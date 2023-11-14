НБА. Внутрисезонный турнир. «Денвер» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится дома с «Миннесотой» и другие матчи

Во вторник, 14 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА пройдут 10 матчей.

Действующий чемпион « » примет на своей арене «Клипперс», « » встретится дома с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Положение команд: Филадельфия – 1-0, Индиана – 1-0, Детройт – 0-1, Кливленд – 0-1, Атланта – 0-0.

Группа В

Положение команд: Шарлотт – 1-0, Майами – 1-0, Милуоки – 1-0, Нью-Йорк – 0-1, Вашингтон – 0-2.

Группа С

Положение команд: Бостон – 1-0, Бруклин – 1-1, Чикаго – 0-1, Торонто – 0-0, Орландо – 0-0.

Западная конференция

Группа А

Положение команд: Юта – 1-0, Лейкерс – 1-0, Портленд – 1-0, Финикс – 0-1, Мемфис – 0-2.

Группа В

Положение команд: Денвер – 1-0, Хьюстон – 1-0, Даллас – 1-1, Новый Орлеан – 0-1, Клипперс – 0-1.

Группа С

Положение команд: Миннесота – 1-0, Сакраменто – 1-1, Голден Стэйт – 1-0, Сан-Антонио – 0-1, Оклахома – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА

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