Депутат Свищев о словах Березуцкого про отъезд из России: «Купил дом за границей на деньги, заработанные в ЦСКА – либо с ума сошел, либо давление. Осеннее обострение началось, мне кажется»

Дмитрий Свищев недоволен словами Василия Березуцкого об отъезде игроков из РПЛ.

Ранее экс-защитник ЦСКА, ныне проживающий в Испании , заявил, что российским футболистам стоит уезжать за границу для развития карьеры: «Сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну».

«Мы хотим напомнить ему, что он играл в , получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Удивительно, что человек, который достиг всего благодаря российским тренерам и клубам, ведет себя подобным образом. Мне кажется, у него осеннее обострение началось.

Когда спортсмены заканчивают выступать, они находятся в вакууме, у них начинается депрессия, кто-то на стакан подсаживается, кто-то находит себя, а , видимо, не очень себя нашел. Мы же его прекрасно помним, розовощекий футболист, радовались его игре, два брата, достойные ЦСКА и национальной команды. Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию.

Второй вариант – он же не здесь об этом говорит, а из-за рубежа. Живя там, он решил заявить о какой-то позиции. Купив дом там на деньги, заработанные в России, начал что-то говорить. А может, на него оказывается давление, и это условие, чтобы получить гражданство иностранное. Либо с ума сошел, либо это. Других причин не вижу», – сказал депутат Госдумы.

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