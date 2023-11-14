Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Нобель Арустамян Политика Футбол

Василий Березуцкий высказался о выступлении спортсменов за границей.

Карпин говорил: игрок должен уехать, чтобы прогрессировать. Было много критики в адрес Карпина. Не боишься, что то же самое будет в твой адрес?

– Мне вообще все равно. Надо, по крайней мере, футболистам говорить правду. Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, тогда можно оставаться.

Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как.

– То есть ты считаешь, что главное – это карьера спортсмена, и он должен ее развивать?

– Конечно. Это жизнь человека. Человек в 7 лет пришел заниматься спортом. Мы можем говорить о любом спорте. Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: «Ты не можешь выступать на европейских турнирах». Ты не можешь то, ты не можешь это, ты не можешь там…

Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть.

У тебя есть проблема в голове, что наш спортсмен поехал под нейтральным флагом? Ну я же знаю, что это российский спортсмен. Мне на это вообще абсолютно все равно.

Надо смотреть исключительно на человека, на россиянина, который может работать, зарабатывать деньги и добиваться какого-то результата и получать самоудовлетворение от этого, – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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109 комментариев

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breezy
Удивительно смело и адекватно по нынешним временам
+105
-26
+79
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Кузя Гитарист
Ответ Ебздрогыч
Вообще забавно смотреть, как призывает уезжать тот, кто никогда и не думал уезжать во время своей карьеры и очень сытно себя чувствовал в российском клубе. Я понимаю, когда это говорит Карпин, который уехал и добился успеха в серьезном европейском чемпионате, но от Березуцкого это звучит смешно
Вся его карьера была вполне конкурентной среде . Что клубная карьера , что карьера на уровне сборных . Так что твой высер мимо , плюсов точно не наберет , Ебздрогыч
+68
-16
+52
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kidd32
Ой заклюют
+41
-8
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igls54
Настоящий материал предоставлен (или распространен) иностранным агентом Березуцким Василием Владимировичем
+27
-4
+23
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Machine Head
Сытно кушал Вася 16 сезонов в ЦСКА.
+35
-13
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евГений
Ответ Георгий Большаков
А когда я в соседней новости написал, что он предатель, меня заминусовали
И правильно сделали
+26
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ne ravnodushen
Ответ Георгий Большаков
А когда я в соседней новости написал, что он предатель, меня заминусовали
Кого он предал? Вы далёкий от спорта или посторонний совсем?
+15
-6
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Galaktika
И вообще, Родина там, где жопа в тепле, подытожил В.Березуцкий
+27
-18
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sabur
Депутаты-эксперты завтра будут нарасхват
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Moffo
Вася выдал базу
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Sergio19882007
Вася красавчик) завтра его депутаты и всякие мумии типо кожевникова и тихонова обьявят его предателем Родины)
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-7
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Вячеслав Максименко
Ответ ne ravnodushen
Он не меняет Родину и не отказывается. Говорит лишь о том, что для роста спортивного мастерства нужно играть с сильнейшими. А они собраны в европейских клубах. Все именно так.
И в других сборных)) Ведь, без разницы за какую сборную выступать?
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Alex Rhea
Ответ Machine Head
Сытно кушал Вася 16 сезонов в ЦСКА.
он и кушал, и на ЕВРО бронзу брал, и Кубок УЕФА брал, а не просто кушал
+6
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ne ravnodushen
Ответ Machine Head
Сытно кушал Вася 16 сезонов в ЦСКА.
Кто Вам мешает? Да, тренироваться нужно, а не на диване лежать.
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Саша Пушкин
Ответ kidd32
Ой заклюют
А кто клевать-то будет? Пада/|ьщики!
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тигр настоящий
иноагент ?
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ne ravnodushen
Ответ Ебздрогыч
Вообще забавно смотреть, как призывает уезжать тот, кто никогда и не думал уезжать во время своей карьеры и очень сытно себя чувствовал в российском клубе. Я понимаю, когда это говорит Карпин, который уехал и добился успеха в серьезном европейском чемпионате, но от Березуцкого это звучит смешно
Человек Кубок УЕФА выигрывал и всегда был на уровне. И среда в те годы у нас была вполне конкурентоспособная и соответвующая уровню Василия. Так что мимо.
+3
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tRIFF
Ответ Vankouver
Если вкратце, у г-на Березуцкого мозги сильно за..аны мещанской, мелкобуржуазной, либертарианской системой ценностей, и мерилом всего является личный успех, эгоизм, индивидуализм, а понятия родины, страны, народа (с которым никак нельзя отождествлять нынешнее буржуазное российское государство), понимание ответственности перед обществом, которое дало тебе возможность профессионально состояться, у данного персонажа начисто девальвированы.
А в чём уж он не прав?
+3
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teddy10
Ответ Machine Head
Сытно кушал Вася 16 сезонов в ЦСКА.
Ну, он свои деньги отработал своей игрой и достижениями. К тому же ситуация в стране и мире была иной. Февраль 2022 г. для многих людей разделил жизнь на до и после. Не случись этого, те, кто уехал, продолжали бы работать и играть в России, команды и спортсмены участвовали в международных соревнованиях и т.д.
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Ealcmhar
Ответ teddy10
Ну, он свои деньги отработал своей игрой и достижениями. К тому же ситуация в стране и мире была иной. Февраль 2022 г. для многих людей разделил жизнь на до и после. Не случись этого, те, кто уехал, продолжали бы работать и играть в России, команды и спортсмены участвовали в международных соревнованиях и т.д.
Удивительно знать, что не все это понимают, для многих и до сих пор "ничего не случилось".
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Георгий Большаков
Ответ tRIFF
Что больше любишь, пивка или водочку?
А почему про два стула не спросил?
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Борис Потапкин
слова мужика.
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Metalloid
Ответ Sergio19882007
Вася красавчик) завтра его депутаты и всякие мумии типо кожевникова и тихонова обьявят его предателем Родины)
Я вот не мумия, вполне себе молод, но обвиняю.
+2
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OldRedWhite
Ответ kidd32
Ой заклюют
Ждём передачу Есть тема на любимом Матч ТВ !
В спорах рождается истина !
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Proline
Ответ Ебздрогыч
Вообще забавно смотреть, как призывает уезжать тот, кто никогда и не думал уезжать во время своей карьеры и очень сытно себя чувствовал в российском клубе. Я понимаю, когда это говорит Карпин, который уехал и добился успеха в серьезном европейском чемпионате, но от Березуцкого это звучит смешно
Слово "сейчас" вы сознательно проигнорировали?
Вася так-то неоднократно играл за сборную на крупных турнирах и за клуб в ЕК почти каждый год... И уровень российского чемпионата был не чета нынешнему.
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