Фанаты сборной Аргентины подрались с бразильцами и полицией на «Маракане», Месси увел команду с поля, матч не начался

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия Маракана Маркиньос квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Матч Бразилия – Аргентина не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран.

Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения.

Пока еще не ясно, состоится ли игра.

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30 комментариев

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Отец Абду
Ответ debi
Нет более мерзких ребят, чем аргентинцы. Даже албанцы милашки по сравнению с ними
Избивают аргентинцев, а мерзкими становятся сами аргентинцы?:) Логика у вас кнч...
+27
-9
+18
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Всеволод Бобров
ну полиция конечно жесть устроила полную. Там дубинки метровые у некоторых и наотмашь махать ими такое себе.
+18
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воен
Ответ Всеволод Бобров
ну полиция конечно жесть устроила полную. Там дубинки метровые у некоторых и наотмашь махать ими такое себе.
Мент везде мент. Там, считай, отрицательный отбор идёт.
+14
-1
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Фран
Для особо жарких матчей в Южной Америке - это дело привычное, к сожалению. Благо всё таки играть начали.
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Назар Игорь
Мерзкая симуляция, его даже не задели.
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Всеволод Бобров
Ответ debi
Нет более мерзких ребят, чем аргентинцы. Даже албанцы милашки по сравнению с ними
а в чем мерзость? Непонятно же почему конфликт начался
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GMF
Играют
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Александр Иванов
Аргентинцы, конечно, веселые ребята. А новый президент Аргентины - реально веселый чувак: Хавьер Милей - это просто нечто за гранью)) Удачи Аргентине.
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Назар Игорь
Фонбет уже принимает ставки на количество удалений.
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Назар Игорь
Рассчитывал смотреть футбол, а смотрю корриду.
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Domian
Ответ debi
1. Мал ещё мне тыкать)) 2. Что доказывает сей фрагмент? 3. Всю сб. Аргентины в голливудский блокбастер. Де Паулю Оскара по умолчанию. Мартинесу тоже, за спецэффекты. 4. Месси очень уважаю. Ди Марию вообще люблю. Живу в Бр. Иллюзий по поводу нашей плюшевой сборной не имею
Живи где хочешь, но в данной ситуации виноваты организаторы.
Ну а банальное избиение аргентинцев бразильской полицией вообще дичь.
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alireal
Ответ KOS14
Капитан поступил как надо, респект
Капитан полиции?
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Михаил Петров
Надеюсь, новоизбранная анархо-либертарианская свинья доволен матчем. Ибо его электорат и любит беспорядки.
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debi
Ответ Назар Игорь
Фонбет уже принимает ставки на количество удалений.
КК 1,5 бол
Заряжай хату, бро!
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Максим Глазков
Ответ Фран
Для особо жарких матчей в Южной Америке - это дело привычное, к сожалению. Благо всё таки играть начали.
ну пока не начали,а просто бьют друг друга на поле
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debi
Ответ Отец Абду
Избивают аргентинцев, а мерзкими становятся сами аргентинцы?:) Логика у вас кнч...
А за что их избивают? За полосатые майки? И кстати уточню, я не о болельщиках.
Но и рядовые аргентинцы тоже хороши. Не был в Аргентине, но когда эти ребята приезжают к нам отдыхать, это круглосуточный шум, крик и пьяные дебоши. Пришлось переехать из отличного дома в 100 м от океана на хрен на континент, где нет этих милых товарищей
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Максим Глазков
давно по телевизору в прямом эфире разборки на трибунах не показывали...главное чтобы в матче не перебили друг друга,а поиграли в футбол,к этой минуте футбола нет
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alireal
Надо бы и аргентинским футболерам пару раз башке дубинкой дать. Может мозги на место встанут и будут себя норм вести.
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Назар Игорь
Аргентинцы всегда смотрели на бразильцев пренебрежительно, мы выходцы из Европы, а вы потомки африканских рабов.
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CollapseX
Ждешь мачт , ждешь 🤔 и тут такое 😤😤
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