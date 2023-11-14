Терри – лучший защитник 2000-х по версии FourFourTwo. Неста – 4-й, Роберто Карлос – 7-й, Видич – 10-й
Джон Терри признан лучшим защитником первого десятилетия XXI века.
Англичанин, известный по выступлениям за «Челси», возглавил рейтинг FourFourTwo.
В первую половину списка, включающего 32 игроков, вошли:
1. Джон Терри, Англия.
2. Фабио Каннаваро, Италия.
3. Рио Фердинанд, Англия.
4. Алессандро Неста, Италия.
5. Эшли Коул, Англия.
6. Кафу, Бразилия.
7. Роберто Карлос, Бразилия.
8. Паоло Мальдини, Италия.
9. Карлес Пуйоль, Испания.
10. Неманя Видич, Сербия.
11. Филипп Лам, Германия.
12. Патрис Эвра, Франция.
13. Дани Алвес, Бразилия.
14. Рикарду Карвалью, Португалия.
15. Лилиан Тюрам, Франция.
16. Хавьер Дзанетти, Аргентина.
Роналдиньо – лучший игрок 2000-х по версии FourFourTwo. Зидан – 2-й, Роналду – 5-й, Месси – 10-й, Шевченко – 20-й
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
достаточно почитать, что о нем говорил Тьяго Силва, который мягко говоря шарит в футболе, и особенно в обороне, которого тот натаскал в паре, играя за Милан
а английские поленья в топе, это не удивительно от такого источника
А с баварией правда Терри не играл,ну да ладно
Ну а про более надежную защиту ББС Юве
Пепе Рамос
Мальдини Неста Каладзе
Видич-Фердинанд
И это только те кто сразу в голову пришли
2.Каннаваро
3.Неста
4.Кафу
5.Рамос
6.Тюрам
7.Пуйоль
8.Лам
9.Дзанетти
10.Роберто Карлос
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2.Неста
3.Пуйоль
П.С. Лусио наверное в следующем списке будет.
Если за карьеру
ты в курсе что он там даже ни разу лучшим в матче не был признан, в отличие от того же Пирло (3 раза включая полуфинал и финал)?