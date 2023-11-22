Бразилия проиграла 3 матча подряд и идет 6-й в отборе на ЧМ. Безвыигрышная серия достигла 4 матчей

Сборная Бразилии потерпела третье поражение подряд.

Команда тренера уступила соперникам из (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

В ноябре бразильцы также проиграли сборной (1:2), а в октябре – команде (0:2). До этого был матч со сборной Венесуэлы, завершившийся вничью (1:1). Таким образом, безвыигрышная серия «селесао» достигла 4 матчей.

занимает 6-е место в таблице отборочного турнира.

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