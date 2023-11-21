«Ман Сити», «Барса», «ПСЖ», «Арсенал» и два саудовских клуба претендуют на приз лучшей команде года от Globe Soccer Awards
Объявлены претенденты на приз лучшему клубу мира по версии Globe Soccer Awards.
На награду претендуют «Аль-Ахли» Каир, «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Бока Хуниорс», «Фейеноорд», «Флуминенсе», «Интер», «Манчестер Сити», «Наполи», «ПСЖ», «Рома», «Севилья», «Унион», «Урава Ред Даймондс», «Вест Хэм» и «Видад».
Приз лучшей женской команде года могут получить «Аякс», «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Челси», «Лион», «Портленд Торнс», «Рома» и «Вольфсбург».
Ранее были названы претенденты на приз футболисту года Globe Soccer Awards. В список вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Андре Онана, Эрлинг Холанд и другие футболисты.
В 2022 году лучшим клубом мира был признан «Реал».
Церемония вручения наград Globe Soccer Awards состоится 19 января в Дубае.
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