, Аршавин, Титов, Мостовой голы это просто бонус, они делали игру красивой, осмысленной, эффективной.
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МАГА 123
Ответ Роберт Абрамян
да не режимил он вообще,поэтому организм стал довать сбо.Но все равно на пике был класный полузащитник
Как вы достали с этот режимом! Ладно бы, если вы хотя бы-были знакомы через одну руку, что бы знать,что он делает после тренировок.Но как можно обычные рассуждения выдавать за какую то истину. Есть люди зожники, которые в 50 лет от инфаркта мрут, вы тоже будете орать, не режимил по этому умер.Наверное, кроме режима ещё и генетика играет роль.
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Dura Ace Di2
Спасибо за радостные моменты!!!Это было круто!!!
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Андрей-ДК
по факту, это случилось уже давно
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Заборостроитель
Пятнадцать лет уже прошло, а такого старта карьеры не было ни у кого в РФПЛ.
Благодарю за игру, спасибо за золотой гол!
ЦВБП
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ramoncarlos
Организовать бы Алану прощальный матч ЦСКА против Алании. По тайму за каждую команду. Эх…
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Дани Ягафаров
Ответ Nerazzurri-88
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Сколько живу-столько удивляюся фанатам bomzhei)))Да не будет никогда ваша команда выше Спартака и с 2мя звёздами.А Богданыч не будет Романцевым.Богданыч свой потолок нащупал.Все-не развивается.У вас один вариант!)))Если Йозе Марино надоет ср.ный хоккей,и футбик заинтересует)
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Max Kolimbos
Ответ MachineGunKelly
Мог вырасти в супер-топа Травмы, алкоголь и наркотики не дали полноценно раскрыться...
Откуда наркотики? Или сам придумал
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Серега Вакалюк
Ответ Михон Мясной
Осень 2008 - это когда вам Баженов запихнул нелепый гол, а Аланчик весь матч бегал со скучным лицом, не знаю, что сделать, чтобы хотя бы один гол забить Спартаку? Да, действительно спасибо за такой провал на поле))
Я помню как в предыдущем дерби он вам 3 голевые закинул )) а осенью 2008 на пару с Вагнером прошелся по группе в Кубке УЕФА, закинул по двушке Депортиво и Зениту и ярко дебютировал в сборной)

Каждый помнит свое - вы нелепый гол Баженова, а мы успехи в ЕК
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topsatan
Всю карьеру хрусталь
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Luidgy Kutilyo
Классный игрок был. Вспомнил сейчас как он Ван Дер Сару над ушами воткнул. 2 Чеху с чехами на евро. Стандарты как рукой закидывал, тому же Интеру. Эх травмы…
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Arthur Nowack
Очень жаль, что все так сложилось, не реализовал весь потенциал. Сверхталант, было наслаждением следить за его игрой даже в особо травматичные сезоны. С ним на поле и без него это два разных ЦСКА. Спасибо, Дзага!
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Варлампий Варлампий
слабак
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Заборостроитель
Ответ Groznyi2024
Раз, два, три! В 33 ты ######!
Хрустальный Алан дал барбарисок дорогущему Халку😏
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Ростислав Романенко
Жаль. У его карьеры конечно останется ярко выраженный привкус недосказанности.
Игрок недюжинного таланта, но ощущение, что способен был на гораздо большее. Впрочем, хотя бы толком в футбол поиграл. И хуже бывало...
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IronTankograd
Ответ Nasim Kaliev
помню, впечатлило, как он в один из первых своих сезонов практически в одну каску закошмарил "Депортиво" в матче КУЕФА
Как и в целом ту группу. Тогда я на это смотрел как на должное, а теперь понимаю что это была сказка)
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Биркарт фон Грелленорт
Дебют в "дерби 5:1", вынос Депора в одну калитку, штанга с Германией. И это далеко не всё.
Спасибо за игру, Алан!
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ALMANAC
Спасибо за Евро-12
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PapaKostya
Спасибо тебе за все, дорогой! Держись, счастья и благополучия на жизненном пути! #мыЦСКА
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Поч на связи
Легенда! Спасибо, что отдавался в каждом матче за ЦСКА и за тот самый навес на Марио в 1/4 Чемпионата мира. И плевать хотел Алан на травмы. Было здорово, правда.
+3
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Дмитрий9779
Ответ Денис Ширинов
У профи это самый пик возраст, у нас же карьеру заканчивают, мда
https://m.sports.ru/football/1115538272-azar-zakonchil-kareru-v-32-goda.html

Если травма на травме у игрока то возраст здесь не при чем и раньше заканчивпют.
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Max Zhomkov
начинал очень ярко, столько голов забил в еврокубках, хотя даже 20 лет не было. Очень жаль что травмы всё ему поломали
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Андрей Алешин
Жаль,что травмы внесли свой тяжелый отрицательный влад. Удачи в дальнейшей карьере!
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Георгий Рыженков
Здоровья, Алан! Береги себя. Отличная карьера!
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Гекдениз Кардениз
Ответ Борнео
Чрезвычайно талантливый игрок. Никогда не забуду его фееричную игру против Германии, когда он, 18-летний пацан рвал немцев.
там помимо него еще Быстров который перешел обратно в Зенит тоже рвал на волне хейта в его сторону со всех сторон)
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dinamika
Бедный Алан
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scorp19
Спасибо за игры за ЦСКА
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Илья Деньгин
Очень жаль, что так получилось с Аланом. Очень умный, яркий техничный игрок. Сколько нервов он моему Спартаку попортил в своё время) А та голевая подача надежды с Хорватией - навсегда в памяти! Здоровья Алану и удачи в дальнейшем!
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