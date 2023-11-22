У Нагельсманна второе поражение подряд в сборной Германии – от Австрии на выезде

Сборная Германии потерпела второе поражение подряд.

Немецкая команда уступила сборной Австрии в товарищеском матче (0:2). Лерой Сане был удален в начале второго тайма.

Это второе подряд поражение Германии под руководством – в предыдущем товарищеском матче немцы уступили сборной Турции в Берлине (2:3).

В предыдущих играх при Нагельсманне сборная Германии одержала победу над США (3:1) и сыграла вничью с Мексикой (2:2).

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