У Нагельсманна второе поражение подряд в сборной Германии – от Австрии на выезде
Сборная Германии потерпела второе поражение подряд.
Немецкая команда уступила сборной Австрии в товарищеском матче (0:2). Лерой Сане был удален в начале второго тайма.
Это второе подряд поражение Германии под руководством Юлиана Нагельсманна – в предыдущем товарищеском матче немцы уступили сборной Турции в Берлине (2:3).
В предыдущих играх при Нагельсманне сборная Германии одержала победу над США (3:1) и сыграла вничью с Мексикой (2:2).
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Поколение слабое конечно - это факт. Как уже говорил самое главное - ужасная, катастрофичная оборона. Пожар в режиме нон-стоп. Сегодня примитивные забросы австрийцев за спину ставили их в тупик всю игру. В том числе Рюдигера и Хуммельса
Линия 6 номера - Киммих и Гюндоган не бульдоги. Хорошие игроки, но не бульдоги
То есть оборона ужас и позиция шестого номера дыра
В атакующей п/з кто в лес кто по дрова
Лидера нет, капитана нет
В прежние годы Румменигге, Кан или Маттеус если бы они играли как сегодня - их бы кэп ногами топтал бы просто. В прямом смысле слова
Тренеры - ни Флик, ни Нагель видимо для них не авторитет
Им видимо Руди нужен, как после Японии. Не знаю, что он с ними сделал, но с Францией те же люди вышли с паром из жопы:)
P.S. хотя после последнего матча Будестим в Берлине и увиденной атмосферы на трибунах, задаешься вопросом - а дома ли?))
Примечательно, что в 2004 немцы полностью провалились на евро. И только с 2006 они начали создавать опять сильную сборную.