Драка Дзюбы и Пиняева, Березуцкого назвали козлом, новый тренер «Наполи», мама Муравьевой против соцсетей академии Плющенко, заруба комментаторов «Матч ТВ» и другие новости

1. Пошли разговоры, что Дзюба и Пиняев подрались после матча со «Спартаком». Последствия получились серьезные: поругалось руководство «Локомотива». Информацию о конфликте попытались опровергнуть сначала агент Артема, а затем и «Локо» – вышло не совсем убедительно. Сами игроки отреагировали на слухи мемами – притянули даже Хасбика и Шакила О′Нила.

2. Совет Василия Березуцкого российским спортсменам уезжать из страны повлек за собой фонтан эмоциональных реплик. Например, Елена Вяльбе назвала экс-игрока ЦСКА козлом, Вячеслав Колосков заявил, что «нормальный человек так никогда не скажет», а Дмитрий Свищев считает, что Березуцкий «либо с ума сошел, либо давление». Поддержал Василия Андрей Канчельскис: «Уровень российского футбола не соответствует европейскому. Надо уезжать, если хочешь развиваться».

3. Мир узнал имя нового тренера «Наполи». Набрали воздуха в грудь? Им стал Вальтер Мадзарри, который работал в клубе десять лет назад. Руди Гарсия в Неаполе не задержался – возможно, из-за плохих отношений с Осимхеном.

4. Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать в соцсетях академии Плющенко посты о фигуристке.

5. Еще одно ожесточенное противостояние: Константин Генич сильно удивился, что на ТЭФИ не номинировали комментаторов финала ЧМ, но при этом в шорт-лист попал «Биатлон от 19.02» Губерниева. Дмитрий призвал коллег «не завидовать», на что Шнякин, работавший на финале ЧМ-2022, ответил: «Вулканическое горение ягодиц! Как же задело».

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:0), Овечкин остался без очков и без гола в пустые ворота. «Питтсбург» с 3+1 от Кросби справился с «Коламбусом» (5:3), которому не помогли 4-й гол Марченко в сезоне (после сольного прохода) и 1-й гол Чинахова (Егор отличился в НХЛ впервые за почти год). «Сент-Луис» разгромил «Тампу» (5:0), Бучневич отметился 2 передачами. Все результаты дня – здесь.

7. На итоговом турнире ATP в Турине Стефанос Циципас снялся с матча против Хольгера Руне при счете 1:2 в первом сете. Новак Джокович, все результаты – здесь.

8. В футболе могут запретить всем игрокам, кроме капитана, обращаться к судье и ввести 10-минутные удаления за несогласие с решением арбитра.

9. В КХЛ СКА нанес «Ак Барсу» 3-е поражение подряд, а Роман Ротенберг после матча снова сказал, что берет пример с лучших футбольных клубов – «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Зенита». «Металлург» возглавил таблицу Востока, выиграв пять матчей подряд, «Спартак» благодаря победе над «Динамо» стал лидером таблицы Запада. «Авангард» выиграл седьмой матч подряд, а первое звено команды продлило результативную серию до восьми игр. Все результаты дня – здесь.

10. Банк России выпустил серебряные монеты с эмблемами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива».

11. Чемпион мира по спортивной рыбалке Артур Билан отказался возвращаться на Украину после ЧМ в Италии. Светлана Журова назвала поступок Билана «гражданской позицией».

12. ОКР назвал «одой сегрегации» критерии допуска FIG российских гимнастов на старты.

13. НБА. Внутрисезонный турнир. «Филадельфия» дома проиграла «Индиане», «Оклахома» разгромила «Сан-Антонио» и другие результаты.

14. Задержан подозреваемый в непреднамеренном убийстве Адама Джонсона. Хоккеист погиб в результате удара лезвием конька по горлу.

15. FourFourTwo признал Джона Терри лучшим защитником 2000-х. Алессандро Неста – даже не в топ-3.

Цитаты дня

Романцев о встречах с Ельциным и Путиным: «Нормальные мужики. Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили…»

Елена Вяльбе: «У МОК есть спонсоры, которые диктуют, что делать. Нужно отменить Россию – они отменяют. Ничего, подождем, еще сами на коленях приползут»

Томас Бах: «Я призываю бороться с политизацией спорта. Олимпиада-2024 в Париже может стать символом единства и мира»

Путин об «Играх будущего»: «Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед»

Отец Кузяева о словах Аршавина про переход в «Гавр»: «Далер и другие ребята представляют Россию в Европе, их стоило бы поддержать. Сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат»