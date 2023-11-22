Бразильские фанаты гудят в адрес Месси по ходу матча с Аргентиной. Лео уводил команду с поля «Мараканы» из-за стычки болельщиков гостей с полицией перед началом игры
Бразильские болельщики неодобрительно отнеслись к Лионелю Месси.
Сборная Бразилии принимает команду Аргентины в матче квалификационного турнира ЧМ-2026 (0:0, перерыв).
Игра началась с 27-минутной задержкой.
Перед стартовым свистком на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт.
Когда исполнялись национальные гимны двух стран, стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.
Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.
Игроки сборной Аргентины практически сразу подошли к трибуне в попытке погасить конфликт. Также к зрителям направился капитан хозяев Маркиньос. Но на ситуацию это повлияло мало, и стычка между болельщиками и полицией продолжалась около пятнадцати минут.
Капитан гостей Лионель Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины проследовала в подтрибунные помещения.
В итоге гости вернулись на поле. Игра началась в 21:57 по местному времени (3:57 по московскому).
По ходу первого тайма зрители-болельщики хозяев гудели почти каждый раз, когда Месси получал мяч.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Аргентина.
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Я уже молчу о том, что ты зашел сюда в 5 утра чтобы написать про момент, который вообще ничем не выделяется в этом супер конфликтном матче.
Бразил явно в мяч не играл, а бил по ноге. Чистейшая пенка. Просто судья зассал ставить изза поведения болельщиков.
Кстати интересный факт - за всю жизнь не встречал достойного мужчину который фанател бы от Роналду :)