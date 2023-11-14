«Козел он. Пусть дальше живет в своей Испании, пусть там его холят и лелеют, а мы посмотрим на это». Вяльбе ответила Березуцкому насчет отъезда спортсменов

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФЛГР Елена Вяльбе брань Футбол

Елена Вяльбе в грубой форме прокомментировала слова Василия Березуцкого.

Бывший защитник ЦСКА посоветовал российским спортсменам уезжать из своей страны и продолжать выступать под любым флагом.

«Козел он, что могу сказать. Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать.

Пусть он дальше живет в Испании или где еще хочет жить. Пусть там его холят и лелеют. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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115 комментариев

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Мадина Уйгурова
Бомбануло))) ждем Степанову и ее спич, который ей напишет её дед
+143
-7
+136
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selso99
Какой же беспросветный мрак
+123
-10
+113
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Марат Люсьеныч
не понимаю, можно было от СССР взять лучшее. почему взяли оттуда лицемерие и лизоблюдство?
+94
-4
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Alexandr Sokolov
Ахахахахаах, то ли еще будет перед выборами))))
+85
-6
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Aryna Lapko
Березуцкий оказывается goat) Месси, подвинься!))
+52
-4
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umnik3
Маргинализация общества уже на всех парах+скоро железный занавес. Что-то еще более-менее будет до "выборов", потом - мрак.
+41
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Антон Фалафель
Бодипозитивная не лопни от желчи.
+33
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Павел Мельников
Березуцкие, не сильно отличающиеся техникой на поле, в жизни оказались более толковые, чем большинство их коллег.
+33
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LaffyTaffy
Ответ Марат Люсьеныч
не понимаю, можно было от СССР взять лучшее. почему взяли оттуда лицемерие и лизоблюдство?
Потому что это путь к большим бабкам
+26
-1
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Паломей Корзинкин
Если цитировать Журову, то "это его гражданская позиция".
+24
-2
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Pavel Mikhailov
ПОЕАХЛИ!
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Андрей Пономарев
В футболе козлами называют лучших, так что норм)).
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Melnikov1968
Ответ PolarBear
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Это даёт ей право оскорблять человека?
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Игорь Новиков
Совок. Орут, осуждают, во враги народа записывают.
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Kontur90
Как это все ужасно 😞
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answer89
Позорище
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stubborn89
Ответ Pavel Mikhailov
ПОЕАХЛИ!
ПОЕАЛЬАХЛИ
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Илья Савчук
Какое же оно больное...
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Павел Мельников
Ответ PolarBear
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Мне больше Кубок УЕФА понравился. И гол васиного брата в финале.
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Антиглор17
Так их Вася, рубанул правду и поджег булки провластные!
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King_X
Вяльбе все больше и больше разочаровывает
Снесло крышу тетке

А раньше казалось адекватной, профессиональной и грамотной(
+13
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Melnikov1968
Вяльбе всегда хабалкой была, так что не удивила.
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Мақсат Алдаш
Ответ Марат Люсьеныч
не понимаю, можно было от СССР взять лучшее. почему взяли оттуда лицемерие и лизоблюдство?
Потому что два ЛЛ там и верховодили
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FC.Barcelona
Тех у кого недвижимость заграницей, теперь не пускают и арестовывают имущество. Вот они и решили отыграться на тех кто уехал и еще может выехать.
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УльтраПравый
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Он не козел, он Сивый Мерин 😁
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umnik3
Ответ не романцев
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Я вброд)) Через Амур))
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Kemal Gul
Ответ andr d
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Он прав, в мире футбола много кого козлами зовут. Месси, Роналду, Марадона, Вася Березуцкий, Михаил Вилков...
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Dizzod
в Испании хорошо, там тепло. Там вино, оливки, апельсины, морепродукты.
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Aleksey Yashin
Васья березуцкая, казёл ты!
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Last avenger
только и остаётся на личность переходить, когда по существу даже пукнуть не сможет
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Kazanest
Так он же конь
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Burchik
Да по ее харе сразу, все ясно. Там шея отсутствует, кровь в мозг хуже поступает
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Леонид Матросов
Срочно собираем программу Есть тема, с А. Анисимовым.
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Водяра
Березуцкий продажная, козел ты.
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Don_Krebs
Ответ Марат Люсьеныч
не понимаю, можно было от СССР взять лучшее. почему взяли оттуда лицемерие и лизоблюдство?
Потому что лицемерие и лизоблюдство лежало в основе СССР. Не надо питать иллюзий о совке.
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НАВАЛЬНЫЙ
Седалища начали гореть 😆
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Александр2207
Ответ PolarBear
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Никогда никого не целовал в зад. Ты бы по себе людей не судил,гражданин.
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Сулаквелидзе
Ответ Павел Мельников
Березуцкие, не сильно отличающиеся техникой на поле, в жизни оказались более толковые, чем большинство их коллег.
вяльбе уже не коллега, вяльбе чиновник
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Evgeny Valyaev
Поскорее она бы лишилась своей должности. Это дно. Она всегда им была. Кто-то связывал несвязанные вещи - высокие результаты лыжников и её деятельность. Но это либо параллельные процессы, либо вопреки её деятельности. Но не благодаря. Там даже базового высшего образования нет, тут что-то околошкольное как максимум.
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Astin
"Тьфу на тебя" забыла сказать !
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Дени Морфлингов
Ответ vadned
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А еще это аббревиатура Greatest of all times
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Павел Мельников
Ответ Евгений Матыцын
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Вычислялку не отрастили. А гонялку тем более.
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Дрю2
хватить отвечать на всякие слова, давайте работать???
ГДЕ РЕКЛАМА ЛЫЖНОГО СЕЗОНА И БИАТЛОНА????
Города, этапы, трансляции? Большунов или Устюгов??? Латыпов или Халили?? А ВАШИ ОТВЕТЫ НА ВСЯКУЮ фИГНЮ ЗАДОЛБАЛИ!!!!
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Anna Bella
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Захотел и уехал. От его отъезда жизнь как то изменилась у вас?
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Tornado V
Ответ Фут.Боль
Березуцкий продажная?
да!
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kangoal
Коза ты и смотреть на тебя незачем
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Silky Mitts
Ответ Макс1288
Вася, козёл продажная! А так правильно Вяльбе сказала, всё по делу. Ну годика через 2 вернётся и переобуется. Как он может что-то советовать, уезжать в европу или нет, если он сам там даже не играл. Губошлеп.
Как говорил Бернард Шоу: "необязательно самому нести яйца, чтобы судить о вкусе омлета."
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David Rigert
"за козла ответишь".
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Колено Кэма Нили
Завидует
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Павел Мельников
Ответ Voise
у нас офигенная страна. не смотря ни на что, кто хочет уезжает, кто хочет или не может живёт тут. кто уехал, в любой момент может спокойно вернуться, если фигню особо громко не нес. депутаты разные могут говорить что угодно, имеют право, но от этого ничего не поменяется.
Отлично. Скоро будем радоваться восходу солнца, хорошо же. Главное, фигню особо громко не нести и все супер.
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