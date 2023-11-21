Футболистка-трансгендер ушла из английской команды и женского футбола, так как соперницы бойкотировали матчи с ней. FA ищет решение: «Хотим, чтобы английский футбол был инклюзивным»

Теги премьер-лига Англия женский футбол происшествия Футбольная ассоциация Англии ЛГБТ Футбол

Футболистка-трансгендер ушла из футбола, так как против нее не хотели играть.

Франческа Нидхэм, игравшая за женский клуб 7-го дивизиона «Россингтон Мэйн Лэдис», считает, что подверглась дискриминации, так как другие команды бойкотировали матчи, если она выходила на поле. Она была вынуждена уйти из футбола.

Нидхэм написала: «Команда столкнулась со сложностями, так как другие команды не хотели играть, пока я была на поле. Это прискорбное обстоятельство побудило меня начать дело о дискриминации, поскольку я считаю, что это представляет собой нарушение кодекса поведения, касающегося разнообразия и инклюзивности, а также защиты взрослых в футболе.

В интересах клуба и товарищей по команде, которые меня поддержали, я решила уйти из футбола. Это решение продиктовано желанием защитить команду и не мешать развитию клуба.

Печально признавать, что эта ситуация противоречит всей политике разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования, установленные Футбольной ассоциацией. Я искренне надеюсь, что вопрос о предполагаемой дискриминации в отношении меня удастся решить мирно и быстро, при полной поддержке Футбольной ассоциации и политики, правила которой они написали и одобрили».

В Футбольной ассоциации Англии заявили: «Мы работаем с Футбольной федерацией Шеффилда и Халламшира, чтобы найти решение. Это сложный вопрос, взгляд на который постоянно меняется. Как и остальные спортивные руководящие органы, мы внимательно изучаем нашу политику по отношению к трансгендерам, чтобы английский футбол был инклюзивным, справедливым и безопасным для всех».

Сейчас трансгендерная политика FA заключается в том, что «гендерная идентичность не должна быть барьером для участия в футбольных матчах», однако каждый случай рассматривается индивидуально. Игроки в возрасте 16 лет, совершившие трансгендерный переход и желающие выступать в женских турнирах, ежегодно должны предоставлять результаты анализов на уровень тестостерона в крови. Они должны соответствовать среднему уровню у женщин, чтобы трансгендеры не получали преимущество.

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67 комментариев

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Alexandr Bychkov
Кто-т может представить уровень игры в 7ом женском дивизионе?
+59
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Пора им уже не только женский и мужской футбол чтобы был, а и трансгендерный. Ну и для неопределившихся тоже турнирчик. И будет вам счастье там
+45
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Leon Petov
Ответ Alexandr Bychkov
Кто-т может представить уровень игры в 7ом женском дивизионе?
думаю параолимпийцы их обыграют
+32
-2
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Pigmalion
Мужик, ну ты чего?
+22
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igls54
Почему трансгендерные люди прут в женский спорт, а в мужской нет?
Может, ты не трансженщина, а обычный неудачник?
+20
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bogdan21101987@icloud.com
Пора открывать транс-лигу ) Мега Транс Лига (МТЛ)
+17
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Pavlyushavin
Пусть в Медиалигу переходит, кстати, как там у них с инклюзивностью?🤔
+12
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Адам Алмарз
Ответ Pigmalion
Мужик, ну ты чего?
Ноет как баба
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QWertY
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Пора открывать транс-лигу ) Мега Транс Лига (МТЛ)
две лиги -транс-мужскую и транс-женскую. В транс-мужской будут играть бывшие телки, а в транс-женской бывшие парни
+11
-2
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Duck Nightingale
Обломали мужика. А так классно было в женской рздевалке и в женской душевой
+8
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DVS1
Молодцы девки, которые бойкотировали. А если это бедное угнетенное верхи вернут, что не исключено - надо на поле бить его по яйцам
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Joekoul
Женщины отказались играть в женской лиге против мужика, решившего что он баба, все просто и логично)
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Hardy
молодцы соперницы
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Борис _____
«Защита взрослых в футболе» - как же это мило)
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Александр Зубков
Хорошо хоть просто бойкотировали, могли и по яйцам дать.
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9_volk
Ищут решение? Что тут искать, если решение может быть только одно - отдельные соревнования для трансгендеров-женщин и трансгендеров-мужчин? Или для гигантов либеральной мысли - это слишком угнетающий и неинклюзивный подход? А если так, то какого хрена до сих пор у нас раздельные соревнования у женщин и мужчин?
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Кот под ногами майора
Ответ Виталик Кравченко
Тогда и Мостовой сможет хотя бы там работу себе найти
Там будет достаточно сказать, что идентифицируешь себя как тренера
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Виталик Кравченко
Ответ sema mixajlov
а руководит пусть всем этим Тебас
Тогда и Мостовой сможет хотя бы там работу себе найти
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sema mixajlov
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Пора им уже не только женский и мужской футбол чтобы был, а и трансгендерный. Ну и для неопределившихся тоже турнирчик. И будет вам счастье там
а руководит пусть всем этим Тебас
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9_volk
без фото объекта дискриминации - новость неполноценна.

не многие пойдут по ссылке на источник.

хотя там становится понятно, почему в сердцах и головах соперниц "Россингтона" запылал огонь дискриминации.
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lovec23
эта не женщина эта беда
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Sajres_Smit
Ответ Pavlyushavin
Пусть в Медиалигу переходит, кстати, как там у них с инклюзивностью?🤔
Отличная идея. И с инклюзивностью там всё норм и в целом там не важен пол. Я слышал, там какие-то девчёнки в мужских командах играть выходят время от времени.
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Eric_Cartman
Так пусть за мужиков играет, чивоуштам. Родился-то с пипиркой, ну и что, что ее вывернули вовнутрь 🤣
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Михаил Алексеев
А что мешает трансгендерам соревноваться отдельно? Как например мужчины и женщины...
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Alex1104
Обязать: в каждом клубе АПЛ не менее 2 трансгендеров, 2 женщин и 2 гомосексуалистов. И сразу попрет!
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Vitaly Iglin
Уже совсем скоро в ЛЧ и на ЧМ и Евро сможет квалифицироваться команда, в которой есть: гей, трансгендер, черный, бигендерный интерсекс, цисгендерный гетеро, аутосексуал, би-любопытный, асексуал, демигендер, андрогин и пангендер.
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Владислав Демидов
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Пора открывать транс-лигу ) Мега Транс Лига (МТЛ)
Так есть уже такая - осень четвертый сезон уже доиграли.
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Max9999
опорная полузащитница. Здоровее всех в команде раза в 3.
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Hi Hi
Они идиоты? Разве не очевидно что при смене пола количество тестостерона не меняется, а следовательно это гигантское преимущество перед биологическими женщинами
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DVS1
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Пора им уже не только женский и мужской футбол чтобы был, а и трансгендерный. Ну и для неопределившихся тоже турнирчик. И будет вам счастье там
Было бы неплохое фрик-шоу, но именно вот такие "инклюзивные" в такой чемпионат точно не пойдут. Вдруг там в соперниках выползет 2х метровый бородатый амбал-кастрат и скажет что он тоже инклюзивен и вообще женщина
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Пора им уже не только женский и мужской футбол чтобы был, а и трансгендерный. Ну и для неопределившихся тоже турнирчик. И будет вам счастье там
Трасгердерную лигу нужно тоже делить. На новоженскую и новомужскую. Первые то определённо физически сильнее вторых будут
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Sajres_Smit
Не знаю во что превращается мужик при трансгендерном переходе, но точно не в женщину. Следовательно, ему не место в женской команде.
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Кот под ногами майора
Ответ Михаил Алексеев
А что мешает трансгендерам соревноваться отдельно? Как например мужчины и женщины...
Так не интересно, видимо. Это как пацан боится огрести от сверстников, поэтому кошмарит первоклашек и самоутверждается за их счет
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Ernest Imamov
Е...ть у них такой бардак. Скажи нам кто-то 30 лет назад о скором появлении "дополнительных"(?) полов мы бы дружно посмеялись над такой фантазией. Ан нет, не до смеху. Хорошо что кто-то бойкотирует это явление, значит не признают нормой.
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Иосиф Сталин
В очередной раз хочу пожелать здоровья редактору Sports.ru Игорю Новикову, ведь ему больно читать такие новости.
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RSI
Как к этому инклюзивному существу обращаться-то?
Короче: чтоб ты не делало, а гормоны и мышцы останутся мужскими, что и нарушает эту самую инклюзивность и свободу. Ибо создает неравенство.
И никакие тестостероны ситуацию не испраавят.
Поэтому марш к мальчишкам!!
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rdyabin@icloud.com
Кайф. Надеюсь раздуют до нельзя, и начнут всех подряд баб дисквалить, кто с ней отказывался играть. Ломайте себя полностью, англичашки!
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Duck Nightingale
Футболистка трансгендер разочаровалась в женщинах и решила сменить пол
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Клирик
Там такое личико, как три моих)
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Классный руководитель
какую то дич прочитал, фу
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Kobe81pts
А сами девушки футболистки этого хотят?
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maks44
Трансгендерная демагогия.
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Michael Kazmin
Всё же просто. Сейчас есть мужской футбол со своими лигами, женский – со своими. Федерация хочет не по полу, а по гендеру? Никто не мешает ей создать условные TQ+ лиги (LGB прекрасно уживаются в существующих), набирать в них соответствующих людей, и пусть играют. Но это же работать надо. Чирикать об инклюзивности намного легче.
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Кот под ногами майора
Хм, мне попадалось в прессе, что бойкоты начались после того, как столкновение с угнетенной привело к серьезному повреждению у соперницы. А Нидхэм еще и иск теперь хочет подавать - не имеют, дескать, права не играть против нее
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Хаскерс
Так есть же простое и логичное решение - пусть этот девочка идет в мужскую команду, где он и принадлежит. Вот и решена проблема - не благодарите!
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Aleksei Kovalev
Жалко ее, понятно, что она просто человек и хочет играть в футбол, и еще какие-то непонятки с гендерной идентификацией, но все же мужик с женщинами играть не должен.
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Красавица наша https://ibb.co/sthYk9T
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Заяцволк
Ладно, не будем злорадствовать, давайте поддержим Игоря Новикова, он хотя бы попытался проникнуть туда, смелый шаг. Ну выгнали - и выгнали, ничего страшного
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Yury Sin
Ответ Alexandr Bychkov
Кто-т может представить уровень игры в 7ом женском дивизионе?
Страшно даже представлять такое...
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Ильдар М
Ответ Joekoul
Женщины отказались играть в женской лиге против мужика, решившего что он баба, все просто и логично)
это для нас логично. А у них это дискриминация и скандал) Еще и суд выиграет недомужичок
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