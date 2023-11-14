Депутат Свищев о словах Березуцкого про отъезд из России: «Купил дом за границей на деньги, заработанные в ЦСКА – либо с ума сошел, либо давление. Осеннее обострение началось, мне кажется»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Свищев недоволен словами Василия Березуцкого об отъезде игроков из РПЛ.

Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании, заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом. Мне кажется, у него осеннее обострение началось.

Когда спортсмены заканчивают выступать, они находятся в вакууме, у них начинается депрессия, кто-то на стакан подсаживается, кто-то находит себя, а Березуцкий, видимо, не очень себя нашел. Мы же его прекрасно помним, розовощекий футболист, радовались его игре, два брата, достойные ЦСКА и национальной команды. Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию.

Второй вариант – он же не здесь об этом говорит, а из-за рубежа. Живя там, он решил заявить о какой-то позиции. Купив дом там на деньги, заработанные в России, начал что-то говорить. А может, на него оказывается давление, и это условие, чтобы получить гражданство иностранное. Либо с ума сошел, либо это. Других причин не вижу», – сказал депутат Госдумы.

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78 комментариев

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Leon Petov
Как же он прав. Если человек не видит перспектив в нашем болоте, то либо он с ума сошёл, либо под давлением иностранной разведки
+74
-4
+70
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Olga.t
Прав Свищев в том, что Василий купил дом на ЗАРАБОТАННЫЕ деньги. Имеет право жить как считает нужным.
+57
-3
+54
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JENNINGS
Первый объявился )))
А где заработаны деньги, на которые вы покупаете недвижку в Европе, учите детей в Англии и лечитесь в Швейцарии, скажите, пожалуйста?!
+46
0
+46
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Экстерминатус
Обидно тебе, свищ, должно быть за свою и своих коллег деятельность, из-за которой теперь страну небезосновательно призывают покидать. Если делать из страны КНДР 2.0, то такие призывы будут сильнее
+22
-2
+20
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TaR
Ответ Maxim Printsev
Березовский не воровал деньги, а получал зарплату там где и играл. Клуб ему деньги, он клубу усилия и часть своей жизни, по договору. Абсолютно не важно, где он зарабатывал, если он не остался должен, и ему не должны. Депутатское слабоумие вот так выворачивает, казалось бы простые истины. А вот налоги Березовский платил как раз в России, и этот он должен спрашивать с депутатов.
Про Березовского я бы конечно поспорил)))
+15
-1
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Maxim Printsev
Березовский не воровал деньги, а получал зарплату там где и играл. Клуб ему деньги, он клубу усилия и часть своей жизни, по договору. Абсолютно не важно, где он зарабатывал, если он не остался должен, и ему не должны. Депутатское слабоумие вот так выворачивает, казалось бы простые истины.
А вот налоги Березовский платил как раз в России, и этот он должен спрашивать с депутатов.
+14
-2
+12
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Ник Гре
"Василий, если тебя и семью держат в заложниках - моргни 2 раза".
"Свищёв, к тебе вопросов нет. Диагноз давно понятен. Сестра, укол в голову и смирительная рубашка ему, пжлста".
+11
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Иван Алейников
Ответ Olga.t
Прав Свищев в том, что Василий купил дом на ЗАРАБОТАННЫЕ деньги. Имеет право жить как считает нужным.
А Овечкин вообще зарабатывает в США!!!
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Aleksey Yashin
"Купив дом там на деньги, заработанные в России"

А что, только депутатам так можно что ли?)
+8
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Chernoy
Человек законным путём вправе зарабатывать, где угодно, и жить тоже, где угодно. И уж тем более не депутатам нравоучениями заниматься, честно.
+6
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JENNINGS
Ответ Всеволод Бобров
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При том, что Свищев упрекнул Березуцкого в том, что тот «купил дом за границей на деньги, заработанные в ЦСКА – либо с ума сошел, либо давление». А где заработаны деньги, на которые депутаты покупают дома за границей?
+6
0
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ПравдоРуб
А кто заработал в Украине и купил дом в России например что должен говорить? Что за бред несут эти депутатишки
+8
-3
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Антон Фалафель
У всей верхушки и олигархов недвига за рубежом на деньги наворовоанные в РФ.
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Erik the King
Ответ Объективный отзыв
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а зачем? в России все воплощается
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deimon7.7
Этот отстрелялся. Теперь ждем интеллектуальных «тяжеловесов» Терюшкова, Валуева и Журову.
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Экстерминатус
Ответ Всеволод Бобров
где я сказал, что за власть? Я сказал зачем писать чушь про КНДР, если в России все совершенно не так и даже близко не похоже на КНДР?)
Разве не похоже? санкции, кругомвраги, невыборный узурпатор со слабыми интеллектуальными данными, культ личности, политцензура, отсутствие прав и свобод (у нас все стремительно к этому идет), огромные расходы на военно-полицейский аппарат
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Аюр Баев
Осеннее обострение - это помилование убийц кемеровской девушки и журналистки Политковской
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Иван Алейников
Ответ Leon Petov
Как же он прав. Если человек не видит перспектив в нашем болоте, то либо он с ума сошёл, либо под давлением иностранной разведки
Да еще и розовощекий!
ПС. Думал первый отреагирует Терюшков
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tigarbo tigarbo
Вася, ты молодец. Все правильно сказал и по делу. Спасибо тебе и брату за эмоции и отдачу в игре футбол. А на балаболов не обращай внимания. Люди все помнят и ценят. Это он сейчас депутат, а что завтра будет не ясно. Жизнь все расставит по своим местам.
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кабан галльский
>Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом. Мне кажется, у него осеннее обострение началось.

Хочу напомнить, что российские политики и олигархи сделали свои состояния и карьеры в России. Вся их жизнь связана с Россией. Удивительно, что люди, которые достигли все благодаря российской политической системе и ее природным богатствам, ведут себя подобным образом, приобретают активы в недружественных странах, проводят там отдых, отправляют туда жить и учиться своих детей. Мне кажется, у них обострение какое-то.
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Melnikov1968
Да хватит лицемерить. У большинства депутатов есть недвижка за рубежом, купленная на ЗП от российских налогоплательщиков. Те ещё патриоты.
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Роман Буянов
Вася вроде бы каждую копейку трудом и достижениям заработал, это не условный Кутепов.
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Экстерминатус
Ответ Всеволод Бобров
как же охота, чтобы таких как ты реально закидывали в КНДР, чтобы они хоть по делу ныли потом, а не сравнивали с Россией))
Так, что тут у нас? очередной поехавший из провластного электората? ты почему не на войне?
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Kit244098
Васе повезло - его карьера легла на удачное в финансовом отношении время. Как говорится, и рыбку съел и на лошадке покатался. Здесь он, ни с чем не связан. Деньги выведены. Можно малость и пооткровенничать. Любому понятно, что нынешняя ситуация, это не шибко надолго. Ибо, никто не вечен под луной. Я так думаю, что кабы Аршавин, Широков, Мостовой или Ролашка Гусев были бы в его положении, то они и покруче бы высказывались. Бытие определяет сознание))
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Экстерминатус
Ответ Всеволод Бобров
ты не понимаешь о чем говоришь. Я не говорю, что в России все идеально, но явно не КНДР и даже не близко к этому. Санкции это вообще как относится к власти России? Они чтоль сами на себя их наложили? Я не буду перечислять отличия России и КНДР, потому что их очень очень много, лишь скажу, что если бы мы жили в КНДР, то между нами не было даже этого диалога.
Действительно, как санкции относятся к власти России? Войнушка с западным сомедом, которую наша власть полностью поддерживает, никак к ней не относится🤡
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Demyan Grachev
Ответ Maxim Printsev
Березовский не воровал деньги, а получал зарплату там где и играл. Клуб ему деньги, он клубу усилия и часть своей жизни, по договору. Абсолютно не важно, где он зарабатывал, если он не остался должен, и ему не должны. Депутатское слабоумие вот так выворачивает, казалось бы простые истины. А вот налоги Березовский платил как раз в России, и этот он должен спрашивать с депутатов.
а я и не знал что ,Борис играл в футбол
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Иван Алейников
Ответ Dmitriy Vin
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О чем разговор вообще? Сейчас Васильевич!
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sancho81
Ответ TaR
Про Березовского я бы конечно поспорил)))
Видимо, имеется в виду Роман, экс-вратарь Зенита)
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Vedved
Ответ Всеволод Бобров
вы же так против зарплат футболистов на государственные деньги, а тут уже все нормально, если против России что-то сказал, о как))
Даже если человек против зарплат футболистов - то при чем тут сами футболисты?)
По факту же - Вася заработал эти деньги. А то, что слишком много платят - ну это явно не к нему вопрос)
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Vedved
Ответ igls54
«Купил дом за границей – либо с ума сошел, либо давление. Осеннее обострение началось, мне кажется»...это депутат про себя?
Наврядли, у него обострение - не заканчивается🤷🏻‍♂️
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Olga.t
Ответ Всеволод Бобров
вы же так против зарплат футболистов на государственные деньги, а тут уже все нормально, если против России что-то сказал, о как))
Я не против зарплат футболистов, с чего это вы свои домыслы мне приписываете??
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Всеволод Бобров
Ответ Экстерминатус
Действительно, как санкции относятся к власти России? Войнушка с западным сомедом, которую наша власть полностью поддерживает, никак к ней не относится🤡
это политика, сша тоже много раз воевала и что дальше? Если ты не понимаешь как устроена геополитика, то о чем говорить?
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Александр Аствацатуров
Ответ Olga.t
Прав Свищев в том, что Василий купил дом на ЗАРАБОТАННЫЕ деньги. Имеет право жить как считает нужным.
ну тогда че ты гнал на соловьёва и его виллу на комо?)
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tankist231
Ответ JENNINGS
Первый объявился ))) А где заработаны деньги, на которые вы покупаете недвижку в Европе, учите детей в Англии и лечитесь в Швейцарии, скажите, пожалуйста?!
Это вас бесит, а если футболист так сделал, это норм, а для меня это не норм поведение, что футболиста, что депутата
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ezheloko
Ответ JENNINGS
Первый объявился ))) А где заработаны деньги, на которые вы покупаете недвижку в Европе, учите детей в Англии и лечитесь в Швейцарии, скажите, пожалуйста?!
так то не заработано, а украдено, разницу понимать надо. Кто ж украденное будет прятать где живет
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Всё знаю
Первый пошёл)))))))))))))))
Ожидаю сегодня всеобщее потепление)
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Игорь 60
А то депутаты госдумы на деньги заработанные в "Госдуме", не имеют недвижимости за границей. Или же их деятельность безупречна???
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Сергей Жарковский
Ой! Кто бы говорил! Хорошо давать советы: как дальше жить, с мандатом депутата в кармане из приоткрытого окна "майбаха".
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FSFAFA
Первый пошёл, ждём остальных😂
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seppblatter@mail.ru
Пусть когда-нибудь Василий вернется в Россию и возглавит сборную в отборе к ЧМ. И это будет означать, что прошли времена банды!
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Сергей
Таааак, кто следующий?
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Что долго он молчал? На заседании что ли о народе беспокоился?
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Александр Жердин
В целях повышения рождаемости, презервативы начнут прокалывать прямо на заводе. Соответствующее распоряжение правительства поступило сегодня утром на все предприятия по изготовлению презервативов.
А потом правительство задалось вопросом - А на каком заводе? 🤔
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Сергей
Ща Роднина ещё квакнет из тины
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Птюч, Ёж.
Ответ ПравдоРуб
А кто заработал в Украине и купил дом в России например что должен говорить? Что за бред несут эти депутатишки
а кто то заработал в России и уехал на Украину.
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vitygan
Василию респект.
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Пётр Оскерко
Я слушал и читал вью Василия. Удивительно толковый человек. А депутат этот - ...... ну вы поняли.
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zalik73
По мнению депутата, присесть на стакан это найти себя?

Когда то мы с Василием вместе работали сторожами вначале 2000х
Он после тренировки приходил на смены.
Года два так подрабатывал.
Скопил 500 долларов и в 2009 купил на них биткоины.
Продал биткоины и купил дом в Испании.
Причем вот помню,что Василий всегда бодрячком был, я даже удивлялся как после занятий спортом ещё можно каждую ночь дежурить,сейчас думаю что его иногда Алеша подменял.
А может и вообще их третий брат,кто их разберёт,они же все розовощекие
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Петроград
Я один не понял, какая разница, где Березуцкий заработал на дом в Испании?
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Dmitry__HiLL
У меня почему-то ощущение, что осеннее умопомрачение у депутата Свищева. И вообще давно у нас нельзя на кровно заработанные деньги жить там, где ты хочешь? Я может что-то пропустил, но может Госдума отменила свободу передвижения?
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