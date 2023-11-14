Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком». Из-за этого поссорились Галактионов и Леонченко (Иван Карпов)
Артем Дзюба подрался с Сергеем Пиняевым после матча со «Спартаком».
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, у футболистов «Локомотива» случился конфликт после матча со «Спартаком» (1:1) 5 ноября.
«Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся словами, мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь. По окончании встречи Дзю мощно наехал на Пиню в раздевалке и завязалась потасовка, которую еле разняли.
Недопонимание между игроками было исчерпано в тот же день, а Дзюба и Пиняев оба вышли в основе на следующий матч против Ахмата (2:1)», – пишет Карпов.
Потасовка привела к конфликту между тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым и гендиректором клуба Владимиром Леонченко.
«Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор с одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди.
Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол «Спартаку» и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич», – отмечает Карпов.
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Он только маленьких обижать может.
Лёгкий втык парню не помешает
До сих пор не могу представить, как это могло выглядеть. Словесная перепалка возможна, а вот что касается драки, не верится от слова совсем.
Когда вся атака команды у ворот соперника, а ты лупишь и делаешь это плохо - это просто неуважение к партнёрам, которые вхолостую туда-сюда бегали, открывались. Ладно бы ещё удары были опасными, но нет, даже близко. Сергею либо надо удары отрабатывать, либо чаще на команду играть (Дзюбу в этом точно не упрекнуть, он давно уже играет на партнёров, а не стремится эпизод в одиночку решить).
Надеюсь, что просто на эмоциях поорали, потом успокоились.
Тут гораздо интереснее информация про конфликт Леонченко и Галактионова, от этого намного больше последствий может быть.
Послать друг друга подальше и потолкаться - это теперь потасовка, которую еле разняли (с)
Если бы были удары - то наверное все бы увидели сразу на физиономиях игроков.
Журналюги, такие журналюги.
P.S. В драку с Дзюбой чё то не сильно верится. Какая нафиг драка между ними может быть?)))