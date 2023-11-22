Бразильские фанаты гудят в адрес Месси по ходу матча с Аргентиной. Лео уводил команду с поля «Мараканы» из-за стычки болельщиков гостей с полицией перед началом игры

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу болельщики Маракана квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Бразильские болельщики неодобрительно отнеслись к Лионелю Месси.

Сборная Бразилии принимает команду Аргентины в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 (0:0, перерыв).

Игра началась с 27-минутной задержкой.

Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт.

Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.

Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения.

В итоге гости вернулись на поле. Игра началась в 21:57 по местному времени (3:57 по московскому).

По ходу первого тайма зрители-болельщики хозяев гудели почти каждый раз, когда Месси получал мяч.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Аргентина.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Шейный воин снова на поле
+44
-19
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buharoid
А новость, что Месси бил и хватал Родриго за шею появится на этом непредвзятом к милашкам-аргентинцам портале?
+45
-27
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Максимюк
у Месси фетиш какой-то на хватания за шею? неадекватно как-то он себя ведёт
+29
-17
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ответ Cruel Snake
Шейный воин снова на поле
Сколько у тебя фейков здесь? 3 одинаковых коммента оставил.
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Сундетов
Ответ Buharoid
А новость, что Месси бил и хватал Родриго за шею появится на этом непредвзятом к милашкам-аргентинцам портале?
Дак,тот же Родриго без конца что-то предъявлял Месси,ещё и до начала игры. Его и кто только не отводил из Бразильцев,но для остальных один Месси зачинщик всего
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
А что Месси должен был лично вмешаться и разрулить конфликт болельщиков? Конфликт был серьезный, даже полиция вмешалась. Мало ли что, стадион большой толпа непредсказуема.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ответ Buharoid
А новость, что Месси бил и хватал Родриго за шею появится на этом непредвзятом к милашкам-аргентинцам портале?
Бил? ахахаха Так бы разу и написал - ногами избивал лежачего Родриго)
Я уже молчу о том, что ты зашел сюда в 5 утра чтобы написать про момент, который вообще ничем не выделяется в этом супер конфликтном матче.
+21
-15
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ответ Buharoid
А новость, что Месси бил и хватал Родриго за шею появится на этом непредвзятом к милашкам-аргентинцам портале?
А почему не новость про непоставленный пенальти?
Бразил явно в мяч не играл, а бил по ноге. Чистейшая пенка. Просто судья зассал ставить изза поведения болельщиков.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Denis Pronin
Вожак
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол_это_жизнь
Ответ Buharoid
А новость, что Месси бил и хватал Родриго за шею появится на этом непредвзятом к милашкам-аргентинцам портале?
Главное, что свои плюсики на непредвзятом портале ты собрал. Можешь идти спать спокойно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Прохоров
Португейские фанаты СНГ в шоке.
Кстати интересный факт - за всю жизнь не встречал достойного мужчину который фанател бы от Роналду :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Здесь погудят, дома поплачут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Ответ Андрей Прохоров
Португейские фанаты СНГ в шоке. Кстати интересный факт - за всю жизнь не встречал достойного мужчину который фанател бы от Роналду :)
Ты абсолютно прав!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий