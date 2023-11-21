НБА. Внутрисезонный турнир. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» – «Юту» и другие матчи

Теги результаты Атланта Кливленд Индиана Лейкерс Орландо Филадельфия Финикс Портленд Торонто НБА Юта Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Во вторник, 21 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся пять матчей.

«Филадельфия» примет на своей арене «Кливленд», «Лейкерс» в домашней встрече с «Ютой» попытается продлить победную серию.

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Атланта – Индиана
Дата проведения
22 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Кливленд
Дата проведения
22 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Положение команд: Индиана – 2-0, Филадельфия – 2-1, Кливленд – 1-1, Атланта – 1-1, Детройт – 0-3.

Группа С

Орландо – Торонто
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Положение команд: Бостон – 2-0, Бруклин – 2-1, Орландо – 1-1, Торонто – 0-1, Чикаго – 0-2.

Группа В

Положение команд: Милуоки – 2-0, Майами – 2-0, Нью-Йорк – 1-1, Шарлотт – 1-2, Вашингтон – 0-3.

Западная конференция

Группа А

Финикс – Портленд
Дата проведения
22 ноября, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Юта
Дата проведения
22 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Лейкерс – 3-0, Юта – 2-1, Финикс – 1-1, Портленд – 1-2, Мемфис – 0-3.

Группа В

Положение команд: Новый Орлеан – 2-1, Денвер – 2-1, Хьюстон – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-2.

Группа С

Положение команд: Сакраменто – 2-0, Миннесота – 2-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА

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1 комментарий

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кандид
Легкие победы хозяев во всех парах, кроме Филадельфии (Кливленд, похоже, встал на ноги).
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