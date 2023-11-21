«Как рабы». Приезжие работают на реконструкции «Камп Ноу» по 10 часов в день, некоторые ночуют на улицах

Теги Барселона Ла Лига происшествия Камп Ноу стадионы Футбол

Рабочие рассказали о тяжелых условиях труда на реконструкции «Камп Ноу».

«Барселона» в этом сезоне не играет на «Камп Ноу» из-за масштабной реконструкции в рамках проекта Espai Barça. Ожидается, что после завершения работ арена в Барселоне станет одной из самых современных в мире.

Каталонская газета El Periódico провела расследование, чтобы выяснить, в каких условиях трудятся строители, работающие на «Камп Ноу».

Рабочие рассказали, что чувствуют себя «как рабы», так как их заставляют работать более 10 часов в день каждый день, включая субботу. При таком уровне нагрузок их зарплата не соответствует рыночной – в некоторых случаях она ниже минимума, установленного по закону. Некоторым рабочим приходится даже спать на улице – позволить себе жилье они не могут.

Рабочие, которые находятся в наиболее трудных условиях, прибыли в Барселону из других стран. Они не являются сотрудниками ни «Барселоны», ни компании Limak, которая руководит проектом, а работают на множество различных компаний, нанятых по субподряду. Система напоминает «гигантскую пирамиду», которая включает в себя очень большое число компаний.

Многие рабочие считают себя обманутыми компаниями, которые их наняли, так как полагают, что работодатели воспользовались тем, что они не умеют читать и писать. Многие из них неграмотны и не знают испанский язык, поэтому они просто ставили подпись там, где им говорили.

Один из рабочих по пятницам ночует на парковке около «Камп Ноу». Он живет далеко от Барселоны и вынужден спать там, чтобы успевать на работу в субботу к 8 утра – общественный транспорт в это время еще не ходит так активно. В первый рабочий день он опоздал на полчаса и получил выговор от начальника. После этого рабочий решил спать на улице по пятницам, чтобы не потерять работу.

Трудовая инспекция уже несколько раз проверяла работы на «Камп Ноу». Отмечается, что требованиям безопасности на стадионе все соответствует, но экономические условия рабочих далеки от справедливых.

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44 комментария

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Artuom Batishev
Так всюду, в любой стране. Катар хейтили по этому поводу только потому, что нужно было за что-то хейтить. В других ситуациях на такое закрывают глаза.
Знаю людей, которые вот точно также ездили на стройки в Италию, Канаду, США, Австрию... И всюду сталкивались с теми же условиями.
+34
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EvilEmpress
Ответ Glukinho
и что такого в работе 10 часов? они и денег получают за эти 10 часов
ты внимательно читал?
+15
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ljolik888
При чем здесь Барселона или клуб лично строит стадион ? Помоему все вопросы должны быть к фирме - строителю .
+19
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Тухель
Отличный повод отменить ЧМ в Катаре или Кубок Гампера
+12
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sema mixajlov
Ответ Доктор Броманталь
И для того чтобы попасть в такой ЕС где рабочие вынуждены ночевать на улице десять лет назад в одной соседней стране жители сделали Майдан.
ну если ты не умеешь писать и читать, то тебя в любой стране нагреют
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Семён Жуйло
Какая поразительная разница с Катаром! Просвященную Европу сразу видно.
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Доктор Броманталь
Ответ Glukinho
и что такого в работе 10 часов? они и денег получают за эти 10 часов
Денег получают за 10 часов но этих денег не хватает чтобы оплатить даже жилье.
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Glukinho
и что такого в работе 10 часов? они и денег получают за эти 10 часов
+10
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ФиладельфияЮнион
Классический плач на любой стройке, пока рабы есть так и будет. Не нравится, не работай
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Птюч, Ёж.
Ответ Pok_Toholo
В том районе около Камп Ноу по ночам очень тихо, почти нет шумных компаний, магазины все закрыты, работает только казино с игровыми автоматами. В общем на улице выспаться можно.
Лапорта работяг через казино обирает по ночам, хитрый лис ))
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roni11
На всех больших стройках так. Хорошо ещё, если платят. Так как субподрядчики берут субподрядчиков и так может быть долго
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Любезный Коссутий
Ответ Доктор Броманталь
И для того чтобы попасть в такой ЕС где рабочие вынуждены ночевать на улице десять лет назад в одной соседней стране жители сделали Майдан.
твое-то какое дело, чего они там сделали?
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Glukinho
Ответ Доктор Броманталь
Денег получают за 10 часов но этих денег не хватает чтобы оплатить даже жилье.
печаль беда
тогда, наверное, надо уезжать откуда приехали
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sema mixajlov
Ответ Семён Жуйло
На каких языках лично ты умеешь читать и писать?
русский, английский, а что?
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Красный чай
Уйти спать на улицу чтоб не опаздывать на работу, вот это безысходность конечно
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Семён Жуйло
Ответ sema mixajlov
ну если ты не умеешь писать и читать, то тебя в любой стране нагреют
На каких языках лично ты умеешь читать и писать?
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Гласящий Истину!
Ответ Доктор Броманталь
И для того чтобы попасть в такой ЕС где рабочие вынуждены ночевать на улице десять лет назад в одной соседней стране жители сделали Майдан.
https://www.youtube.com/watch?v=Ezv9wNMeO0Y&ab_channel=citatyizfilmov
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Blaumerc
Ответ sema mixajlov
ну если ты не умеешь писать и читать, то тебя в любой стране нагреют
ну уметь писать и читать, не гарантия того что не надуют. у простых людей, у тех кто едут на заработки за границу, просто нет другого (большого) выбора.
те кто нанимают этим и пользуются.
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Pok_Toholo
Ответ Птюч, Ёж.
Лапорта работяг через казино обирает по ночам, хитрый лис ))
А ведь реально может 😄
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MESSIya
Ответ Меган Лайф
При том, что она работает с работорговцами?
Limak с 76 года в строительстве, аэропорты и платины в Турции, аэропорт в Сербии, России, Франции. Компания с именем.
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Madyavchik
Ответ Glukinho
печаль беда тогда, наверное, надо уезжать откуда приехали
Как же так, надо же всем на улицы выходить, на баррикады
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MESSIya
Ответ Доктор Броманталь
Денег получают за 10 часов но этих денег не хватает чтобы оплатить даже жилье.
Это вопрос к компаниям, причём тут Барселона?
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MESSIya
Ответ Доктор Броманталь
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Если ты не в курсе, то Limak турецкая даже бонус получила в 1 миллион за опережение графика
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bjpz8u53uu
Новость ради чего?
Барселона - заказчик, по условиям труда все вопросы к исаолнителю. Да и то вопрос с натяжкой, гастарбайтеры на стройках в таких условиях работают во всем мире
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Иван Ларин
что-то знакомое...
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Виталий Голицын
Ну и сколько там работает рабочих, а спит какой-то один чудило на улице, как здесь написано.Синяк какой-то конченный по ходу,который не может ладить с коллективом.Я в 98-м году ,после дефолта,работал по 12 часов в день,с одним выходным в неделю,за 350 долларов в месяц,и то не спал на работе,как этот идиот.Если это правда конечно.
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Фан Рубина
Европка как она есть. Обманывает на стройках с 90-х, а то и раньше.
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