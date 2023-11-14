«Козел он. Пусть дальше живет в своей Испании, пусть там его холят и лелеют, а мы посмотрим на это». Вяльбе ответила Березуцкому насчет отъезда спортсменов
Елена Вяльбе в грубой форме прокомментировала слова Василия Березуцкого.
Бывший защитник ЦСКА посоветовал российским спортсменам уезжать из своей страны и продолжать выступать под любым флагом.
«Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать.
Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
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