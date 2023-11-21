Квалификация ЧМ-2026. Бразилия против Аргентины, Уругвай сыграет с Боливией

Сборная Бразилии примет Аргентину в отборе ЧМ-2026.

Также в ночь на среду сыграет дома с Боливией.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

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