Матч Бразилия – Аргентина не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран.

Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.

Капитан гостей показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. проследовала в подтрибунные помещения.

Пока еще не ясно, состоится ли игра.

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