Яна Рудковская: «Надо считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую он уже себе может позволить»

Теги Яна Рудковская Гном Гномыч деньги Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась о новой роли сына в шоу «Русалочка».

В сети иронизировали над тем, что Гном Гномыч сыграет роль краба.

«Ребят, вы не поверите, вы угадали. Спортсмен, играющий в постановке краба, реально будет носить имя Краб. Краб Крабыч. Я не знаю, как вам удалось разгадать эту загадку, проникнуть в эту тайну, кто из наших сотрудников слил вам эти сверхсекретные документы, обязательно разберусь и накажу за нарушение NDA!

Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша Плющенко уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк. Там решит, в общем, как повзрослеет.

Сыном горжусь – профессиональный спортсмен, звезда многих шоу, на которого приходят посмотреть и взрослые, и дети. Мог бы вам ответить и сам, за словом он в таких случаях в карман не лезет, но увы – реальная жизнь, реальные друзья, реальные тренировки, реальные заработки и прочие второстепенные вещи занимают слишком много времени. Скучно живет ребенок, одним словом, в свои-то 11 лет», – написала Рудковская.

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74 комментария

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maks44
Метраж квартиры на Патриках - универсальный измеритель всего по Рудковской.
+99
-4
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Elenavasilevna
Базару нет, что количество заработанных квартир гораздо важнее, чем физическое и психическое здоровье ребенка))) В этом вся Яна.
+83
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ретроградный меркурий
Ни одна квартира не заменит счастливого детства. Батрачить сотнями часов на шоу маман - так себе воспоминания. Особенно если вешать ребёнку лапшу, что он будущий пятикратный олимпийский чемпион в виде спорта, который он не любит и в котором у него нет таланта
+73
-6
+67
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deli_skate
Ладно ребёнок, что в голове у мамы))) Вроде и успешная, и богатая, но нет в ней гармонии. Все кому-то что-то доказать пытается. Наблюдала за ней на трибуне одного из турниров - лицо перекошенное от злобы перманентно.
+51
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Oleandra
За словом в карман не лезет.. нда уж, корреспондент еле выуживал у него ответы в интервью на битве школ.. да ещё шёпотом отвечал.. про профессионального спортсмена вообще помолчать бы Рудковским, ну враньё же.. и снобизм, который прёт из всех щелей.
+38
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+33
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Vendetta4111323
Иными словами, деньги превыше всего)
Яну жалко.

Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: всё, что можно купить за деньги – уже дёшево! (с) Бернард Шоу
+28
-2
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Вся в Витоне
Мадам считает, что деньги - это самое главное в жизни. Ее остаётся только пожалеть
+23
-4
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наталья Головченко
Какой кошмар(((
+20
-4
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Gelios77
в которой захочется повесится... такое себе счастье
+19
-4
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ deli_skate
Ладно ребёнок, что в голове у мамы))) Вроде и успешная, и богатая, но нет в ней гармонии. Все кому-то что-то доказать пытается. Наблюдала за ней на трибуне одного из турниров - лицо перекошенное от злобы перманентно.
Тот случай, когда девушку из деревни вывезли, а деревню из девушки-нет )
+16
-2
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maryat
Прочитал, стошнило
+16
-4
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Маргарита В Сафронова
Нельзя измерять душевное состояние ребёнка в квадратных метрах.
+17
-5
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Лека-Лека
Главное мерило - деньги. Квартира нужна побольше, там не один психотерапевт понадобится.
+17
-5
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Ебздрогыч
Это хорошо, что даже Рудковская понимает, что психолог ребенку понадобится. Признание проблемы - первый шаг к решению.
+17
-5
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КВАД
Помнится, одним из самых богатых ребёнков был в своё время Маколей Калкин (Один дома). Теперь наш ответ врагу - Гном Гномыч Калкин. (За фамилию извиняюсь)..
+15
-5
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Хрустальный Гусенок
есть ли у маленького Саши вообще настоящие друзья?
Дети не от родителей, привязанных к этой семье деньгами, инвестициями, долгами, контрактами?
Жить в семейном поместье, находиться на льду, под лезвиями на каждой тренировке?
Никогда не ходит в школу, чтобы ему не приходилось соваться там с простыми плебеями, даже в самой шикарной частной школе Одинцово?
Избалован вниманием, ему уже нужен психолог? Или его все еще преследуют воспоминания о темном шкафу внутри, ощущение ремня на спине?
+10
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Слончик
Тот момент, когда из бюджета выделили деньги на твое шоу, и можно порассуждать, какой ты крутой и эффективный бизнесмен.
А насчет психолога Рутковская права - там скорее психиатр потребуется
+11
-2
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Понятно чем жизнь меряется.
Любопытно, сколько бы денег он имел на сегодняшний день при всех своих талантах и работе, если бы его родители не имели фамилий Плющенко и Рудковская.
+12
-4
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Лека-Лека
Представляете какие нравственные ценности прививаются детям в этой семье? Потенциальная нравственная деградация.
+20
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and_ru
Что серъёзно так востребован? Неужели люди ходят на эти галимые шоу? Посмотрел раз и достаточно. И не было б таких родителей у малого, никто б его в эти шоу не брал.
+6
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Мэй Касахара
Так не может, он же на психолога их потратит) после такой семейки лечиться потребуется 24/7
+8
-2
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lepestok
что бы ни говорили про Яну, но ее ребенок не ведет праздный образ жизни и не сидит целый день, играя в гаджеты, а действительно тренируется и работает. Конечно, квартира на Патриках счастливее его не сделает, но трудолюбие еще никто не отменял. Все говорят, что Саша мало улыбается, но мне кажется, что он от природы с таким характером)))
+18
-12
+6
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ lepestok
задумайтесь, если наших фигуристам бы сказали, что кроме самих медалей они других благ не получат, то желающих заниматься ФК резко бы уменьшилось) Тутберидзе мотивирует девочек работать будущими большими заработками и плюшками. Кому нужны медали без бабла?))) Так что Яна не так далека от истины)))
А зачем бросаться в крайности? Нельзя совмещать достаток и духовные ценности? Яна как была парикмахершей салона эконом-класса,так ей и осталась, несмотря на все деньги Батурина и царские кровати.
+7
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Залина Малина
Ответ ВИван
Саша молодец, трудится наравне со взрослыми, им можно гордиться родителям, а здешним стыдно хейтить ребенка.
А что хорошего в том, что ребёнок трудится наравне со взрослыми?
+6
-1
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Алина Бель
какие классные критерии детских достижений ))
и ведь взрослая тетя не понимает, какой это кринж и ужас ужасный( вот что бывает, когда вместо мозгов и души - большой вуитоновский кошелек из крокодиловой кожи(((
+7
-2
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IntoTheRainBow
Ответ ретроградный меркурий
Ни одна квартира не заменит счастливого детства. Батрачить сотнями часов на шоу маман - так себе воспоминания. Особенно если вешать ребёнку лапшу, что он будущий пятикратный олимпийский чемпион в виде спорта, который он не любит и в котором у него нет таланта
хуже только реальным олимпийским чемпионам из того же фигурного катания

у которых вместо квартиры на Патриках медаль и приглашение на телешоу, а детство так же убито бесконечными тренировками с четырех лет
+7
-3
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КВАД
Новости ЖЭКа. В первом подъезде открылась вакансия сантехника. Предыдущий, по слухам, был уволен за хамство, хотя официально было написано заявление по собственному желанию. Одна из сидящих на лавочках у подъездов бабушек-пенсионерок заявила, что никогда не была сплетницей. Скандальные жильцы из последнего подъезда объявили о том, что их 11-летний сын уже в состоянии сам купить квартиру, несмотря на то , что его детский психолог постоянно требует всё большей оплаты.
+5
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RealFlector
мде - вот это менталитет. по фиг на психологическое здоровье ребенка, главное ведь это метраж квартиры на патриках.
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Грибная Фея
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а гранты на шоу тогда зачем, если у вас такие зарплаты крутятся?
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Aлександр Уланов
Как там Владимир Владимирович говорил про низкую социальную ответственность?
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Anna
Ответ lepestok
задумайтесь, если наших фигуристам бы сказали, что кроме самих медалей они других благ не получат, то желающих заниматься ФК резко бы уменьшилось) Тутберидзе мотивирует девочек работать будущими большими заработками и плюшками. Кому нужны медали без бабла?))) Так что Яна не так далека от истины)))
Не с пеленок же мотивировать зароботками. А этот ребенок с малых лет меряет всë деньгами.
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sniper74
Янка, ты вот хоть миллиардершей будь, но торговка мясом с райцентра из тебя так и не выветрилась. Тот случай, когда человек все, к чему прикасается, вразрез мифу превращает не в золото, а сами знаете что
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Каддафи
Ответ deli_skate
Ладно ребёнок, что в голове у мамы))) Вроде и успешная, и богатая, но нет в ней гармонии. Все кому-то что-то доказать пытается. Наблюдала за ней на трибуне одного из турниров - лицо перекошенное от злобы перманентно.
Когда в человеке нет чувства собственного достоинства, то она будет практически всегда закомплексована на своём превосходстве над теми, кем раньше она была.
+4
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Залина Малина
Ответ missis-Zima
Просто оглянитесь вокруг.Примеры из литературы не монтируются с современной жизнью.Спросите любого ребенка в школе,какой он хотел бы телефон. Какие машины они разглядывают.Бедные ,но гордые и т д это только в головах старого поколения.Молодые,да,очень ценят деньги,они дают свободу.
Покупка каждый год нового телефона, потому предыдущий "не в моде" - свобода?
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Лека-Лека
Ответ lepestok
Комментарий скрыт
В этой семье в почете не труд, а пиар и накопительство.
Из всего Вашего коммента правда только титулы Плюща. Да и те подпортил олимпиадой.
+3
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Krotyra
Все реальное, кроме учебы у парня! Ну реально растет таким же "умным" как и его мамаша.
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Berbatov09
То есть психологическое состояние ребенка ее не парит. Ну, это мы уже давно знаем. И это, конечно же, очень печально.
+3
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ missis-Zima
Просто оглянитесь вокруг.Примеры из литературы не монтируются с современной жизнью.Спросите любого ребенка в школе,какой он хотел бы телефон. Какие машины они разглядывают.Бедные ,но гордые и т д это только в головах старого поколения.Молодые,да,очень ценят деньги,они дают свободу.
Послушайте, ну вот я очень ценю деньги, действительно считаю что они дают свободу. Но при этом мне абсолютно все равно какой у меня телефон - главное чтобы исполнял свои функции.
+2
0
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Nadert@
Родители платят ребенку немалые деньги за какую то работу. Не пойму, чем тут гордиться.
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Косолапый не Мишка
Яна то как выросла. Когда то меряла все в сантиметрах, сейчас уже в метрах
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Howard Norfolk
Вот это Яну бомбануло, говорил же муженёк, забомбят всех, бомбардировщики ёпт.
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ретроградный меркурий
Ответ IntoTheRainBow
хуже только реальным олимпийским чемпионам из того же фигурного катания у которых вместо квартиры на Патриках медаль и приглашение на телешоу, а детство так же убито бесконечными тренировками с четырех лет
У них была цель в жизни и спорт для них был социальным лифтом. То, что они им не воспользовались - это уже другое дело. А чего ради пашет Гном Гномыч? Большие победы ему не светят - он уже бегает с соревнований по 2-му разряду, чтобы не встречаться с реальными, а не карманными конкурентами, при том, что его сверстники вообще-то уже давно в 1-м. Вся его слава полностью дутая - вне шоу мамы и папы он нафиг никому не сдался, потому что кататься не умеет. Деньги? У него их и так много, его уровень жизни от отсутствия фигурного катания никак не изменится. Внимание, вопрос - ради чего он часами пашет на тренировках? Ради спорта, характера чемпиона? Будущие чемпионы не бегают в детстве от конкуренции. Может, он счастлив от того, чем занимается, а это у него просто характер такой. Может быть. Но когда выкладывали его видео, как он гоняет мяч с детьми - нормальный ребёнок, улыбается, глаза горят. На льду нет ничего подобного
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Залина Малина
С нетерпением ждём, когда Саша наконец будет участвовать в настоящих соревнованиях (юниорских хотя бы). Вот это будет "шоу". Причём не на льду)
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Jessi
Нормальный Саша у них. Я смотрю иногда видео АП, к девочкам всегда относится с уважением, братишку любит и присматривает за ним. Он все время с отцом на льду, может это и к лучшему
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Грязный лютик
Её послушать, так народ уже валом специально на гномыча идёт.
+2
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Мороженко
Ему же 10, пхпх
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Каддафи
Когда в человеке нет чувства собственного достоинства, то она будет практически всегда закомплексована на своём превосходстве над теми, кем раньше она была.
это особенность людей, которые из грязи выбились в князи... наблюдаем это и у одной фигуристки...
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КВАД
Ответ Грязный лютик
Труснятникам надо начинать волноваться. Гномыч отрастит волосенки и отберёт у "примы" все её роли. И трусалочки, и снегурочки, и кого там ещё...
Она к тому времени сама уже родит..
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Грязный лютик
Труснятникам надо начинать волноваться. Гномыч отрастит волосенки и отберёт у "примы" все её роли. И трусалочки, и снегурочки, и кого там ещё...
0
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Drob003
Блевотная дама. Всегда вызывала только омерзение, да ещё и картавая. Мрак.
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