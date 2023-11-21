Камила Валиева станет ведущей концерта «Новая Песня года»
Фигуристка Камила Валиева будет ведущей концерта «Новая Песня года».
Фестиваль современной музыки пройдет в «Мегаспорте» 3 декабря.
Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты.
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Кто все эти люди?
Видимо, решение CAS ни для кого уже не является секретом. Еще пару месяцев поэксплуатируют яжеребенка, а потом сольют в утиль - особенно, когда замаячит реальная международка.
К Камиле вообще другое отношение будет.
Загитова и Медведева сходят с ума, но они обе чистые спортсменки, поэтому и отношение максимально лояльное. К этой такого не будет.
Эта же, в случае определенного решения CAS, останется без медалей вообще. Да и с клеймом допингиста.
Таких используют, пока выгоден образ яжеребенок против ЗлогоЗапада. Рано или поздно, с западом снова начнут любиться в десна, активно дружить, кататься на международные старты и т.д., поэтому такие "политические" девочки будут слиты в утиль.
Максимум, что ее ждет потом - шоу у Малахова, как в ее организм попал допинг. Но это будет никому не интересно слушать. Это как та же Липницкая вдруг рассказала бы сейчас, что Этери ее за волосы таскала.
Неинтересно, скучно и нерелевантно.
Но как жаль терять талантливую фигуристку.