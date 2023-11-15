Овечкин против «Вегаса»: 3 броска, 4 хита и 3 потери за 21:59 при 7:35 в большинстве

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Вегас Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Вегаса».

«Вашингтон» обыграл «Голден Найтс» (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ

В активе 38-летнего россиянина 11 (4+7) баллов в 14 играх в этом сезоне. 

Сегодня Овечкин (21:59, 7:35 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 4 силовыми приемами и 2 блоками. Также допустил 3 потери шайбы. 

22 комментария

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Cuore Sportivo
Дух было привстал с дивана, что бы запостить очередные ненужные цыфры, видя как санька бежит на пустые ворота с шайбой....но санька рухнул, просто взял и рухнул)
+51
-12
+39
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Ivan Ivanych
Ответ Cuore Sportivo
Дух было привстал с дивана, что бы запостить очередные ненужные цыфры, видя как санька бежит на пустые ворота с шайбой....но санька рухнул, просто взял и рухнул)
Это было эпично
+19
-3
+16
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разноцветный логотип
Ответ Cuore Sportivo
Дух было привстал с дивана, что бы запостить очередные ненужные цыфры, видя как санька бежит на пустые ворота с шайбой....но санька рухнул, просто взял и рухнул)
хз почему кто-то это форсит, потому что это полотно никто не читает вообще, ставят оценки по инерции
+20
-11
+9
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Кино Музыка
Главное победа. Но падение было эпическое.
+8
-1
+7
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Maxim Shumov
Вернулся в темп
+10
-3
+7
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Einfach Safari
Михалыч в конце нормально исполнил)) забавный момент
+7
-2
+5
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Dimash Balatayev
Ответ разноцветный логотип
хз почему кто-то это форсит, потому что это полотно никто не читает вообще, ставят оценки по инерции
да реально так было же. Получил пас на пустые и упал
+6
-1
+5
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TBFTT
Игровое время внушительное, а результата нет.
+6
-2
+4
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azfotki
При этом Вашинтон укрепляется в зоне плей офф и никакой Овечкин этому не мешает..так что вполне себе может сосуществовать Саня и выход команды В ПО...ну и очередной + хейтеры не заметили,хотя минусы бы отметили даже по 60 шайбах
+9
-6
+3
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ZlomSpb
Ответ TBFTT
Игровое время внушительное, а результата нет.
результат есть у команды
+8
-6
+2
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Maxim Shumov
Ответ Cuore Sportivo
Дух было привстал с дивана, что бы запостить очередные ненужные цыфры, видя как санька бежит на пустые ворота с шайбой....но санька рухнул, просто взял и рухнул)
Устал человек, чего вы смеетесь? Ему на вид лет 60, да еще и на льду сколько. Имейте совесть!
+3
-1
+2
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TBFTT
Ответ ZlomSpb
результат есть у команды
Речь идет про Овечкина, а не про команду.
+1
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Большое сердце Неймара
Ответ Cuore Sportivo
Дух было привстал с дивана, что бы запостить очередные ненужные цыфры, видя как санька бежит на пустые ворота с шайбой....но санька рухнул, просто взял и рухнул)
Дух с горя также бегает по алкомаркету
+14
-13
+1
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muxaNIK
Саня красава оформил духу выходной
+2
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Dimash Balatayev
Ответ разноцветный логотип
я про комментарии духа в постах про голы/передачи по поводу падания подожду видос ещё, не видел)0
ааа)) я читаю)
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Rumata22
Ответ разноцветный логотип
хз почему кто-то это форсит, потому что это полотно никто не читает вообще, ставят оценки по инерции
Любые обобщения - это печаль, старина. Точно есть те, кто читает...в общем, лови моё культурное "не твоё собачье дело" 😁
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-2
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Montenegro Serbian
Ответ разноцветный логотип
хз почему кто-то это форсит, потому что это полотно никто не читает вообще, ставят оценки по инерции
Ну нет, некоторые эти полотна явно читают, т.к иногда вижу в комментах что его стату кто-то подправиляет (мол, тут ошибка закралась).
Но в целом да, большинству вообще плевать на эти циферки, это же очевидно. ХЗ зачем вообще столько циферок "притягивать" к теме, суть которой сводится только к одному рекорду)
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Brustratt
только Овечкин так креативно и сделать не стандартный ход, чтобы не забить в пустые
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