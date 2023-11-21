НБА. Внутрисезонный турнир. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» – «Юту» и другие матчи
Во вторник, 21 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся пять матчей.
«Филадельфия» примет на своей арене «Кливленд», «Лейкерс» в домашней встрече с «Ютой» попытается продлить победную серию.
Регулярный чемпионат
Внутрисезонный турнир
Восточная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Положение команд: Индиана – 2-0, Филадельфия – 2-1, Кливленд – 1-1, Атланта – 1-1, Детройт – 0-3.
Группа С
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Amway Center»
Положение команд: Бостон – 2-0, Бруклин – 2-1, Орландо – 1-1, Торонто – 0-1, Чикаго – 0-2.
Группа В
Положение команд: Милуоки – 2-0, Майами – 2-0, Нью-Йорк – 1-1, Шарлотт – 1-2, Вашингтон – 0-3.
Западная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 22 ноября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
Положение команд: Лейкерс – 3-0, Юта – 2-1, Финикс – 1-1, Портленд – 1-2, Мемфис – 0-3.
Группа В
Положение команд: Новый Орлеан – 2-1, Денвер – 2-1, Хьюстон – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 1-2.
Группа С
Положение команд: Сакраменто – 2-0, Миннесота – 2-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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