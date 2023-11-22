Фанаты сборной Аргентины подрались с бразильцами и полицией на «Маракане», Месси увел команду с поля, матч не начался
Матч Бразилия – Аргентина не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.
На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран.
Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.
Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.
Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.
Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения.
Пока еще не ясно, состоится ли игра.
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Ну а банальное избиение аргентинцев бразильской полицией вообще дичь.
Заряжай хату, бро!
Но и рядовые аргентинцы тоже хороши. Не был в Аргентине, но когда эти ребята приезжают к нам отдыхать, это круглосуточный шум, крик и пьяные дебоши. Пришлось переехать из отличного дома в 100 м от океана на хрен на континент, где нет этих милых товарищей