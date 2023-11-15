Овечкин против «Вегаса»: 3 броска, 4 хита и 3 потери за 21:59 при 7:35 в большинстве
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Вегаса».
«Вашингтон» обыграл «Голден Найтс» (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В активе 38-летнего россиянина 11 (4+7) баллов в 14 играх в этом сезоне.
Сегодня Овечкин (21:59, 7:35 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 4 силовыми приемами и 2 блоками. Также допустил 3 потери шайбы.
Но в целом да, большинству вообще плевать на эти циферки, это же очевидно. ХЗ зачем вообще столько циферок "притягивать" к теме, суть которой сводится только к одному рекорду)