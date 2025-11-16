Мостовой о совмещении Карпина: «Можно и третью команду взять. Все знают, что это неправильно. О совмещении я говорил, когда у нас был персонаж Слуцкий. Мы тогда провалились на Евро»
Мостовой о совмещении Карпина: можно еще и третью команду взять.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает неправильным совмещение Валерием Карпиным постов тренера в «Динамо» и национальной команде.
– Влияет ли на работу Карпина совмещение?
– О совмещении я говорил еще в период, когда у нас был такой персонаж, как Слуцкий. Назначили тренера ЦСКА в сборную, а потом мы провалились на чемпионате Европы. Также и здесь. Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают, – сказал Мостовой.
