«Металлург» возглавил таблицу Востока, выиграв пять матчей подряд
«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей.
Команда тренера Андрея Разина обыграла минское «Динамо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уральский клуб до этого победил минское «Динамо» (5:1), а также «Барыс» (3:2), «Сибирь» (6:3) и «Ак Барс» (3:0).
«Металлург» возглавил таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 31 матче.
на мостике Мозякина,даром не проходят.
Данила, конечно красавчик! С первым дублем! Илюхе респект за ровную игру. И хотя бросков не много, все-равно были тревожные моменты в которых приходилось подтаскивать.
Продолжаем в том же духе!
Главное, чтобы Паливко без травмы обошелся, а то снова Дронов появится