Футболистка-трансгендер ушла из английской команды и женского футбола, так как соперницы бойкотировали матчи с ней. FA ищет решение: «Хотим, чтобы английский футбол был инклюзивным»
Футболистка-трансгендер ушла из футбола, так как против нее не хотели играть.
Франческа Нидхэм, игравшая за женский клуб 7-го дивизиона «Россингтон Мэйн Лэдис», считает, что подверглась дискриминации, так как другие команды бойкотировали матчи, если она выходила на поле. Она была вынуждена уйти из футбола.
Нидхэм написала: «Команда столкнулась со сложностями, так как другие команды не хотели играть, пока я была на поле. Это прискорбное обстоятельство побудило меня начать дело о дискриминации, поскольку я считаю, что это представляет собой нарушение кодекса поведения, касающегося разнообразия и инклюзивности, а также защиты взрослых в футболе.
В интересах клуба и товарищей по команде, которые меня поддержали, я решила уйти из футбола. Это решение продиктовано желанием защитить команду и не мешать развитию клуба.
Печально признавать, что эта ситуация противоречит всей политике разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования, установленные Футбольной ассоциацией. Я искренне надеюсь, что вопрос о предполагаемой дискриминации в отношении меня удастся решить мирно и быстро, при полной поддержке Футбольной ассоциации и политики, правила которой они написали и одобрили».
В Футбольной ассоциации Англии заявили: «Мы работаем с Футбольной федерацией Шеффилда и Халламшира, чтобы найти решение. Это сложный вопрос, взгляд на который постоянно меняется. Как и остальные спортивные руководящие органы, мы внимательно изучаем нашу политику по отношению к трансгендерам, чтобы английский футбол был инклюзивным, справедливым и безопасным для всех».
Сейчас трансгендерная политика FA заключается в том, что «гендерная идентичность не должна быть барьером для участия в футбольных матчах», однако каждый случай рассматривается индивидуально. Игроки в возрасте 16 лет, совершившие трансгендерный переход и желающие выступать в женских турнирах, ежегодно должны предоставлять результаты анализов на уровень тестостерона в крови. Они должны соответствовать среднему уровню у женщин, чтобы трансгендеры не получали преимущество.
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Может, ты не трансженщина, а обычный неудачник?
не многие пойдут по ссылке на источник.
хотя там становится понятно, почему в сердцах и головах соперниц "Россингтона" запылал огонь дискриминации.
Короче: чтоб ты не делало, а гормоны и мышцы останутся мужскими, что и нарушает эту самую инклюзивность и свободу. Ибо создает неравенство.
И никакие тестостероны ситуацию не испраавят.
Поэтому марш к мальчишкам!!