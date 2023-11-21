Квалификация ЧМ-2026. Бразилия против Аргентины, Уругвай сыграет с Боливией

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Сборная Бразилии примет Аргентину в отборе ЧМ-2026.

Также в ночь на среду Уругвай сыграет дома с Боливией.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

6-й тур

Парагвай – Колумбия
Дата проведения
22 ноября, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уругвай – Боливия
Дата проведения
22 ноября, 02.30, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эквадор – Чили
Дата проведения
22 ноября, 02.30, «Estadio de Liga Deportiva Universitaria»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бразилия – Аргентина
Дата проведения
22 ноября, 03.30, «Маракана»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Перу – Венесуэла
Дата проведения
22 ноября, 05.00, «Estadio Nacional del Per?»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

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5 комментариев

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Отец Абду
Не Франция - Гибралтар или Португалия - Лихтенштейн, но тоже неплохо:)
+1
0
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Дорох
Удачи чемпионам мира во главе гения Месси
+6
-6
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rigobersong
Ответ vfhmsqqp7v
Удачи самой титулованной сборной в истории футбола против самой мерзкой сборной в истории футбола. Судейская Аргентина должна быть наказана.
Аргентина самая титулованная сборная в мире:))
+1
-1
0
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Skotinas
Ответ vfhmsqqp7v
Удачи самой титулованной сборной в истории футбола против самой мерзкой сборной в истории футбола. Судейская Аргентина должна быть наказана.
Телефон не треснул от напряжения?
+1
-1
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