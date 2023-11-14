Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком». Из-за этого поссорились Галактионов и Леонченко (Иван Карпов)

Артем Дзюба подрался с Сергеем Пиняевым после матча со «Спартаком».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, у футболистов « » случился конфликт после матча со «Спартаком» (1:1) 5 ноября.

«Во время игры Дзюба напихал за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся словами, мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь. По окончании встречи Дзю мощно наехал на Пиню в раздевалке и завязалась потасовка, которую еле разняли.

Недопонимание между игроками было исчерпано в тот же день, а и Пиняев оба вышли в основе на следующий матч против Ахмата (2:1)», – пишет Карпов.

Потасовка привела к конфликту между тренером железнодорожников и гендиректором клуба .

«Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор с одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди.

Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол «Спартаку» и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич», – отмечает Карпов.

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