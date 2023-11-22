Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи отбора Евро-2024. Команда Мартинеса забила 36 голов и пропустила 2 – лучшие показатели в квалификации

Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи в отборе на Евро-2024.

в заключительном матче квалификации сыграла вничью с командой Греции (2:2), одержав до этого 7 побед.

Таким образом, португальцы, выигравшие 10 из 10 матчей, остались единственной командой отборочного цикла, набравшей все возможные очки на групповом этапе. Кроме того, португальцы забили в квалификации 36 мячей и пропустили лишь 2 – это также лучшие результаты цикла.

в этом отборочном цикле забил 10 голов и занял 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.

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