Камила Валиева станет ведущей концерта «Новая Песня года»

Теги сборная России светская хроника женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева будет ведущей концерта «Новая Песня года».

Фестиваль современной музыки пройдет в «Мегаспорте» 3 декабря. 

Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты.

Валиева вернулась в море любви: хохот с тренерами и момент, который смутил и рассмешил  

50 комментариев

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Ебздрогыч
Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты.

Кто все эти люди?
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Лемур
Ну вот и все. Скорее всего в ФК останутся только шоу с Камилой.
+19
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Lilia Sadykova
Судя из того, как Камилу везде продвигают я все больше убеждаюсь в том, что дедушкин стакан не виноват. Виноваты определённые люди, которые сейчас задабривают Валиевых деньгами и проектами, что они вдруг накануне решения суда не начали говорить лишнего.
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Mari Karimova
Как там подготовка к чр, полным ходом?
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Amneris
Ну, все понятно. С ее физической формой ей вылезать из зала нельзя, а тут ивенты да шоу.
Видимо, решение CAS ни для кого уже не является секретом. Еще пару месяцев поэксплуатируют яжеребенка, а потом сольют в утиль - особенно, когда замаячит реальная международка.
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Бу!
Камила, похоже, тоже отчаливает
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Shtirly
Закроют ее. Все прекрасно все понимают и стараются компенсировать.
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Михаил Зюбин
Ответ Ебздрогыч
Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты. Кто все эти люди?
А вы ждали Льва Лещенко, Валерия Леонтьева, Ларису Долину, Дискотеку Авария, Леонида Агутина и Преснякова старшего? Там же черными по белому - НОВАЯ Песня года.
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несахар
Камиле просто надо начать серьезно тренироваться, говорите? А вот сама Камила так не считает. Вкусив один раз мир шоубиза, выбраться оттуда уже сложно.
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sabina_katarina
успех по-российски: попадись на допинге и стань востребованной везде и всюду.
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Beriya
сделайте уже ее ведущей новостей на первом канале
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КВАД
По ходу, там уже знают результаты суда..
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Amneris
Ответ Nik Yeremich
По пути Загитовой решила пойти?
Загитова, как и остальные, чистая спортсменка. Можно относиться к ней по-разному, но претензий по допингу нет и страну она не позорила на весь мир.
К Камиле вообще другое отношение будет.
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Amneris
Ответ Lilia Sadykova
Судя из того, как Камилу везде продвигают я все больше убеждаюсь в том, что дедушкин стакан не виноват. Виноваты определённые люди, которые сейчас задабривают Валиевых деньгами и проектами, что они вдруг накануне решения суда не начали говорить лишнего.
Естественно. А потом эти же люди ее сольют в утиль, тк свидетелей никто не любит. Тем более, когда появится надежда снова выйти на международку. Найдут и новую звезду, и "космос", которого никогда не было - а Валиеву потом даже до шоу не допустят, тк вся мишура сойдет, а останется только одна горькая правда. Допингистов же никто не любит.

Загитова и Медведева сходят с ума, но они обе чистые спортсменки, поэтому и отношение максимально лояльное. К этой такого не будет.
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L.France
Видимо, решение CAS, для кого надо, уже очевидно. Жалко, что такой талантливой фигуристке придётся так скоропалительно закончить с большим спортом.
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Сергей Орлов
Только в России допингистку не только не порицают, но и возвеличивают и одаривают. Мрак.
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Happy_Kleo
Наверное уже знают вердикт судя по тому,как активно Камила начала пробовать себя в других сферах.
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Самасебезвезда
Ответ Nik Yeremich
По пути Загитовой решила пойти?
До пути Загитовой ей еще надо стать ЧМ, ОЧ в личке и выиграть ФГП, ну и ЧР.
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AlexFed
Ответ Happy_Kleo
Видимо так,увы. Хотя на международные старты наших фигуристок наверняка ещё долго не пустят,вот многие и стараются устроить свою жизнь вне ФК.
Что угодно, лишь бы не тренировки. Потом опять крайними тренеров сделают. А ведь она в отличии от всех сборников наоборот выиграла от бана, так как её итак бы не пустили, а сейчас на равных со всеми, только у других столько пиара нет и их никто так не жалеет.
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Pema
Ответ Ебздрогыч
Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты. Кто все эти люди?
Попса какая-то
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Radik_2.0
Ответ Ебздрогыч
Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты. Кто все эти люди?
Filatov & Karas их танцевальные треки мне кажется из каждго утюга звучали, просто не все в курсе, что авторы они
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Самасебезвезда
А почему не Медведева? Там же все еедрузья и подруги "поют".
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B.Jones
Гойда
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Алена Иванова
На следующем этапе видимо уже не увидим. А на ЧР тем более. Очень жаль , программы в этом сезоне очень даже не плохие.
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Дмитрий Джи
что это за участники? для школьных ребят фестиваль что-ли?
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Птичка певчая
Ответ Nik Yeremich
По пути Загитовой решила пойти?
Нет, это вряд ли. З. Загитова ушла, выиграв все. А здесь загитовскими титулами и не пахнет.
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Hivaga22
Ответ Syndycate
А ты кроме Киркорова и Пугачевой никого не слушаешь?)
Киркоров и Пугачева - это, конечно, уже отстой, и за 30 лет они жуть как оскомину набили, тут я полностью за сменяемость власти. Но вот эти новые - это ж ужас какой-то. Мало быть просто новым, надо быть ещё и профи, что ли.
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Brokkoli
Ответ Сергей Орлов
Только в России допингистку не только не порицают, но и возвеличивают и одаривают. Мрак.
Хорошая пара с орденоносцем будет
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Lilia Sadykova
Ответ несахар
Камиле просто надо начать серьезно тренироваться, говорите? А вот сама Камила так не считает. Вкусив один раз мир шоубиза, выбраться оттуда уже сложно.
только если Загитова, Медведева, Сотникова вкусили мир шоу бизнеса и ушли туда, то Камила пытается пока сидеть на двух стульях и в соревнованиях и в шоубизнесе.
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Amneris
Ответ Brokkoli
Ее на место Родниной выращивают
Да нет, я думаю. Роднина (какой бы грымзой не была) - 3кр. олимпийская чемпионка, гордость СССР.

Эта же, в случае определенного решения CAS, останется без медалей вообще. Да и с клеймом допингиста.
Таких используют, пока выгоден образ яжеребенок против ЗлогоЗапада. Рано или поздно, с западом снова начнут любиться в десна, активно дружить, кататься на международные старты и т.д., поэтому такие "политические" девочки будут слиты в утиль.

Максимум, что ее ждет потом - шоу у Малахова, как в ее организм попал допинг. Но это будет никому не интересно слушать. Это как та же Липницкая вдруг рассказала бы сейчас, что Этери ее за волосы таскала.

Неинтересно, скучно и нерелевантно.
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Brokkoli
Ответ Amneris
Ну, все понятно. С ее физической формой ей вылезать из зала нельзя, а тут ивенты да шоу. Видимо, решение CAS ни для кого уже не является секретом. Еще пару месяцев поэксплуатируют яжеребенка, а потом сольют в утиль - особенно, когда замаячит реальная международка.
Ее на место Родниной выращивают
+1
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A.G
Ответ Ебздрогыч
Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты. Кто все эти люди?
где Ротару, Киркоров, Леонтьев, И Николаев, Пресняков?
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Happy_Kleo
Ответ Лемур
Ну вот и все. Скорее всего в ФК останутся только шоу с Камилой.
Видимо так,увы. Хотя на международные старты наших фигуристок наверняка ещё долго не пустят,вот многие и стараются устроить свою жизнь вне ФК.
+3
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Bartez1986
Видишь, какая грустная Чеботина? - У кого?
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barnauldiscovery
Ответ Ебздрогыч
Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты. Кто все эти люди?
Дмитрий Филатов в середине 2000х классную музыку писал. "Утром я солнце", "Еще один день"... Эх, минутка ностальгии
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Никита Сергеевич
Заметьте что из двух участников мужчин оба мигранты, такое совково-пынинское замещение коренного населения на мигрантов и чернильниц, чтобы любыми путями демографическую модель сменить
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alexnew
Подготовка к ЧР идет полным ходом.
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Ливия
Рала за Камилу, что она востребована и у нек масса предложений.
Но как жаль терять талантливую фигуристку.
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Kareglazaya
Раньше "Песню года" вели Кудрявцева и Лазарев, а выступали там Лещенко, Ротару и пр., а теперь организаторы решили омолодить и участников, и ведущую))) Не зря же добавилось слово "новая"
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Марьяж
разнылись. уже и ведущей разок не выступить.
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Мурманчанин37
Очень жаль, действительно космическая фигуристка прокачивает теперь другую карьеру
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