Депутат Свищев о словах Березуцкого про отъезд из России: «Купил дом за границей на деньги, заработанные в ЦСКА – либо с ума сошел, либо давление. Осеннее обострение началось, мне кажется»
Дмитрий Свищев недоволен словами Василия Березуцкого об отъезде игроков из РПЛ.
Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании, заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».
«Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом. Мне кажется, у него осеннее обострение началось.
Когда спортсмены заканчивают выступать, они находятся в вакууме, у них начинается депрессия, кто-то на стакан подсаживается, кто-то находит себя, а Березуцкий, видимо, не очень себя нашел. Мы же его прекрасно помним, розовощекий футболист, радовались его игре, два брата, достойные ЦСКА и национальной команды. Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию.
Второй вариант – он же не здесь об этом говорит, а из-за рубежа. Живя там, он решил заявить о какой-то позиции. Купив дом там на деньги, заработанные в России, начал что-то говорить. А может, на него оказывается давление, и это условие, чтобы получить гражданство иностранное. Либо с ума сошел, либо это. Других причин не вижу», – сказал депутат Госдумы.
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А где заработаны деньги, на которые вы покупаете недвижку в Европе, учите детей в Англии и лечитесь в Швейцарии, скажите, пожалуйста?!
А вот налоги Березовский платил как раз в России, и этот он должен спрашивать с депутатов.
"Свищёв, к тебе вопросов нет. Диагноз давно понятен. Сестра, укол в голову и смирительная рубашка ему, пжлста".
А что, только депутатам так можно что ли?)
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Хочу напомнить, что российские политики и олигархи сделали свои состояния и карьеры в России. Вся их жизнь связана с Россией. Удивительно, что люди, которые достигли все благодаря российской политической системе и ее природным богатствам, ведут себя подобным образом, приобретают активы в недружественных странах, проводят там отдых, отправляют туда жить и учиться своих детей. Мне кажется, у них обострение какое-то.
По факту же - Вася заработал эти деньги. А то, что слишком много платят - ну это явно не к нему вопрос)
Ожидаю сегодня всеобщее потепление)
А потом правительство задалось вопросом - А на каком заводе? 🤔
Когда то мы с Василием вместе работали сторожами вначале 2000х
Он после тренировки приходил на смены.
Года два так подрабатывал.
Скопил 500 долларов и в 2009 купил на них биткоины.
Продал биткоины и купил дом в Испании.
Причем вот помню,что Василий всегда бодрячком был, я даже удивлялся как после занятий спортом ещё можно каждую ночь дежурить,сейчас думаю что его иногда Алеша подменял.
А может и вообще их третий брат,кто их разберёт,они же все розовощекие