Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи отбора Евро-2024. Команда Мартинеса забила 36 голов и пропустила 2 – лучшие показатели в квалификации
Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи в отборе на Евро-2024.
Сборная Франции в заключительном матче квалификации сыграла вничью с командой Греции (2:2), одержав до этого 7 побед.
Таким образом, португальцы, выигравшие 10 из 10 матчей, остались единственной командой отборочного цикла, набравшей все возможные очки на групповом этапе. Кроме того, португальцы забили в квалификации 36 мячей и пропустили лишь 2 – это также лучшие результаты цикла.
Криштиану Роналду в этом отборочном цикле забил 10 голов и занял 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.
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Https://youtu.be/1qDWL-12Rcs?feature=shared
Или здесь?
https://youtu.be/yCuy_nLS2eU?feature=shared
Или здесь?
https://youtu.be/DhTGE--MDc0?feature=shared
И таких голов у него десятки, если не сотни...