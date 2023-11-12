Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Джокович сыграет с Руне, Синнер – с Циципасом

Новак Джокович встретится с Хольгером Руне на итоговом турнире ATP в Турине.

В полуфинал выйдут игроки, который займут два первых места в группах.

ATP Finals

Турин, Италия



12 – 19 ноября 2023

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Красная группа

Зеленая группа

Первый тур