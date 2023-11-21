«Как рабы». Приезжие работают на реконструкции «Камп Ноу» по 10 часов в день, некоторые ночуют на улицах

Рабочие рассказали о тяжелых условиях труда на реконструкции «Камп Ноу».

« » в этом сезоне не играет на « » из-за масштабной реконструкции в рамках проекта Espai Barça. Ожидается, что после завершения работ арена в Барселоне станет одной из самых современных в мире.

Каталонская газета El Periódico провела расследование, чтобы выяснить, в каких условиях трудятся строители, работающие на «Камп Ноу».

Рабочие рассказали, что чувствуют себя «как рабы», так как их заставляют работать более 10 часов в день каждый день, включая субботу. При таком уровне нагрузок их зарплата не соответствует рыночной – в некоторых случаях она ниже минимума, установленного по закону. Некоторым рабочим приходится даже спать на улице – позволить себе жилье они не могут.

Рабочие, которые находятся в наиболее трудных условиях, прибыли в Барселону из других стран. Они не являются сотрудниками ни «Барселоны», ни компании Limak, которая руководит проектом, а работают на множество различных компаний, нанятых по субподряду. Система напоминает «гигантскую пирамиду», которая включает в себя очень большое число компаний.

Многие рабочие считают себя обманутыми компаниями, которые их наняли, так как полагают, что работодатели воспользовались тем, что они не умеют читать и писать. Многие из них неграмотны и не знают испанский язык, поэтому они просто ставили подпись там, где им говорили.

Один из рабочих по пятницам ночует на парковке около «Камп Ноу». Он живет далеко от Барселоны и вынужден спать там, чтобы успевать на работу в субботу к 8 утра – общественный транспорт в это время еще не ходит так активно. В первый рабочий день он опоздал на полчаса и получил выговор от начальника. После этого рабочий решил спать на улице по пятницам, чтобы не потерять работу.

Трудовая инспекция уже несколько раз проверяла работы на «Камп Ноу». Отмечается, что требованиям безопасности на стадионе все соответствует, но экономические условия рабочих далеки от справедливых.

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