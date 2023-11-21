«Дзюба смог бы играть за «Реал» или «Барсу». Красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола, похож на форварда из Ла Лиги». Экс-защитник «Локо» Родолфо об Артеме

Родолфо считает, что Артем Дзюба смог бы успешно играть в европейском топ-клубе.

«Дзюба – красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола. Он похож на форварда из испанской лиги.

смог бы играть за большие клубы – мадридский « » или «Барселону», например», – сказал бывший защитник « ».

В текущем сезоне Мир на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?