НБА. Внутрисезонный турнир. «Денвер» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится дома с «Миннесотой» и другие матчи

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Во вторник, 14 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА пройдут 10 матчей.

Действующий чемпион «Денвер» примет на своей арене «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится дома с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Детройт – Атланта
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Индиана
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Положение команд: Филадельфия – 1-0, Индиана – 1-0, Детройт – 0-1, Кливленд – 0-1, Атланта – 0-0.

Группа В

Шарлотт – Майами
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Положение команд: Шарлотт – 1-0, Майами – 1-0, Милуоки – 1-0, Нью-Йорк – 0-1, Вашингтон – 0-2.

Группа С

Бруклин – Орландо
Дата проведения
15 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Положение команд: Бостон – 1-0, Бруклин – 1-1, Чикаго – 0-1, Торонто – 0-0, Орландо – 0-0.

Западная конференция

Группа А

Юта – Портленд
Дата проведения
15 ноября, 05.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Мемфис
Дата проведения
15 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Юта – 1-0, Лейкерс – 1-0, Портленд – 1-0, Финикс – 0-1, Мемфис – 0-2.

Группа В

Новый Орлеан – Даллас
Дата проведения
15 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Денвер – Клипперс
Дата проведения
15 ноября, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Денвер – 1-0, Хьюстон – 1-0, Даллас – 1-1, Новый Орлеан – 0-1, Клипперс – 0-1.

Группа С

Оклахома-Сити – Сан-Антонио
Дата проведения
15 ноября, 03.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Миннесота
Дата проведения
15 ноября, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Положение команд: Миннесота – 1-0, Сакраменто – 1-1, Голден Стэйт – 1-0, Сан-Антонио – 0-1, Оклахома – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА

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2 комментария

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Валерий Королёв
Ответ vzi
Лейкерс уничтожением по Мемфису.
Ню-ню
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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