Камила Валиева станет ведущей концерта «Новая Песня года»

Фигуристка Камила Валиева будет ведущей концерта «Новая Песня года».

Фестиваль современной музыки пройдет в «Мегаспорте» 3 декабря.

Среди его участников – Jony, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Mia Boyka, Юлия Гаврилина, Filatov & Karas, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, Mary Gu и другие музыканты.

Валиева вернулась в море любви: хохот с тренерами и момент, который смутил и рассмешил