Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 39 тысяч очков за карьеру

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол - видео Юта Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во вторник стал первым игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 39 тысяч набранных очков за карьеру.

Джеймс набрал юбилейные очки в первой четверти матча против «Юты», когда отличился с дальней дистанции. Он подошел к этой встрече, имея на своем счету 38 995 очков.

По ходу прошлого сезона в февральской игре с «Оклахомой» Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который на протяжении долгого времени был рекордсменом лиги по набранным очкам.

38-летний форвард проводит 21-й сезон в НБА.

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18 комментариев

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Yaroslove
И через 39 дней ему исполнится 39 лет )) Ну прям очень символично ))
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Ivan Sergeev
В принципе может и 40 тыс. пробить под конец сезона.
+29
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Evincive
NBA Career Leaders for Points
1. LeBron James 39012
2. Kareem Abdul-Jabbar 38387
3. Karl Malone 36928
4. Kobe Bryant 33643
5. Michael Jordan 32292
6. Dirk Nowitzki 31560
7. Wilt Chamberlain 31419
8. Julius Erving 30026
9. Moses Malone 29580
10. Shaquille O’Neal 28596
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Sanan1908
Походу его рекорд будет держаться оченььь долго!! Можно хейтить его за политические взгляды и тд, но как баскетболист он уникум. Наслаждайтесь пока есть возможность:)
+12
-5
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Drob003
Легенда, ничего не заказать. Уникальный спортсмен
+8
-2
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Last avenger
Держи краба 🤝
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porosenochek
Ждём 40’000 весной!
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Тимофей Панов
че творит
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Павел Кручинин
Величайший игрок наших времен 🙌 👏
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Kemlo
Может я сошёл с ума,но я жду от Леброна 50000 за карьеру,да на 5000 трёх от Карри тоже надеюсь...
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Krull
Ответ Mr.BadGuy
Есть Лука, есть Трэй. Оба делают уникальные вещи. Вопрос лишь в их долголетии. И вообще результативность средняя растет, сейчас всякие Сабонисы и Халибертоны легко по 30+ набирают. Счета по 140-150
Не-не-не, из текущих игроков это не под силу никому. Джеймс - это максимально возможный уровень спортивного долголетия. Все сложилось воедино. И талант, и богатырское здоровье, и высокий уровень медицины. В ближайшем будущем такое не переплюнуть. Когда то, когда медицина шагнет ещё дальше, появится такой же уникум, который сможет играть на высоком уровне уже до 45, например.
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OKC®
Король!
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Mr.BadGuy
Хорошо , что у нас есть план и мы его придерживаемся. Дед мог бы подмусорить статку в ничего не значащей игре, но он чотко сел на лавку, когда вышел лимит его игрового времени.
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Fogiii
Ответ Ivan Sergeev
В принципе может и 40 тыс. пробить под конец сезона.
если не травмируется, обязательно пробьет
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Mr.BadGuy
Ответ Sanan1908
Походу его рекорд будет держаться оченььь долго!! Можно хейтить его за политические взгляды и тд, но как баскетболист он уникум. Наслаждайтесь пока есть возможность:)
Есть Лука, есть Трэй. Оба делают уникальные вещи. Вопрос лишь в их долголетии. И вообще результативность средняя растет, сейчас всякие Сабонисы и Халибертоны легко по 30+ набирают. Счета по 140-150
0
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A.G
Ответ Kemlo
Может я сошёл с ума,но я жду от Леброна 50000 за карьеру,да на 5000 трёх от Карри тоже надеюсь...
как если 1.5т за сезон? ещё 6 сезонов с той же результативностью
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