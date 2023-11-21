«Дзюба смог бы играть за «Реал» или «Барсу». Красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола, похож на форварда из Ла Лиги». Экс-защитник «Локо» Родолфо об Артеме

Теги Локомотив Артем Дзюба Родолфо премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Родолфо считает, что Артем Дзюба смог бы успешно играть в европейском топ-клубе.

«Дзюба – красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола. Он похож на форварда из испанской лиги.

Артем смог бы играть за большие клубы Испании – мадридский «Реал» или «Барселону», например», – сказал бывший защитник «Локомотива».

В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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25 комментариев

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igls54
Дзюба мог бы играть в фильмах Тинто Брасса, но опоздал родиться
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Роман
Где-то в запасе Барсы еще мог теоретически находится, не выходя на поле.
Но не в Реале.
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pit4er
Хотел пошутить, но вспомнил про Брейтуйэта
+4
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Роман
А вообще упустили легендарное трио в нападении. Месси-Суарес-Дзюба.
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Биомеханоид
Бензема бы, от горя, в запой ушёл, прям на лавке.
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+2
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Dinamik1
На приставке.
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MagicWithoutBorders
конечно мог бы, но только если бы они по нелепой случайности обанкротились и начали бы с 4-5 дивизиона
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Krauvec Cool
Видео где Дзюба теребонькает на Слуцкого - это уровень.
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Аврал
Этот персонаж конечно имеет право так думать...Помню его скандальный переход из Барсы в Реал...или наоборот?..)
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Serzhique
Ответ Krauvec Cool
Видео где Дзюба теребонькает на Слуцкого - это уровень.
Часто об этом думаешь?
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Тренерские конспекты Бормана
Дзюба, если не обсуждать его как человека, очень сильный нападающий, который стабильно забивал за все российские клубы где играл. Он не сломался, как другие, когда его гоняли по арендам.
Он доказывал свой класс голами.
Но в Реале или даже в Валенсии его не представляю.
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Сергей!
Я бы мог играть в Чикаго булз, я бы мог
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Nikich1990
ну если бы был их уровня, то там бы и играл
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GuruFutbola
За мчк уж точно, на одном уровне с хоселу
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Злая Какшка
Только вот в Турции не подфартило )
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Иван Прошкин
В Испании уйма клубов " Реал [имярек]". Если только так.
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Мукунку хороший
Да не мог он там играть.. Болтун,врун и лентяй
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GromwuD
берите больше, он смог бы их тренировать совмещая и выиграть ЛЧ
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Птюч, Ёж.
Родолфо и сам в нападении играл довольно неплохо у Палыча))
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
И по комплекции очень похож на этого Кринжа7, но только Дзюба более образованный и умный человек, и не такой заносчивый.
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JENNINGS
Ответ keksoid
Артем реально отличный игрок по меркам нашего футбола! Но говорить о том, что Реал, такое себе! Если только для начала Сосьедад, а там уже можно было бы что-то говорить
Для начала - «Реал Унион» )))
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Вадим Прытков
уровень Дзюбы это рпл и точка
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