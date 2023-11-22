Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи отбора Евро-2024. Команда Мартинеса забила 36 голов и пропустила 2 – лучшие показатели в квалификации

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Греции по футболу Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи в отборе на Евро-2024.

Сборная Франции в заключительном матче квалификации сыграла вничью с командой Греции (2:2), одержав до этого 7 побед.

Таким образом, португальцы, выигравшие 10 из 10 матчей, остались единственной командой отборочного цикла, набравшей все возможные очки на групповом этапе. Кроме того, португальцы забили в квалификации 36 мячей и пропустили лишь 2 – это также лучшие результаты цикла. 

Криштиану Роналду в этом отборочном цикле забил 10 голов и занял 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.

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24 комментария

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Дороф
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Вот ты и попался на лжи!
+14
-2
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Моутиньо оформляет 40
Роналду величайший
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-10
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Штаны Габора Кирая
Возможно последняя квалификация к ЧЕ для Роналду, да и последний ЧЕ в принципе.
+6
-2
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Remy Cabella
Ответ j30
мартинес это тот который золотое поколение бельгии засрал?
Бронза чм это засрал?
+4
0
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Гномович!
При том Португалия не била пенальти в каждом матче.
+16
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Моутиньо оформляет 40
Ответ j30
мартинес это тот который золотое поколение бельгии засрал?
Там Вильмотс скорее
+2
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Фут.Боль
Ответ Экспертное мнение
Знаете сколько таких случаев было в Южной Америке? 0.
А в Африке и Океании?
+3
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закрыт по беспределу
Мощно прошлись канеш
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Ростов-на-Дону
Осталось Евро забрать.
+4
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OldRedWhite
Израсходовали весь запас футбольного фарта ещё до чемпионата )
+2
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хавбек+
эффект эффекта
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zidane467554
клоуны опять про соперничество своих старперов заговорили. никак не успокоятся
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Дороф
Ответ Экспертное мнение
У Роналду 90% голов в карьере с пенальти, 10% с офсайда. Об этом знает весь мир. Где тут ложь? При этом он в 100% матчах нырял в штрафной как в бассейн)
А где здесь офсайд или пенальти?
Https://youtu.be/1qDWL-12Rcs?feature=shared
Или здесь?
https://youtu.be/yCuy_nLS2eU?feature=shared
Или здесь?
https://youtu.be/DhTGE--MDc0?feature=shared
И таких голов у него десятки, если не сотни...
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Igor Shalamov
Ответ Экспертное мнение
Знаете сколько таких случаев было в Южной Америке? 0.
потому что Месси без судей не может и такого результата сделать
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