Бразилия проиграла 3 матча подряд и идет 6-й в отборе на ЧМ. Безвыигрышная серия достигла 4 матчей

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу Сборная Колумбии по футболу Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Футбол

Сборная Бразилии потерпела третье поражение подряд.

Команда тренера Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

В ноябре бразильцы также проиграли сборной Колумбии (1:2), а в октябре – команде Уругвая (0:2). До этого был матч со сборной Венесуэлы, завершившийся вничью (1:1). Таким образом, безвыигрышная серия «селесао» достигла 4 матчей.

Сборная Бразилии занимает 6-е место в таблице отборочного турнира.

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18 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Рашпель793
Насколько вероятно, что бразилы могут мимо ЧМ пролететь (впервые в истории вроде)?
нулевое.
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sargerasxd
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-3
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AnMe
Неймар, наверное, в ах, сидя перед теликом, что может пролететь мимо чм своего последнего.
+3
-2
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Отец Абду
Вот это отбор в Южной Америке, где Бразилия ( год назад был главным фаворитом ЧМ 22 и финалист Копа Америка 21) находится на 6 - месте:)
+2
-1
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АРХАТ
Ну как-нибудь доползут до ЧМ, бразилы никогда не пропускали ЧМ - единственная сборная в истории
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Universal1000
Ммм, 3 подряд + бонусом позор с Венисуэлой.
Еще и первый слив за всю историю на квалификации.

Быстро однако ж без Тите вернули свой 2016-й, когда не могли на Копе даже из группы выйти и отлетали всем подряд хахах. С Аденором-то за 6 лет ни одного поражения не было в квалифае.
Старик Анчелотти ничем не поможет.) С Винисиусами шансов на улов ноль. Ровно ноль.

Так что можно смело ставить Ромарио за руль и готовиться уже к 2030 я думаю.
Но за сегодняшнее поведении бразильской полиции по карме вангую еще минимум 25 лет без ЧМ у Селесао. Минимум. А жаль.)
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фк кабинет
Ответ Рашпель793
Насколько вероятно, что бразилы могут мимо ЧМ пролететь (впервые в истории вроде)?
Не смогут 6 прямых путёвок+ седьмая команда играет стыковые.
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BVB 09
Ответ AnMe
Неймар, наверное, в ах, сидя перед теликом, что может пролететь мимо чм своего последнего.
Нереально,там 6 прямых путевок в отборе + 7 место стыки.
+1
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Cruel Snake
Может не надо было так поспешно тренера увольнять
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Дорох
сенсации не случилось.фаворит взял вверх над андердогом
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Михан Первый
Нормальные результаты, достаточные для квалификации на ЧМ, в чем проблема?
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Вальдано
Клоуны.. Бьелсу проворонили.. Ну, это их дела.. Зато Неймар в покер сегодня 5 тыщ поднял.. Вот пусть его и поздравляют.. Хе..
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BVB 09
Ответ sargerasxd
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Подписан уже давно,не переживай.
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AnMe
Ответ BVB 09
Нереально,там 6 прямых путевок в отборе + 7 место стыки.
Тоже верно
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