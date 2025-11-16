Александр Кержаков: «Ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России»

Кержаков: не будет добиваться возвращения рекорда по голам за сборную России.

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков заявил, что не будет добиваться возвращения рекорда по голам за национальную команду.

«Я ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России», – сказал Кержаков.

Ранее стало известно , что Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.

О варианте с обновлением достижения Кержакова написал комментатор Роман Нагучев. Журналист Иван Карпов сообщил, что переписать на Александра могут гол в матче со сборной Германии в 2005 году, записанный на Андрея Аршавина.

Кержаков догонит Дзюбу по голам в сборной, если этот перепишут с Аршавина – Германии-2005. Что за момент?