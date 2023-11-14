«Металлург» возглавил таблицу Востока, выиграв пять матчей подряд

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» продлил победную серию до пяти матчей.

Команда тренера Андрея Разина обыграла минское «Динамо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уральский клуб до этого победил минское «Динамо» (5:1), а также «Барыс» (3:2), «Сибирь» (6:3) и «Ак Барс» (3:0).

«Металлург» возглавил таблицу Восточной конференции, набрав 42 очка в 31 матче.

6 комментариев

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Xell
Закономерно и по делу. Причем играют в основном молодежь и свои воспитанники. Еще учитывая что один вратарь дырка, а второму 20лет. Разин конечно хороший тренер. Первое место приятно но это регулярка, я жду плей офф и борьбу за КГ. А так все молодцы, желаю побед.
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Олег
Малодчики так держать. Видимо нахождения
на мостике Мозякина,даром не проходят.
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Антон Некрасов
Ответ Олег
Малодчики так держать. Видимо нахождения на мостике Мозякина,даром не проходят.
судя по реализации большинства , верно говоришь )
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IVAN-67
Странно. Посмотрел таблицу , а там первая Лада , второй Авангард и только третий Металлург.
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Stepan Moris
С победой Металлург!!! Хотел написать про пропущенную шайбу, про то, как смотрят хоккей Яковлев и Орехов, но победителей не судят))) А вот почему в 3 периоде перестали играть? Не понятно.
Данила, конечно красавчик! С первым дублем! Илюхе респект за ровную игру. И хотя бросков не много, все-равно были тревожные моменты в которых приходилось подтаскивать.
Продолжаем в том же духе!
Главное, чтобы Паливко без травмы обошелся, а то снова Дронов появится
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el shaarawy92
Подбор игроков оставляет желать лучшего, но игра не хуже которую ставил воробей. Все играют и молодежь хороша, один Юров чего стоит, которому он давал по 40 секунд играть
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