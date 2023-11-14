Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать в соцсетях академии Плющенко посты о фигуристке

Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать посты о фигуристке в соцсетях академии Плющенко.

На этапе Гран-при России в Казани Муравьева одержала победу.

«Вы лучше Соню Муравьеву поздравьте! Она заслуживает больше, чем остальные», – написала болельщица в чате академии Плющенко под постом с поздравлением фигуриста Михаила Алексахина.

«Сразу отвечу. Что поста про Муравьеву здесь не будет. По требованию ее официального представителя в лице ее мамы. Если вы заметили, после контрольных прокатов все мои публикации о спортсменке были удалены.

Маму не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю. Сама спортсменка также давно против съемок.

Главный тренер и руководство, конечно, поздравят спортсменку. И в инстаграмах тоже. Спасибо за понимание.

Соню я всегда любила. И писала самые искренние посты», – ответила администратор соцсетей академии Плющенко.

«Единственный негатив, который я могу вспомнить здесь по поводу Сони – это критика платьев, которые шьет сама мама, в комментариях», – ответили на это в чате.

«Закрывать комментарии под одним постом нет возможности. Комментарий про платья был удален. Хотя там ничего негативного. Просто совет. Про маму там ни слова не было», – сообщила администратор.

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