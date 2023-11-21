Квалификация ЧМ-2026. Бразилия против Аргентины, Уругвай сыграет с Боливией
Сборная Бразилии примет Аргентину в отборе ЧМ-2026.
Также в ночь на среду Уругвай сыграет дома с Боливией.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
6-й тур
- Дата проведения
- 22 ноября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
- Дата проведения
- 22 ноября, 02.30, «Сентенарио»
- Дата проведения
- 22 ноября, 02.30, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.30, «Маракана»
- Дата проведения
- 22 ноября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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