Звездный форвард « » во вторник стал первым игроком в истории , который добрался до отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.

Джеймс набрал юбилейные очки в первой четверти матча против «Юты», когда отличился с дальней дистанции. Он подошел к этой встрече, имея на своем счету 38 995 очков.

По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.

38-летний форвард проводит 21-й сезон в НБА.

Взлет «Далласа» – это ненадолго. Но он очень важен для дальнейшей карьеры Луки Дончича

Вся НБА ненавидит Руди Гобера. Но почему?!