Дзюба подрался с Пиняевым после матча со «Спартаком». Из-за этого поссорились Галактионов и Леонченко (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия происшествия Владимир Леонченко Михаил Галактионов Сергей Пиняев Футбол

Артем Дзюба подрался с Сергеем Пиняевым после матча со «Спартаком».

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, у футболистов «Локомотива» случился конфликт после матча со «Спартаком» (1:1) 5 ноября.

«Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся словами, мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь. По окончании встречи Дзю мощно наехал на Пиню в раздевалке и завязалась потасовка, которую еле разняли.

Недопонимание между игроками было исчерпано в тот же день, а Дзюба и Пиняев оба вышли в основе на следующий матч против Ахмата (2:1)», – пишет Карпов.

Потасовка привела к конфликту между тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым и гендиректором клуба Владимиром Леонченко

«Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор с одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди.

Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол «Спартаку» и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич», – отмечает Карпов.

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107 комментариев

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Alexander Zubkov
Вечно из-за Дзюбы какие-то проблемы во всех командах.
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shishovv
Ответ Alexander Zubkov
Вечно из-за Дзюбы какие-то проблемы во всех командах.
Задрочит любого
+153
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Alex Metallov
В стиле Дзюбы. 2-метровый мужик наехал на парнишку 1,60
Он только маленьких обижать может.
+123
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Gonzoo
Пиняев месяц уже пижонит. Палыч бы его на лавку усадил, а этот тренер так не может.
Лёгкий втык парню не помешает
+49
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Евгений Северин
"Дзю мощно наехал на Пиню". Это что-то из японских фильмов про Годзиллу?
+40
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spartakgorky
Во время игры ещё видно было как Дзюба бесился после необдуманных ударов Пиняева по воробьям, думал прям на игре ему прилетит, но хоть на поле сдержался, взрослее стал) А Пиняев реально звезду походу словил, его походы на ютуб это очень красноречиво показывают, рановато всё-таки, по факту не добился ещё ничего, что бы так вести себя.
+32
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Никита Самарин
Заголовок звучит, Дзюба подрался с Пиняевым.
До сих пор не могу представить, как это могло выглядеть. Словесная перепалка возможна, а вот что касается драки, не верится от слова совсем.
+19
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Птюч, Ёж.
Ответ Gonzoo
Пиняев месяц уже пижонит. Палыч бы его на лавку усадил, а этот тренер так не может. Лёгкий втык парню не помешает
ну так один из опытных игроков это пытается сделать, а малолетка еще и огрызается. Представляю как на Роя Кина кто то так бы огрызнулся, сразу бы в лоб получил или на Евсеева у нас. Показательно как здесь девочки защищают этого ребенка.
+29
-16
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des007
Не знаю, что правда, а что нет, но то, что Пиняев очень прямолинеен, это факт.
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Toporila
Хотел отжахать как Азмуна, Пиняев не дался, Дзюба решил брать силой
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fRsk
Ответ Птюч, Ёж.
Предъявить молодому игроку за ошибки это нормально. Но малолетки в России слишком борзые нынче, вас мутузить надо, как в былые времена.
Ахаха кого ты там мутузить собрался, скуфидон?)
+8
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Объективный отзыв
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Опять Дзюба малого решил погонять
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Alex.Spurs
Ответ Андрей Бабаев
А маленький на что рассчитывал, отгрызаясь на почти в два раза старшего и большего по размерам дядю?
на вменяемость этого самого дяди. видимо, зря
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Dmitry Orlov
Не Пиняеву огрызаться, он в игре реально - несколько раз, вместо того, чтобы партнёрам отдать, лупил по воротам, и делал это сильно и неточно. Раза 3 точно, а ведь он на замену вышел. Помню у него за ту игру только точный навес на Сулейманова, но там удар был лёгкий для вратаря.

Когда вся атака команды у ворот соперника, а ты лупишь и делаешь это плохо - это просто неуважение к партнёрам, которые вхолостую туда-сюда бегали, открывались. Ладно бы ещё удары были опасными, но нет, даже близко. Сергею либо надо удары отрабатывать, либо чаще на команду играть (Дзюбу в этом точно не упрекнуть, он давно уже играет на партнёров, а не стремится эпизод в одиночку решить).

Надеюсь, что просто на эмоциях поорали, потом успокоились.
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Pavelaznaurov
Не представляю какая может быть потасовка между Пиняевым и Дзюбой!!!!!!!
+6
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Вова Паскаянц
Слон и моська
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TO)(@777
Левандовски ямаль наша версия
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Алексей Минин
Ответ Евгений Северин
"Дзю мощно наехал на Пиню". Это что-то из японских фильмов про Годзиллу?
Текстовая трансляция медиалиги
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Сергей Зотов
Пиняев с характером. Это хорошо. Но он очень много берет на себя. Если бы хотя бы обводил хорошо, либо забивал после ударов. Но все мимо ворот. И мяч теряется очень легко. Дзюба ему правильно напихал на правах старшего.
+4
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Novak
Ну да, в том матче Пиняев несколько раз серьёзно налажал, особенно с ударом по воробьям на последних минутах. И в трансляцию попало, как Дзюба на него кричал, а тот что-то ответил тоже нервно.
Тут гораздо интереснее информация про конфликт Леонченко и Галактионова, от этого намного больше последствий может быть.
+3
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xslavik
Ответ Иван1984
Дзюба как всегда обиженный.......
журналисты как всегда нафантазировали
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Roman
Почему когда Карпов пишет что-то такое о других командах, то в комментариях преобладают заплюсованные версии о том, что Карпов опять наврал. А тут значит, все начали чихвостить Дзюбу, хотя эту новость вбросил тот же Карп, и если почитать внимательно, то весь текст выглядит какая то выдумка. Да, в словесную перепалку можно поверить, но в какие-то драки и скандалы/интриги, очень уж сомнительно
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Всё знаю
Думаю, что всё как обычно приукрасили.
Послать друг друга подальше и потолкаться - это теперь потасовка, которую еле разняли (с)
Если бы были удары - то наверное все бы увидели сразу на физиономиях игроков.
Журналюги, такие журналюги.
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Ilya Shilovskiy
Что этот салабон себе позволяет?))
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Kit244098
Раз сцепились - значит им обоим далеко не все по барабану. Ничего страшного - обычный производственный конфликт. Как поругались, так и помирятся. Зы. А вот что Леонченко психует, так это хорошо. Капает над этим деятелем. Скоро, надеюсь, что на выход пойдет.
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Йохан Чпохан
ну, тут дела раздевалки. нам нет смысла что-то комментировать.
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Diego 95
Хотел бы я посмотреть на эту драку,как выглядело со стороны)
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Baobabb forever
Ответ Alexander Zubkov
Вечно из-за Дзюбы какие-то проблемы во всех командах.
безотносительно личности Дзю, конкретно по матчу со Спартаком Пиняев играл как всадник без головы. и как минимум в трех из четырех его бесполезных ударах по воротма, стоило не жадничать и сыграть на партнера
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sashka.loker
Пиняев со Спартаком сыграл как реальное днище, перетягивал одеяло на себя и запарывал моменты. Ему бы помолчать.
P.S. В драку с Дзюбой чё то не сильно верится. Какая нафиг драка между ними может быть?)))
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Lukyash
Ответ Gonzoo
Пиняев месяц уже пижонит. Палыч бы его на лавку усадил, а этот тренер так не может. Лёгкий втык парню не помешает
Легкий втык, это когда зазнавшийся двухметровый 30+ летний мужик лезет драться в 18 летним парнем 1,6 ростом?
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Rudenzik
Дзюба - известный драчун,Пиняеву надо быть поосторожнее
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utsh44psmr
Дзюба напихал Пиняеву во время игры, потом в раздевалке, а потом позвал в душ и их еле разняли.
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atomio
Дрался только правой, потому что именно она «рабочая»? вот же драчун!
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Vastich
Ответ xQcoW
Дзюба - газпромовский быдлан, который похож на алкаша. Может только наезжать на тех, кто два раза меньше его по весу
Слово "газпромовский" здесь к какому селу вставлено?
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Виталий Силантьев
Ответ Птюч, Ёж.
ну так один из опытных игроков это пытается сделать, а малолетка еще и огрызается. Представляю как на Роя Кина кто то так бы огрызнулся, сразу бы в лоб получил или на Евсеева у нас. Показательно как здесь девочки защищают этого ребенка.
все по делу, только не нужно сравнивать Ооя Кина или Евсеева с Дзюбой. Те реальные кабаны были, а Дзю - румяный поросёнок
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Ветер
Попкорн, приди!
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Roman Araslanov
Было бы оно правдой, Дзюба не то что с Ахматом в старте и с капитанской повязкой не появился, а даже бы в заявку на матч не попал.
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DAB25
Объявляем старт конкурса на лучшую шутку про драчуна!
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TFP_Sports
Слон и Моська
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Артём Кочешев
Дзюба не уложился в весовую категорию, поэтому пояс не был разыгран
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Иван1984
Ответ Птюч, Ёж.
тебе точно 40 лет?
пшёлты,фанат дрочуна
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Oleg Kolesnikov
Ответ Сергей Зотов
Пиняев с характером. Это хорошо. Но он очень много берет на себя. Если бы хотя бы обводил хорошо, либо забивал после ударов. Но все мимо ворот. И мяч теряется очень легко. Дзюба ему правильно напихал на правах старшего.
Пиняев весной на себя брал и был очень успешен и опасен. Я не понимаю, что произошло в межсезонье, но он стал менее эффективен, то ли предсезонку Галактионов завалил... странно.
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vitygan
Дзюба прибрал раздевалку к рукам.
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zzzeeerrrooo
Артёмка совсем забыл как Упамекано сделал из него огромного алабая на цепи
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УльтраПравый
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Срочно Артема в Краснодар
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AVKU
В футболе (да и не только) обычная история, когда ветераны пихают молодым, здесь по делу было. Дзюба токсичный товарищ, но не безразличный к игре и результату, да и результативный на поле.
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Wokulski
Так он не только др.О.чун, но ещё и дрАчун...
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Марадона курильщика
Ответ МеняИгнорируетСпортс
А когда нибудь Дзюба бузил на того, кто заведомо сильнее? Даже не про в физическом плане речь. На Эмери гнал, когда на него и так все ополчились. Семак веган. Теперь вчерашний школьник. Комплексы у этого человека такие, что его бы для исследований использовать.
На Ибрагимовича.
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AlexZhano__
Раза в 2 старше и раза в 2 выше. Нашёл себе равного, блин!
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Zarema Aydamirova
Ответ Птюч, Ёж.
про Спартак чего нибудь будет смешное?
нет
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