Бразильские фанаты гудят в адрес Месси по ходу матча с Аргентиной. Лео уводил команду с поля «Мараканы» из-за стычки болельщиков гостей с полицией перед началом игры

Бразильские болельщики неодобрительно отнеслись к Лионелю Месси.

принимает команду Аргентины в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 (0:0, перерыв).

Игра началась с 27-минутной задержкой.

Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт.

Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.

Капитан гостей показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. проследовала в подтрибунные помещения.

В итоге гости вернулись на поле. Игра началась в 21:57 по местному времени (3:57 по московскому).

По ходу первого тайма зрители-болельщики хозяев гудели почти каждый раз, когда Месси получал мяч.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Аргентина.

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