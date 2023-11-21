«Дзюба смог бы играть за «Реал» или «Барсу». Красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола, похож на форварда из Ла Лиги». Экс-защитник «Локо» Родолфо об Артеме
Родолфо считает, что Артем Дзюба смог бы успешно играть в европейском топ-клубе.
«Дзюба – красавчик, очень сильный нападающий – уровня европейского футбола. Он похож на форварда из испанской лиги.
Артем смог бы играть за большие клубы Испании – мадридский «Реал» или «Барселону», например», – сказал бывший защитник «Локомотива».
В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста в 13 матчах за «Локомотив». Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.
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Но не в Реале.
Он доказывал свой класс голами.
Но в Реале или даже в Валенсии его не представляю.