«Ман Сити», «Барса», «ПСЖ», «Арсенал» и два саудовских клуба претендуют на приз лучшей команде года от Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на приз лучшему клубу мира по версии Globe Soccer Awards.

На награду претендуют «Аль-Ахли» , « », « », «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», « », «Фейеноорд», «Флуминенсе», «Интер», « », «Наполи», «ПСЖ», «Рома», «Севилья», «Унион», «Урава Ред Даймондс», «Вест Хэм» и «Видад».

Приз лучшей женской команде года могут получить «Аякс», «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Челси», «Лион», «Портленд Торнс», «Рома» и «Вольфсбург».

Ранее были названы претенденты на приз футболисту года Globe Soccer Awards. В список вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Андре Онана, Эрлинг Холанд и другие футболисты.

В 2022 году лучшим клубом мира был признан «Реал».

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards состоится 19 января в Дубае.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?