НБА. Внутрисезонный турнир. «Денвер» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится дома с «Миннесотой» и другие матчи
Во вторник, 14 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА пройдут 10 матчей.
Действующий чемпион «Денвер» примет на своей арене «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится дома с «Миннесотой».
Регулярный чемпионат
Внутрисезонный турнир
Восточная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Положение команд: Филадельфия – 1-0, Индиана – 1-0, Детройт – 0-1, Кливленд – 0-1, Атланта – 0-0.
Группа В
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Положение команд: Шарлотт – 1-0, Майами – 1-0, Милуоки – 1-0, Нью-Йорк – 0-1, Вашингтон – 0-2.
Группа С
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Положение команд: Бостон – 1-0, Бруклин – 1-1, Чикаго – 0-1, Торонто – 0-0, Орландо – 0-0.
Западная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 15 ноября, 05.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Положение команд: Юта – 1-0, Лейкерс – 1-0, Портленд – 1-0, Финикс – 0-1, Мемфис – 0-2.
Группа В
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.00, «Ball Arena»
Положение команд: Денвер – 1-0, Хьюстон – 1-0, Даллас – 1-1, Новый Орлеан – 0-1, Клипперс – 0-1.
Группа С
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.30, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.00, «Chase Center»
Положение команд: Миннесота – 1-0, Сакраменто – 1-1, Голден Стэйт – 1-0, Сан-Антонио – 0-1, Оклахома – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица внутрисезонного турнира НБА
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