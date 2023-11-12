Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Джокович сыграет с Руне, Синнер – с Циципасом
Новак Джокович встретится с Хольгером Руне на итоговом турнире ATP в Турине.
В полуфинал выйдут игроки, который займут два первых места в группах.
ATP Finals
Турин, Италия
12 – 19 ноября 2023
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Красная группа
|Теннисист
|КА
|ДМ
|АР
|АЗ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Карлос Алькарас
|Даниил Медведев
|Андрей Рублев
|Александр Зверев
Зеленая группа
|Теннисист
|НД
|ЯС
|СЦ
|ХР
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Новак Джокович
|Стефанос Циципас
|Хольгер Руне
Первый тур
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.30
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.00
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