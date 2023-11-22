У Нагельсманна второе поражение подряд в сборной Германии – от Австрии на выезде

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу товарищеские матчи (сборные) Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии потерпела второе поражение подряд.

Немецкая команда уступила сборной Австрии в товарищеском матче (0:2). Лерой Сане был удален в начале второго тайма.

Это второе подряд поражение Германии под руководством Юлиана Нагельсманна – в предыдущем товарищеском матче немцы уступили сборной Турции в Берлине (2:3).

В предыдущих играх при Нагельсманне сборная Германии одержала победу над США (3:1) и сыграла вничью с Мексикой (2:2).

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denbodrov
Сборная Германии закончилась в 2016-м году. Дальше пошли анальные страдания. Этот сброд летом (сборной ЭТО назвать язык не поворачивается) ждёт 4-й провальный турнир кряду. Наличие таких персонажей в составе, как Сане, Гнабри и Та, вызывает огромные вопросы. Полное отсутствие крайних защитников (и тотальный регресс центральных) и один беззубый Фюлькруг отдувается за всю атаку. Капитана в команде нет со времён Лама. Так что печально всё, камераден.
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GibsonFlyingV
Ответ Panurge From hell
сборная Германии настолько отвратительна,что на её фоне Хаверц выглядит хорошим игроком
Если Хаверца называют лучшим атакующим игроком этого поколения, то это скорее приговор...
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
сборная Германии настолько отвратительна,что на её фоне Хаверц выглядит хорошим игроком
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey_GT
Ответ Фран
Верните Лёва.
А толку, при нем после 2014 года игра немцев также пошла на спад, он поэтому и ушел
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ denbodrov
Сборная Германии закончилась в 2016-м году. Дальше пошли анальные страдания. Этот сброд летом (сборной ЭТО назвать язык не поворачивается) ждёт 4-й провальный турнир кряду. Наличие таких персонажей в составе, как Сане, Гнабри и Та, вызывает огромные вопросы. Полное отсутствие крайних защитников (и тотальный регресс центральных) и один беззубый Фюлькруг отдувается за всю атаку. Капитана в команде нет со времён Лама. Так что печально всё, камераден.
К Сане какие вопросы? Это лучший игрок Баварии с начала сезона, через него идет вся игра, большинство голов Кейн забил с его передач. Нагель просто опять играет в Гвардиолу
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Тут поможет только один осетинский австриец с успешным опытом выступления на домашнем турнире...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Expert
Да не Лева надо возвращать, а Руди Феллера:) Причем на каждую новую игру отдельно и неожиданно для этой банды:)

Поколение слабое конечно - это факт. Как уже говорил самое главное - ужасная, катастрофичная оборона. Пожар в режиме нон-стоп. Сегодня примитивные забросы австрийцев за спину ставили их в тупик всю игру. В том числе Рюдигера и Хуммельса

Линия 6 номера - Киммих и Гюндоган не бульдоги. Хорошие игроки, но не бульдоги

То есть оборона ужас и позиция шестого номера дыра

В атакующей п/з кто в лес кто по дрова

Лидера нет, капитана нет

В прежние годы Румменигге, Кан или Маттеус если бы они играли как сегодня - их бы кэп ногами топтал бы просто. В прямом смысле слова

Тренеры - ни Флик, ни Нагель видимо для них не авторитет

Им видимо Руди нужен, как после Японии. Не знаю, что он с ними сделал, но с Францией те же люди вышли с паром из жопы:)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Верните Лёва.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DeutschesFußballFan
У Австрии хорошая команда, удачи на Евро. Ну а у немцев мало времени осталось поменять что-то. Пока дело пахнет позором уровня вылетов от Кореи и Японии. Но то за бугром было, а тут позор может настичь дома...
P.S. хотя после последнего матча Будестим в Берлине и увиденной атмосферы на трибунах, задаешься вопросом - а дома ли?))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ denbodrov
Сборная Германии закончилась в 2016-м году. Дальше пошли анальные страдания. Этот сброд летом (сборной ЭТО назвать язык не поворачивается) ждёт 4-й провальный турнир кряду. Наличие таких персонажей в составе, как Сане, Гнабри и Та, вызывает огромные вопросы. Полное отсутствие крайних защитников (и тотальный регресс центральных) и один беззубый Фюлькруг отдувается за всю атаку. Капитана в команде нет со времён Лама. Так что печально всё, камераден.
В 2017 немцы выиграли в одну калитку турнир у нас в России вторым составом. Все думали, что у них игроков на 10 лет вперёд. Но потом случилось пять лет вселенского позора. Они разучились играть в футбол в сборной
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Может там не только в тренере дело, может игроки безвольные и бесхребетные?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j30
Ответ denbodrov
Сборная Германии закончилась в 2016-м году. Дальше пошли анальные страдания. Этот сброд летом (сборной ЭТО назвать язык не поворачивается) ждёт 4-й провальный турнир кряду. Наличие таких персонажей в составе, как Сане, Гнабри и Та, вызывает огромные вопросы. Полное отсутствие крайних защитников (и тотальный регресс центральных) и один беззубый Фюлькруг отдувается за всю атаку. Капитана в команде нет со времён Лама. Так что печально всё, камераден.
германия закончилась после победы на чм 2014 , на евро 2016 они уже выглядели невнятно , после победы в 2014 году лам и клозе завершили карьеру , ряд игроков как озил хуммельс боатенг швайнштайгер шюрлле гетце у них пошел спад карьеры и деградация , еще флик ушел с поста помощника после того успеха , вот это все повлияло , а новой хорошей волны игроков сильных не появилось
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
Ответ GibsonFlyingV
Если Хаверца называют лучшим атакующим игроком этого поколения, то это скорее приговор...
ну,справедливости ради,есть Мусиала.Но после Мусиалы зияющая пропасть в таких игроках.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sasha-1992
Ответ Ебздрогыч
Может там не только в тренере дело, может игроки безвольные и бесхребетные?
Дело в том что матчи товарищеские, сложно находить мотивацию на них
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Нагельсманн. Хватит экспрементовать - лучше ставь профильных защитников - Хайнца из Кельна - налево. Мительшдат из Штутгарта - направо. Середняки, но зато будут надёжнее. Немного удивило, что 85% Бундеслиги играют с 2 футболистами на весь фланг) Дойче не подходит все эти 3-5-2 или 5-3-2, эта схема для аутсайдеров, а не для грандов (на уровне сборных, не беру в расчет клубный футбол)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
игрокам сборная не нужна... и дело тут явно не в тренера. игрокам надо языком меньше болтать на не спортивные темы ,а собой заниматься....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Несколько акций в поддержку толерантности и все наладится.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ Sasha-1992
Дело в том что матчи товарищеские, сложно находить мотивацию на них
Чушь. Эти матчи контрольные. Команда должна сыграться, евро уже через полгода вообще-то. А у них конь не валялся
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Удивительно, зачем Нагельсманну это всё.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОттоДракула
Берите Саламыча пока не поздно. По старой памяти https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8&ab_channel=UltrasAction
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Ответ Ебздрогыч
Может там не только в тренере дело, может игроки безвольные и бесхребетные?
Флик, мне кажется, тоже не был проблемой сборной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ -= Masteryuga =-
Не пойму, чего все ждут от немцев? Вы состав видели? В сравнении с 2000-2015 гг. это детский сад...
Ты очень плохо следишь за бундестим. В , 2002 году им предрекали провал на ЧМ. Там играл Метцельдер с одним сезоном в карьере. В сборной уже закончили Бирхофф, Мюллер, Маттеус, Заммэр и другие, из сильных был молодой талант Баллак, молодой Фрингс из середняка Вердера. Тащил весь этот сброд Кан.
Примечательно, что в 2004 немцы полностью провалились на евро. И только с 2006 они начали создавать опять сильную сборную.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvn9
Ну я же писал, что Нагель смешон, то у него крайний защитник Хавертц, а по эпизодам и Сане был (как в моменте со вторым голом от турок), сегодня у него латерали - Хавертц и Брандт, ну здрасьте.) Я думаю, будь здоров Мусиала, он выпустил бы одновременно Сане-Гнабри-Мусиалу-Хавертца-Брандта и Виртца, наверное, включая и позиции центральных защитников. В итоге футбола нет, играют без ворот, перекат мяча с постоянными отбросами назад (даже без Киммиха). Ни наполняемости штрафной, ни прострелов, ни навесов (хотя Фюллькруг на поле), ни атак на скорости, Ничего. По первому тайму владение 62%, а удары 5-2 в пользу австрийцев, да ладно удары, там и опасные моменты только у немецких ворот (включая и выход один в один после закидушки, и это при игре с тремя защитниками). Ну а во втором, после истерики Сане, и говорить нечего, австрийцы быстрыми атаками проходили как нож в масло, а немцы и в меньшинстве пытались катать мяч (бесподобно!). В итоге, даже в меньшинстве, закончили с преимуществом во владении - 54 на 46 (но при ударах 8 на 16), что ж, могут собой гордиться.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el_marca
Ответ modesto
Табуретки потихоньку смиряются с новым статусом второразрядной сборной
Германия - самая титулованная европейская сборная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Алієв
Ответ werowolf-gears
Ну вообще финал с Чили был диким отскоком
Ага, да, такой отскок, что Германия еще запорола 2 выхода 1 на 1, точно, так и запишем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Carter
Ответ -= Masteryuga =-
Не пойму, чего все ждут от немцев? Вы состав видели? В сравнении с 2000-2015 гг. это детский сад...
А что от них требуют турнир выиграть? Не проигрывать всем подряд хотя-бы, состава для этого хватить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rister81
Ответ Writer 1
Нагельсманн. Хватит экспрементовать - лучше ставь профильных защитников - Хайнца из Кельна - налево. Мительшдат из Штутгарта - направо. Середняки, но зато будут надёжнее. Немного удивило, что 85% Бундеслиги играют с 2 футболистами на весь фланг) Дойче не подходит все эти 3-5-2 или 5-3-2, эта схема для аутсайдеров, а не для грандов (на уровне сборных, не беру в расчет клубный футбол)
Жаль Нагеля,сам полез в это болото,хотя мог подождать лета и пойти в Реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Алієв
Ответ j30
германия закончилась после победы на чм 2014 , на евро 2016 они уже выглядели невнятно , после победы в 2014 году лам и клозе завершили карьеру , ряд игроков как озил хуммельс боатенг швайнштайгер шюрлле гетце у них пошел спад карьеры и деградация , еще флик ушел с поста помощника после того успеха , вот это все повлияло , а новой хорошей волны игроков сильных не появилось
Невнятно? Видимо кто-то не смотрел Евро 2016, даже сам Лев сказала, что это была лучшая Германия по качеству игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Алієв
Ответ -= Masteryuga =-
Не пойму, чего все ждут от немцев? Вы состав видели? В сравнении с 2000-2015 гг. это детский сад...
2000-2018*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denbodrov
Ответ Михо
К Сане какие вопросы? Это лучший игрок Баварии с начала сезона, через него идет вся игра, большинство голов Кейн забил с его передач. Нагель просто опять играет в Гвардиолу
А причём тут, извините, Бавария и игры за неё? Я вроде ясно написал, что вопрос про его игру за СБОРНУЮ. Назовёте мне хоть один матч, где он реально тащил? Я не припоминаю. Зато моменты вроде сегодняшнего я помню очень хорошо, как и его вечно недовольное хлебало, как будто он минимум Месси и все вокруг ему по гроб жизни обязаны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
werowolf-gears
Ответ trav
В 2017 немцы выиграли в одну калитку турнир у нас в России вторым составом. Все думали, что у них игроков на 10 лет вперёд. Но потом случилось пять лет вселенского позора. Они разучились играть в футбол в сборной
Ну вообще финал с Чили был диким отскоком
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Алієв
Ответ Johnie
Флик, мне кажется, тоже не был проблемой сборной
Флик не был может проблемой, но из группы должен был выходить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Алієв
Ответ Sergey_GT
А толку, при нем после 2014 года игра немцев также пошла на спад, он поэтому и ушел
После 2018-го, а не 2014-го, Евро 2016 по качеству игры было сильное, потом взяли Кубок Конфедераций, и тогда уже начался спад, даже многие спитали, что у Германии игроков на целых еще 10 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Carter
По мне всех разогнать взять игроков по проще играть как средняк лучше чем этот перманентный позор. Хотя кажись уже всем плевать, что игрокам, что болельщикам. С Германией это очень на долго, если не навсегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
должны извиниться перед Месутом и позвать того в тренеры))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVB 09
Вылетят в полуфинале,Нойер отобьёт ногой пеналь от Модрича😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-= Masteryuga =-
Не пойму, чего все ждут от немцев? Вы состав видели? В сравнении с 2000-2015 гг. это детский сад...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий