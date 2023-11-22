Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 39 тысяч очков за карьеру
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник стал первым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.
Джеймс набрал юбилейные очки в первой четверти матча против «Юты», когда отличился с дальней дистанции. Он подошел к этой встрече, имея на своем счету 38 995 очков.
По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.
38-летний форвард проводит 21-й сезон в НБА.
Взлет «Далласа» – это ненадолго. Но он очень важен для дальнейшей карьеры Луки Дончича
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