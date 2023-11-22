Бразилия проиграла 3 матча подряд и идет 6-й в отборе на ЧМ. Безвыигрышная серия достигла 4 матчей
Сборная Бразилии потерпела третье поражение подряд.
Команда тренера Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.
В ноябре бразильцы также проиграли сборной Колумбии (1:2), а в октябре – команде Уругвая (0:2). До этого был матч со сборной Венесуэлы, завершившийся вничью (1:1). Таким образом, безвыигрышная серия «селесао» достигла 4 матчей.
Сборная Бразилии занимает 6-е место в таблице отборочного турнира.
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Еще и первый слив за всю историю на квалификации.
Быстро однако ж без Тите вернули свой 2016-й, когда не могли на Копе даже из группы выйти и отлетали всем подряд хахах. С Аденором-то за 6 лет ни одного поражения не было в квалифае.
Старик Анчелотти ничем не поможет.) С Винисиусами шансов на улов ноль. Ровно ноль.
Так что можно смело ставить Ромарио за руль и готовиться уже к 2030 я думаю.
Но за сегодняшнее поведении бразильской полиции по карме вангую еще минимум 25 лет без ЧМ у Селесао. Минимум. А жаль.)