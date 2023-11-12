Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Джокович сыграет с Руне, Синнер – с Циципасом

Теги Новак Джокович результаты ATP ATP Finals Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Новак Джокович встретится с Хольгером Руне на итоговом турнире ATP в Турине.

В полуфинал выйдут игроки, который займут два первых места в группах.

ATP Finals

Турин, Италия

12 – 19 ноября 2023

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап 

Красная группа

 

Теннисист КА ДМ АР АЗ Матчи Сеты Геймы
Карлос Алькарас              
Даниил Медведев              
Андрей Рублев              
Александр Зверев              

 

Зеленая группа

 

Теннисист НД ЯС СЦ ХР Матчи Сеты Геймы
Новак Джокович              

Янник Синнер

              
Стефанос Циципас              
Хольгер Руне              

 

Первый тур

Янник Синнер (Италия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
12 ноября, 16.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
12 ноября, 23.00
Онлайн матча

2 комментария

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