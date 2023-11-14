Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать в соцсетях академии Плющенко посты о фигуристке
Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать посты о фигуристке в соцсетях академии Плющенко.
На этапе Гран-при России в Казани Муравьева одержала победу.
«Вы лучше Соню Муравьеву поздравьте! Она заслуживает больше, чем остальные», – написала болельщица в чате академии Плющенко под постом с поздравлением фигуриста Михаила Алексахина.
«Сразу отвечу. Что поста про Муравьеву здесь не будет. По требованию ее официального представителя в лице ее мамы. Если вы заметили, после контрольных прокатов все мои публикации о спортсменке были удалены.
Маму не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю. Сама спортсменка также давно против съемок.
Главный тренер и руководство, конечно, поздравят спортсменку. И в инстаграмах тоже. Спасибо за понимание.
Соню я всегда любила. И писала самые искренние посты», – ответила администратор соцсетей академии Плющенко.
«Единственный негатив, который я могу вспомнить здесь по поводу Сони – это критика платьев, которые шьет сама мама, в комментариях», – ответили на это в чате.
«Закрывать комментарии под одним постом нет возможности. Комментарий про платья был удален. Хотя там ничего негативного. Просто совет. Про маму там ни слова не было», – сообщила администратор.
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Я вот не понимаю. Ну ладно ты сама так пишешь (хотя не очень и ладно), но как можно вести официальные страницы и соцсети в такой же оборванской манере? Сейчас же официальные каналы и страницы это лицо организации, как можно представлять это лицо настолько неухоженным? Неужели они сами смотрят на текст и не видят, что тут что-то не так? Это тяп-ляпство не просто на странице, это и тяп-ляпство в голове.
Абсолютно правильно -не хочет тиражировать Соню абы как,абы где, не хочет хейта Ребенку своему, я кстати тоже заметил режим тишины о Соне, немного не понял с чем связано, а связано с мудрой позицией ее Мамы.Все правильно-Соня заслуживают всего лучшего, как и Все дети, а не тиражирования лишь бы засветиться.
Ничего хорошего там ждать не приходится.
Затянут девочку в интриги, сплетни, скандалы.
а сейчас на контракте западного образца сидит.
Всё, что я прочитал в комментариях не объясняет такую странную позицию.
До сего дня я и не догадывался, что есть какие-то проблемы и это мне не нравится.
Софья одна из Самых Лучших, в связи с этим как-то волнительно.
Что там вообще происходит?
учитывая что Соня публичный человек, спортсменка известная и популярная не только в России, и вчера под постами о ней были настолько хвалебные отзывы, как будто Соня выиграла ОИ, и утверждения что она готовая чемпионка России, только триксель осталось вернуть...
запрет на посты о ней в ее родной академии выглядит каким-то саботажем со стороны родителей.
маму обидело что ЖП не приехал на соревнования?что в шоу главные роли отдают другой девочке?возможно обида долго копилась и выплеснулась.
Соню вроде бы любят даже те болельщики, кто настроен против академии Плющенко. Соня девочка спокойная и скромная, большинство относится к ней очень доброжелательно.
Опять ситуация "всё было хорошо, но тут пришла мама"))
вчера вон написали что Соня без пяти минут чемпионка России, мол так катается что у других шансов нет.