«Металлург» возглавил таблицу Востока, выиграв пять матчей подряд

«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей.

Команда тренера обыграла минское «Динамо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

Уральский клуб до этого победил минское «Динамо» (5:1), а также «Барыс» (3:2), «Сибирь» (6:3) и «Ак Барс» (3:0).

« » возглавил таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 31 матче.