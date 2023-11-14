Терри – лучший защитник 2000-х по версии FourFourTwo. Неста – 4-й, Роберто Карлос – 7-й, Видич – 10-й

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Джон Терри признан лучшим защитником первого десятилетия XXI века.

Англичанин, известный по выступлениям за «Челси», возглавил рейтинг FourFourTwo.

В первую половину списка, включающего 32 игроков, вошли:

1. Джон Терри, Англия.

2. Фабио Каннаваро, Италия.

3. Рио Фердинанд, Англия.

4. Алессандро Неста, Италия.

5. Эшли Коул, Англия.

6. Кафу, Бразилия.

7. Роберто Карлос, Бразилия.

8. Паоло Мальдини, Италия.

9. Карлес Пуйоль, Испания.

10. Неманя Видич, Сербия.

11. Филипп Лам, Германия.

12. Патрис Эвра, Франция.

13. Дани Алвес, Бразилия.

14. Рикарду Карвалью, Португалия.

15. Лилиан Тюрам, Франция.

16. Хавьер Дзанетти, Аргентина.

Роналдиньо – лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Роналду – 5-й, Месси – 10-й, Шевченко – 20-й

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93 комментария

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Гжегож Бженчишчикевич
Как обычно, англичaне своих переоценивают
+70
-5
+65
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Nik-17
Неста на голову сильнее Терри
+60
-9
+51
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Streetbor
в десятке два игрока Спартака))
+47
-2
+45
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EKSPERT
Ну какой Терри.В топ 10 Терри входит и то максимум а тут прям 1-е место
+33
-13
+20
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deadjoker
Мешать в одну кучу крайних и центральных как-то совсем неверно
+19
-1
+18
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Rus83
Неста и Мальдини ниже Терри, закрывайте лавку
+18
-2
+16
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<~Inter~>
у 442 только англичанин может быть на 1 месте
+15
-2
+13
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Bul.Bul
На да, а Мальдини например восьмой… какой нафиг Фердинанд на третьем месте
+10
0
+10
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Экспертное мнение
Ответ Streetbor
в десятке два игрока Спартака))
и один игрок Анжи
+11
-3
+8
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Scorpio
лучший защитник 00-ых это Неста
достаточно почитать, что о нем говорил Тьяго Силва, который мягко говоря шарит в футболе, и особенно в обороне, которого тот натаскал в паре, играя за Милан

а английские поленья в топе, это не удивительно от такого источника
+11
-3
+8
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Camarão
Глядя на этот список Джон даже из десятки как по мне легко выпадает
+8
-1
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SergioRamos92
Ответ AmanEsen
Назови более надежную защиту в 21 веке чем у Челси? Терри был стеной, а как они защищались при победном ЛЧ в 3 матчах против Барсы и Баварии это было что-то.
Как раз в тех матчах Челси очень много моментов допускал
А с баварией правда Терри не играл,ну да ладно
+6
-1
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2RIN
Любой рейтинг защитников, где Неста не на первом месте-шляпа
+5
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corazón blanco
Очень странный рейтинг, при всем уважении к Джону, все же первое место в этом списке он явно не заслуживает. Многие защитники были сильнее и ярче.
+7
-2
+5
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EKSPERT
Ответ AmanEsen
Назови более надежную защиту в 21 веке чем у Челси? Терри был стеной, а как они защищались при победном ЛЧ в 3 матчах против Барсы и Баварии это было что-то.
Ох так защищались что герой тех матчей это не защитники а вратарь Петр Чех.
Ну а про более надежную защиту ББС Юве
Пепе Рамос
Мальдини Неста Каладзе
Видич-Фердинанд
И это только те кто сразу в голову пришли
+7
-3
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John Gotti
Кто такой Терри перед Нестой,Каннаваро и Мальдини? Ахахаха, бред
+5
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Церебральный Сортировщик
Fourfourtwo окончательно дискредитировала себя
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-2
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Sasha_Ubriaco
Ответ AmanEsen
Назови более надежную защиту в 21 веке чем у Челси? Терри был стеной, а как они защищались при победном ЛЧ в 3 матчах против Барсы и Баварии это было что-то.
Более надежная защита это сборная Италии, как минимум.
+4
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Spartakus1984
Все таки Мальдини и Терри это игроки разных поколений и класса. Итальянские защитники того времени-это образец для подражания.Мальдини 55 лет а Терри 42(соответственно, пик карьеры каждого пришелся на разное время).Как они составляют эти рейтинги?
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John Gotti
1.Мальдини
2.Каннаваро
3.Неста
4.Кафу
5.Рамос
6.Тюрам
7.Пуйоль
8.Лам
9.Дзанетти
10.Роберто Карлос
——————————
+3
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Иван Иванов
Что не имя, то скала
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прощай Роналду
Ответ Pantera007
Все знают, что лучший защитник из этого списка — Неста, но англичане как всегда)))
А Мальдини, Пуйоль и Фердинанд шутка что ли?)
+7
-4
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Jean_M
Ответ Oldfan11
При всем уважении, думаю первым должен быть мальдини.
Мальдини безусловно крут, но его пик пришелся на 90-е. А в рейтинге берутся нулевые
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Spartakus1984
Ответ Scorpio
лучший защитник 00-ых это Неста достаточно почитать, что о нем говорил Тьяго Силва, который мягко говоря шарит в футболе, и особенно в обороне, которого тот натаскал в паре, играя за Милан а английские поленья в топе, это не удивительно от такого источника
Та конечно и Кафу и Мальдини и Карлос и Неста лучше чем Терри)).Да Терри здоровый бык,не уступчивый, с харизмой но класс у него ниже чем у перечисленных, про технику вообще молчу.
+3
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DoDidDone
442 - худший составитель футбольных рейтингов в XXI веке
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Максим Анищуков
Ожидаемо тащат англичан наверх.
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Jon han
очередная ерунда
+3
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Макс Саид
Ответ прощай Роналду
А Мальдини, Пуйоль и Фердинанд шутка что ли?)
Неста на две головы сильнее последних двух. А Мальдини другой позиции игрок
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Случайно заскочил
Это рейтинг по версии подруги Уэйна Бриджа
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Pantera007
Все знают, что лучший защитник из этого списка — Неста, но англичане как всегда)))
+7
-5
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Кашшай Чакырович
Это англиское полено, выше Несты, Каннаваро и Мальдини )))))) Англия это прям сборная всей галактики, по мнению анлосаксов конечно ))) по факту на каждом большом турнире сборных мы видели эти англосаксонские поленья , с полными штанишками говна ))))их помню даже наша сборная на отборе обыгрывала )))
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Зверёк
1.Мальдини
2.Неста
3.Пуйоль
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superduper
Ответ Nik-17
Неста на голову сильнее Терри
Согласен, Неста персонально любого игрока перекроет
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Halicarnassus
Глупые рейтинги)) Тут половина имен показывали самый высокий уровень . Как их сравнивать ? Ну вот кто лучше Неста или Каннаваро ? Карлос или Кафу ? Ну то что Терри там явно не на 1 месте допустим понятно , при всем уважении. Но все же. Тут глыбы . Их нельзя классифицировать . Можно собрать двадцатку лучших , без классификации на 1 и 20 место .
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Akmal 11.90
Знаете лучше центральный защитники история мирового футбола для меня всегда остаётся Мальдини Неста Каннаваро- эти игроки лучше защитники эпоха итальянский и мирового футбола.
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Drob003
Фердинанд выше Несты? 😏
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Kahn01
Ладно бы ещё Фердинанд, и то с натяжкой. Но Терри выше Несты и Тюрама…
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Макс Саид
Ответ AmanEsen
Каннаваро слишком переоценивают за его оверпефроманс как по мне. Отлично помню его игру за Реал, как раз перешел после ЧМ, запомнился крайне грузным защитником. Даже поздний Мальдини больше завораживал своей игрой.
К чм 2006 он уже заканчивал. В реале доигрывал ничего больше. Смотри его игру за Парму и Юве, совсем другой уровень чем в реале.
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Гномович!
Пуйоля выкинуть из топ-10 и вместо него Лама...а так топ нормальный.
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CSKA_AC Milan
Мальдини должен быть выше.

П.С. Лусио наверное в следующем списке будет.
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AmanEsen
Ответ rigobersong
Неста 2 ЛЧ, Чемпион Мира Какие там критерии были, деревянный Джон был посмешищем, а не футболистом:)) https://youtu.be/HSnZz0kBnqs?si=kxIjcnRDsezU1Rvd https://youtu.be/-jTjFEg1kKs?si=ZCHURFyfUGNG3ySN
Я бы постыдился ту победу на ЧМ заносить в копилку.
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John Gotti
Ответ AmanEsen
Каннаваро слишком переоценивают за его оверпефроманс как по мне. Отлично помню его игру за Реал, как раз перешел после ЧМ, запомнился крайне грузным защитником. Даже поздний Мальдини больше завораживал своей игрой.
Послушай, в Реале затухли многие защитники. Ибо игра Реала, напоминала проходной двор. Все началось после слива Макелеле. Я вот помню, как один из лучших защитников мира Вальтер Самуэль,влачил жалкое существование в Реале.
+1
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QWertY
В списке нет Обертана, весь рейтинг идет в мусорку
+1
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Oldfan11
При всем уважении, думаю первым должен быть мальдини.
+3
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FOOTBALL Live
ретро!
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Ярик01
Ответ Самый адовый Крикун
При всем уважении, что Терри вообще за карьеру выиграл за пределами Англии, и в частности в нулевых?
Мюнхен это за пределами Англии?
Если за карьеру
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Guillermo
Ответ AmanEsen
Я бы постыдился ту победу на ЧМ заносить в копилку.
Так защитой как раз и взяли
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Павел Луций
Ответ deadjoker
Мешать в одну кучу крайних и центральных как-то совсем неверно
полностью поддерживаю
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Scorpio
Ответ Sasha_Ubriaco
Если лучший Неста, то почему золотой мяч у Каннаваро? И да, в те времена ЗМ вручался куда более справедливо, чем в следующем десятилетии.
дай-ка подумать, может потому что капитан команды победителя ЧМ?
ты в курсе что он там даже ни разу лучшим в матче не был признан, в отличие от того же Пирло (3 раза включая полуфинал и финал)?
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Ярик01
Ответ Streetbor
в десятке два игрока Спартака))
И один Анжи
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