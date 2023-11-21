«Ман Сити», «Барса», «ПСЖ», «Арсенал» и два саудовских клуба претендуют на приз лучшей команде года от Globe Soccer Awards

Теги Бавария ПСЖ Интер Рома высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Нидерланды Фейеноорд Флуминенсе высшая лига Бразилия Вест Хэм Манчестер Сити высшая лига Япония Урава Ред Даймондс премьер-лига Англия Барселона Севилья лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Арсенал рейтинги женский футбол Наполи высшая лига Египет Аль-Ахли Каир высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Унион Берлин высшая лига Марокко Видад Аль-Иттихад Джидда Globe Soccer Awards Футбол

Объявлены претенденты на приз лучшему клубу мира по версии Globe Soccer Awards.

На награду претендуют «Аль-Ахли» Каир, «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Бока Хуниорс», «Фейеноорд», «Флуминенсе», «Интер», «Манчестер Сити», «Наполи», «ПСЖ», «Рома», «Севилья», «Унион», «Урава Ред Даймондс», «Вест Хэм» и «Видад».

Приз лучшей женской команде года могут получить «Аякс», «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Челси», «Лион», «Портленд Торнс», «Рома» и «Вольфсбург».

Ранее были названы претенденты на приз футболисту года Globe Soccer Awards. В список вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Андре Онана, Эрлинг Холанд и другие футболисты.

В 2022 году лучшим клубом мира был признан «Реал».

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards состоится 19 января в Дубае.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Если приз лучшему игроку вполне понятен, то "лучший клуб мира" это чушь какая то.
Рома, Иттихад, Вест Хэм - бред...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Дзахоев
Ответ wyjhg6qhfc
Какая Барселона 😆
Хаха, а тебя в этом списке только Барселона напрягает, которая является действующим чемпионом Испании и обладателем Суперкубка? Тогда твой диагноз ясен
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Ответ Overkiller
Если приз лучшему игроку вполне понятен, то "лучший клуб мира" это чушь какая то. Рома, Иттихад, Вест Хэм - бред...
Вест Хэм лигу конференции выиграл , европейский трофей как никак
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wyjhg6qhfc
Какая Барселона 😆
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Ну мансити понятно. А остальные спорно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Егоров
Извините господа,я не слежу за Фейеноордом,за какие заслуги,он в этом списке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.snooker
Кубок «хороших мальчиков» должен брать Арсенал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
porosenochek
Ну тут Видад - без вопросов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzoAmatera
Сити без проблем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое сердце Неймара
У Сити требл, безоговорочно лучшая команда года!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Потешная конечно премия)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
Ответ wyjhg6qhfc
Какая Барселона 😆
А Рома?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7gbvr8rj2c
Ответ Алексей Егоров
Извините господа,я не слежу за Фейеноордом,за какие заслуги,он в этом списке?
Чемпионат Нидерландов (5 лига Европы) выиграл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий