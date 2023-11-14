Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать в соцсетях академии Плющенко посты о фигуристке

Теги сборная России женское катание Академия Плющенко Софья Муравьева Фигурное катание

Мама Софьи Муравьевой потребовала не публиковать посты о фигуристке в соцсетях академии Плющенко.

На этапе Гран-при России в Казани Муравьева одержала победу. 

«Вы лучше Соню Муравьеву поздравьте! Она заслуживает больше, чем остальные», – написала болельщица в чате академии Плющенко под постом с поздравлением фигуриста Михаила Алексахина. 

«Сразу отвечу. Что поста про Муравьеву здесь не будет. По требованию ее официального представителя в лице ее мамы. Если вы заметили, после контрольных прокатов все мои публикации о спортсменке были удалены.

Маму не устраивает, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Принято решение администрацией, что публикаций не делаю. Сама спортсменка также давно против съемок.

Главный тренер и руководство, конечно, поздравят спортсменку. И в инстаграмах тоже. Спасибо за понимание.

Соню я всегда любила. И писала самые искренние посты», – ответила администратор соцсетей академии Плющенко. 

«Единственный негатив, который я могу вспомнить здесь по поводу Сони – это критика платьев, которые шьет сама мама, в комментариях», – ответили на это в чате. 

«Закрывать комментарии под одним постом нет возможности. Комментарий про платья был удален. Хотя там ничего негативного. Просто совет. Про маму там ни слова не было», – сообщила администратор.

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала

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119 комментариев

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Товарищ Майор.
Разблокирован новый персонаж – "мама Муравьевой"
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Olya Ru
Вообще, образ Сони никак не укладывается в голове с образом ее академии со всеми ее интригами и скандалами! И в шоу она уже давно не принимает участие. Видимо родители все видят и понимают.. очень интересно, как дальше все будет развиваться.. может быть, кстати, поэтому с ней поехал только Михайлов!
+44
-3
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Александр Шульгин
Маме Муравьевой на заметку платья действительно однотипные и лучше дать возможность дизайнеру поработать
+37
-7
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IrinaKin
Мама Сони замечает что отношение к ее дочери не такое хорошее, как бы ей хотелось, и думает что это из-за Академии Плющенко. Возможно, так и есть. Очень трудно отделять фигуристку от тренерского штаба, тем более в котором не так много фигуристов. Наверное поэтому и Евгений больше не ездит с Соней на этапы. Наверное это к лучшему. Соня- хорошая фигуристка, воспитанный человек. Успехов ей во всем!
+28
-6
+22
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Mira Val
У девушки, которая ведет соцсети АП проблемы с пробелами.
+21
-1
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Plusha2112
Ответ IrinaKin
Мама Сони замечает что отношение к ее дочери не такое хорошее, как бы ей хотелось, и думает что это из-за Академии Плющенко. Возможно, так и есть. Очень трудно отделять фигуристку от тренерского штаба, тем более в котором не так много фигуристов. Наверное поэтому и Евгений больше не ездит с Соней на этапы. Наверное это к лучшему. Соня- хорошая фигуристка, воспитанный человек. Успехов ей во всем!
так и есть ! к своему стыду , это ужасно , но я не могу болеть за Соню только из-за Плющенко, как вспомню как он раздувает щеки от апломба и какую пургу несет в моменты побед его спортсменов , лишь бы этого не видеть и не слышать не желаю побед его спортсменам
+26
-11
+15
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ɔculpa
Ответ Mira Val
У девушки, которая ведет соцсети АП проблемы с пробелами.
Ещё какие. Ещё мне кажется, что этой "девушкой" является сама Рудковская. Если администратор представляет некую организацию, он говорит "мы", а не "я". А здесь очень много "я". Обычные администраторы так себя не ведут. Ну и сама манера письма: отсутствие пробелов после знаков препинания, местами – аж двойные пробелы перед словами, иногда пробелы пе́ред знаками препинания. Часто встречаем такой тяп-ляп в инете (кроме, пожалуй, двойных пробелов перед словом, это уже эксклюзив), но как правило либо одно (нет пробелов перед знаками препинания), либо другое (пробелы перед знаками препинания), а вот такое колхозное комбо я в последнее время встречал только у Рудковской, на её странице и под её авторством. И странное совпадение, что точно такое же изысканное чистописание мы встречаем от администратора.
Я вот не понимаю. Ну ладно ты сама так пишешь (хотя не очень и ладно), но как можно вести официальные страницы и соцсети в такой же оборванской манере? Сейчас же официальные каналы и страницы это лицо организации, как можно представлять это лицо настолько неухоженным? Неужели они сами смотрят на текст и не видят, что тут что-то не так? Это тяп-ляпство не просто на странице, это и тяп-ляпство в голове.
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Дружба11
Какая Мудрая у Сони Мама, ай Умница, ай да Мама.
Абсолютно правильно -не хочет тиражировать Соню абы как,абы где, не хочет хейта Ребенку своему, я кстати тоже заметил режим тишины о Соне, немного не понял с чем связано, а связано с мудрой позицией ее Мамы.Все правильно-Соня заслуживают всего лучшего, как и Все дети, а не тиражирования лишь бы засветиться.
+24
-10
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flyhigh
Ответ Olya Ru
Вообще, образ Сони никак не укладывается в голове с образом ее академии со всеми ее интригами и скандалами! И в шоу она уже давно не принимает участие. Видимо родители все видят и понимают.. очень интересно, как дальше все будет развиваться.. может быть, кстати, поэтому с ней поехал только Михайлов!
Одно из условий контракта, что Соня всегда будет работать с Михайловым
+15
-2
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КВАД
Мама - молодец. Не то что некоторые, ради продолжения хайпа дочь в трусах под фото и видеокамеры выпускают..))
+21
-10
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Gfdyuu D.
Ответ Olya Ru
Вообще, образ Сони никак не укладывается в голове с образом ее академии со всеми ее интригами и скандалами! И в шоу она уже давно не принимает участие. Видимо родители все видят и понимают.. очень интересно, как дальше все будет развиваться.. может быть, кстати, поэтому с ней поехал только Михайлов!
В шоу Софья не приимаеттучастие потому что готовится к соревнованиям. Академия приняла правильное решение.
+11
-1
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Jessi
Соне не нравится, когда снимают ее тренировки и жизнь в целом, а это неотъемлемая часть АП. Если мама и она не хотят съёмок, это их право
+10
-1
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Anatiana
Судя по всему, мама является ранимым, эмоциональным человеком. Который чувствительно относится к малейшей критике дочери. Любая информация является поводом для комментариев, не всегда положительных
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Lana74
Ничего Соня, скоро тебе 18, будешь сама решать, что писать, а что нет
+8
0
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Oleg Olegov
Мой батя тоже против того, чтоб мои фотки там публиковали. Поэтому и не публикуют.
+10
-2
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Е...С
Ответ IrinaKin
Мама Сони замечает что отношение к ее дочери не такое хорошее, как бы ей хотелось, и думает что это из-за Академии Плющенко. Возможно, так и есть. Очень трудно отделять фигуристку от тренерского штаба, тем более в котором не так много фигуристов. Наверное поэтому и Евгений больше не ездит с Соней на этапы. Наверное это к лучшему. Соня- хорошая фигуристка, воспитанный человек. Успехов ей во всем!
А это нормально, писать гадости о спортсменах, если тренер не нравится.
+14
-7
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Лека-Лека
Мама Сони правильно сделала.
Ничего хорошего там ждать не приходится.
Затянут девочку в интриги, сплетни, скандалы.
+14
-7
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lyubov61
Ответ Дружба11
Какая Мудрая у Сони Мама, ай Умница, ай да Мама. Абсолютно правильно -не хочет тиражировать Соню абы как,абы где, не хочет хейта Ребенку своему, я кстати тоже заметил режим тишины о Соне, немного не понял с чем связано, а связано с мудрой позицией ее Мамы.Все правильно-Соня заслуживают всего лучшего, как и Все дети, а не тиражирования лишь бы засветиться.
Так это надо всем запретить, и будет тишина, никакого хейта. Я - только за.
+8
-1
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Лека-Лека
Мама Сони правильно сделала. Ничего хорошего там ждать не приходится. Затянут девочку в интриги, сплетни, скандалы.
Где там? Мама Сони недавно только писала, что каждый спортсмен заслуживает такой штаб как в АП, что мол и выслушают, и услышат, и поймут.
+11
-4
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Леди Брэкнелл
Ответ Роман Волков
Не понимаю, в чём проблема? Всё, что я прочитал в комментариях не объясняет такую странную позицию. До сего дня я и не догадывался, что есть какие-то проблемы и это мне не нравится. Софья одна из Самых Лучших, в связи с этим как-то волнительно. Что там вообще происходит?
Ну не хочет человек чтобы его снимали. А эта вечно с телефоном ходит и выкладывает все подряд. Сейчас ей видимо запретили и правильно сделали.
+7
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+6
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Jessi
Хочу сказать маме Муравьевой отдельное спасибо за приятный вид и воспитание Сонечки. Ухоженная, стройная, скромная, с красивыми платьями, причёской и макияжем.
+11
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+6
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Рябиновые бусы
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
она там была несколько лет назад, не прошла просмотр.
а сейчас на контракте западного образца сидит.
+7
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Роман Волков
Не понимаю, в чём проблема?
Всё, что я прочитал в комментариях не объясняет такую странную позицию.
До сего дня я и не догадывался, что есть какие-то проблемы и это мне не нравится.
Софья одна из Самых Лучших, в связи с этим как-то волнительно.
Что там вообще происходит?
+6
-1
+5
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Леди Брэкнелл
Не удивительно, что мама Сони не хочет ничего общего иметь с этой хамкой, которая ведет аккаунты АП.
+6
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d3fstqd
Ответ Дружба11
Какая Мудрая у Сони Мама, ай Умница, ай да Мама. Абсолютно правильно -не хочет тиражировать Соню абы как,абы где, не хочет хейта Ребенку своему, я кстати тоже заметил режим тишины о Соне, немного не понял с чем связано, а связано с мудрой позицией ее Мамы.Все правильно-Соня заслуживают всего лучшего, как и Все дети, а не тиражирования лишь бы засветиться.
Ну а потом будет плакаться, когда Соне никто контракты не будет предлагать, потому что 0 пиара.
+10
-5
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Прикол в том, что соцсет АП ведёт видеограф, ничего не шарящий в пиаре.
Какое эта дама имеет право полоскать маму Сони на весь интернет? Вот теперь благодаря ее выкаку вновь шквал оскорблений Академии и маме Сони. Какая же она тугая.
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Ostinato
Ответ Olya Ru
Вообще, образ Сони никак не укладывается в голове с образом ее академии со всеми ее интригами и скандалами! И в шоу она уже давно не принимает участие. Видимо родители все видят и понимают.. очень интересно, как дальше все будет развиваться.. может быть, кстати, поэтому с ней поехал только Михайлов!
Я думаю, что родители еще и посчитали, что в момент бана России выгоднее оставаться в Ангелах, ни один другой штаб таких финансовых плюшек и халявных айфонов за триксель не дает. Типа пока в России соревнуешься, то какая разница? А вот, что будет, когда разбанят и не прощупывают ли уже почву родители - интересно
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Алексей Токарев
Ответ k4rmazin2007
Болельщики ТШТ на коленях готовы умолять Муру перейти к Тутберидзе. Потому что в ТШТ полный швах (одна нестабильная и неинтересная никому Петросян) Хромых в развале, Валиева в развале, Акатьева с травмой. Фаны ТШТ уже не знают за кого болеть)
Хромых нормально выступила, после такого перерыва. Валиева четвёртая, из за запрещённого каскада У Акатьевой всё нормально, у неё ушиб был, поэтому перенесла свой этап.
+8
-3
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Anna
Ну, с этой мамой всë ясно ещё и потому, что она в благодарностях рассыпается хейтерше, которая жуткие вещи пишет про фигуристок из другой группы. Изначально могла не знать, что это за человек, но сейчас точно знает.
+18
-13
+5
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Jessi
Прикол в том, что соцсет АП ведёт видеограф, ничего не шарящий в пиаре.
+5
-1
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Рябиновые бусы
Ответ Рябиновые бусы
Комментарий удален пользователем
еще одна "мама в спорте"?
учитывая что Соня публичный человек, спортсменка известная и популярная не только в России, и вчера под постами о ней были настолько хвалебные отзывы, как будто Соня выиграла ОИ, и утверждения что она готовая чемпионка России, только триксель осталось вернуть...
запрет на посты о ней в ее родной академии выглядит каким-то саботажем со стороны родителей.
маму обидело что ЖП не приехал на соревнования?что в шоу главные роли отдают другой девочке?возможно обида долго копилась и выплеснулась.
+6
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tanya_1111
Ответ Александр Шульгин
Маме Муравьевой на заметку платья действительно однотипные и лучше дать возможность дизайнеру поработать
А мне нравятся платья у Сони.
+6
-2
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Olga.t
Боже ж ты мой, какие впечатлительные мамы у спортсменок.
Соню вроде бы любят даже те болельщики, кто настроен против академии Плющенко. Соня девочка спокойная и скромная, большинство относится к ней очень доброжелательно.

Опять ситуация "всё было хорошо, но тут пришла мама"))
+15
-11
+4
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flyhigh
Ответ Маргарита В Сафронова
у Косторной тоже был контракт
Все таки Муравьева не Косторная
+4
-1
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Рябиновые бусы
Ответ Jessi
Не прошла, когда тройных не было
какой идиот поверит что после Давыдова не было тройных) причин мы не знаем, обе сторны их не озвучивали да и какая теперь разница, она и в академии получила хорошее развитие, жаль со шлейфом от Неговешкина....
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Леди Брэкнелл
Ответ Александр Шульгин
Они все одинаковые по стилистике независимо от программы. Нужно дать возможность дизайнеру поработать
Напишите это Соне. Это она сама не хочет других портних. К сожалению.
+3
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Товарищ Майор.
Лучше Соне вообще перейти из АП в другую команду. Эти спокойной жить не дадут
+11
-8
+3
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КВАД
Получается, что мам, например, Загитовой и Валиевой всё устраивает..
+10
-7
+3
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Рябиновые бусы
Ответ Дружба11
Какая Мудрая у Сони Мама, ай Умница, ай да Мама. Абсолютно правильно -не хочет тиражировать Соню абы как,абы где, не хочет хейта Ребенку своему, я кстати тоже заметил режим тишины о Соне, немного не понял с чем связано, а связано с мудрой позицией ее Мамы.Все правильно-Соня заслуживают всего лучшего, как и Все дети, а не тиражирования лишь бы засветиться.
какой хейт вы о чем? в соцсетях под постами о Соне комментарии исключительно в ключе "лучшая в мире, самая талантливая во вселенной, остальные в подметки " не годятся и прочее.
вчера вон написали что Соня без пяти минут чемпионка России, мол так катается что у других шансов нет.
+4
-2
+2
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Ева Винер
Ответ Olya Ru
Вообще, образ Сони никак не укладывается в голове с образом ее академии со всеми ее интригами и скандалами! И в шоу она уже давно не принимает участие. Видимо родители все видят и понимают.. очень интересно, как дальше все будет развиваться.. может быть, кстати, поэтому с ней поехал только Михайлов!
соня -это луч света в темном царстве)
+2
0
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tanya_1111
Ответ Plusha2112
так и есть ! к своему стыду , это ужасно , но я не могу болеть за Соню только из-за Плющенко, как вспомню как он раздувает щеки от апломба и какую пургу несет в моменты побед его спортсменов , лишь бы этого не видеть и не слышать не желаю побед его спортсменам
Не болеть за Соню это не самое страшное, наши болелы могут же еще ведро гадостей налить.
+6
-4
+2
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Леди Брэкнелл
Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
О каком переходе речь? С какой стати? 😂
+5
-3
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Lanna
Ответ d3fstqd
Ну а потом будет плакаться, когда Соне никто контракты не будет предлагать, потому что 0 пиара.
Контракты получают спортсмены с супер результатами (в настоящем и прошлом), независимо от поздравительных упоминаний в аккаунтах соц сетей
+2
0
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Дружба11
Ответ Lanna
Контракты получают спортсмены с супер результатами (в настоящем и прошлом), независимо от поздравительных упоминаний в аккаунтах соц сетей
и это тоже, но у Курниковой к примеру супер результатов не было никогда-правда ведь
+2
0
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Zbra
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Соне имеет смысл пойти разве что к Мишину. ТШТ ее уже забраковали года три назад.
+2
0
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Любитель_ФК
Ответ Инна1945
Она что самоубийца?😁 Пубертат на заре
По-моему он ей сильно не грозит и не особо грозил. Внешних изменений совершенно не замечено, может чуть подросла, потом ей уже 17 лет и если и были какие-то перестройки в организме, то они уже позади. Вообще, Соня та девушка, которая по своей структуре тела меньше всего подвергается заметным изменениям, что для фигуристки играет часто решающую роль в карьере. То что сейчас пропал триксель , вполне возможно, что не все ладно в методике подготовки. Возможно тренеры смогут найти пути к его восстановлению, ну а если не найдут, что тоже бывает, пример Косторной, которая так и не смогла его восстановить, то есть два пути, оставить все как есть, либо искать другие методики, но видимо уже у других тренеров. Тревожит то, что эти элементы пропали еще у одной фигуристки "Ангелов", у Титовой и там совсем беда, даже с тройными, а ведь и у Муравьевой и Титовой появление трикселя, это исключительно заслуга тренеров Плющенко, значит им его и восстанавливать. Будем ждать.
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-1
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Дружба11
Ответ Рябиновые бусы
какой хейт вы о чем? в соцсетях под постами о Соне комментарии исключительно в ключе "лучшая в мире, самая талантливая во вселенной, остальные в подметки " не годятся и прочее. вчера вон написали что Соня без пяти минут чемпионка России, мол так катается что у других шансов нет.
не утрируйте пожалуйста,только здесь столько всего не только на Соню, но на всех вылевается, всем достается и Соне не мешьне других
+2
0
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lyubov61
Ответ k4rmazin2007
Комментарий скрыт
Зачем Соню выпроваживаете в ТШТ, у них и так много спортсменов. Не надо.
+5
-3
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Лакс
употреблено "всегда любила", а не люблю, однако
+4
-2
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Е...С
А как здесь писали, что Плющенко на Соню забил, даже в соцсетях академии ничего о ней не публикует.
+8
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  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
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